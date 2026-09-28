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росія вже почала додаткову мобілізацію - Зеленський

Київ • УНН

 • 6968 перегляди

За даними Зеленського, росія збільшує набір людей і планує залучати іноземців. У рф перебувають понад 8 тисяч військових КНДР, ще 10 тисяч готують.

росія вже почала додаткову мобілізацію - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія фактично вже почала додаткову мобілізацію – вони збільшують кількість людей, яких набирають різними методами. Зокрема, планується залучення іноземців, у тому числі із КНДР. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН. 

Сьогодні ж була доповідь ГУР по тих заходах, які росія планує надалі. Фактично росіяни вже почали додаткову мобілізацію – вони збільшують кількість людей, яких набирають різними методами. Планують збільшувати й залучення іноземців. І це важливо, щоб уряди країн, із яких росія залучає людей собі в армію, протидіяли цьому 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що Україна інформує кожен уряд щодо залучення їх громадян у війні проти України.  

Ми маємо й нові дані по залученню в росію військових із Північної Кореї: зараз на російській території перебувають більше 8 тисяч північнокорейських військових. Додатково готується розгортання контингенту ще плюс 10 тисяч – їх відбирають для проходження підготовки й подальшого перекидання в росію. росія ж за це платить, зокрема, технологіями, і в обмін на таку допомогу за технічної підтримки росії на території Північної Кореї розгорнуто виробництво ударних дронів типу "шахед". Це те, як розповзається зло і як загроза життю в одній частині світу поширюється на інші частини світу. Це можна долати тільки спільно 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа ввести в дію закон про "пекельні санкції" проти рф після нових російських ударів. 

Павло Башинський

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