Внаслідок удару по НАН Україна постраждав екссекретар РНБО Горбулін, його помічниця загинула

Володимир Горбулін. Фото: EPA/UPG

Внаслідок російського удару по будівлі НАНУ загинула помічниця колишнього секретаря РНБО Володимира Горбуліна. Сам Горбулін отримав поранення, але з ним все добре, повідомили у пресслужбі НАН України, передає УНН.

"У нього легкі поранення склом, але з ним все добре. Він вдома", - повідомили у пресслужбі.

Водночас там додали, що внаслідок удару загинула помічниця Горбуліна.

У НАН України зазначили, що удар прийшовся безпосередньо по будівлі Президії Національної академії наук України в Києві – місцю, куди щодня приходять на роботу науковці та працівники Академії.

Доповнення

Володимир Горбулін - учений, доктор технічних наук (1994), професор (1995), академік Національної академії наук України (1997). Радник президента України (з 1999), директор Національного інституту стратегічних досліджень (2014-2018). 9 жовтня 2020 року обраний першим віцепрезидентом НАН України. З 2023 року - голова Наглядової ради Національної академії Служби безпеки України. Герой України (2021).

Горбулін також є першим секретарем Ради безпеки і оборони з 1996 по 1999 рік.

Також з травня по жовтень 2006 року був секретарем РНБО у статусі в.о.

Нагадаємо

У центрі Києва ворожий дрон вдарив по нежитловій будівлі. Сталася пожежа у Національній академії наук. Є травмовані та щонайменше одна загибла людина.

У Києві попередньо одна людина загинула, ще 7 постраждали через російський удар у Шевченківському районі столиці.