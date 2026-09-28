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Внаслідок удару по НАН Україна постраждав екссекретар РНБО Горбулін, його помічниця загинула

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Російський удар по будівлі Президії НАНУ в Києві забрав життя помічниці Володимира Горбуліна. Сам академік дістав легкі поранення.

Внаслідок удару по НАН Україна постраждав екссекретар РНБО Горбулін, його помічниця загинула
Володимир Горбулін. Фото: EPA/UPG

Внаслідок російського удару по будівлі НАНУ загинула помічниця колишнього секретаря РНБО Володимира Горбуліна. Сам Горбулін отримав поранення, але з ним все добре, повідомили у пресслужбі НАН України, передає УНН

"У нього легкі поранення склом, але з ним все добре. Він вдома", - повідомили у пресслужбі. 

Водночас там додали, що внаслідок удару загинула помічниця Горбуліна. 

У НАН України зазначили, що удар прийшовся безпосередньо по будівлі Президії Національної академії наук України в Києві – місцю, куди щодня приходять на роботу науковці та працівники Академії. 

Доповнення

Володимир Горбулін - учений, доктор технічних наук (1994), професор (1995), академік Національної академії наук України (1997). Радник президента України (з 1999), директор Національного інституту стратегічних досліджень (2014-2018). 9 жовтня 2020 року обраний першим віцепрезидентом НАН України. З 2023 року - голова Наглядової ради Національної академії Служби безпеки України. Герой України (2021).

Горбулін також є першим секретарем Ради безпеки і оборони з 1996 по 1999 рік. 

Також з травня по жовтень 2006 року був секретарем РНБО у статусі в.о. 

Нагадаємо 

У центрі Києва ворожий дрон вдарив по нежитловій будівлі. Сталася пожежа у Національній академії наук. Є травмовані та щонайменше одна загибла людина. 

У Києві попередньо одна людина загинула, ще 7 постраждали через російський удар у Шевченківському районі столиці. 

Павло Башинський

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