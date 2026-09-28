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Колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд вперше висловилася після його раптової смерті у 27 років

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Кемерон Роррісон уперше публічно попрощалася з Преслі Гербером, який помер у 27 років. Причину смерті досі встановлюють.

Колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд вперше висловилася після його раптової смерті у 27 років

Колишня дівчина Преслі Гербера Кемерон Роррісон опублікувала емоційне прощання з ним через кілька днів після смерті 27-річного сина супермоделі Сінді Кроуфорд та бізнесмена Ренде Гербера. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Роррісон, яка зустрічалася з Преслі з 2018 по 2020 рік, розповіла, що їй було складно знайти слова, здатні передати, якою людиною він був.

Кожен, кому пощастило знати Преслі, знатиме і пам'ятатиме його за його широко відкритим серцем, неймовірним співчуттям та розумінням"

- написала вона.

Причину смерті ще встановлюють

Преслі Гербер помер 20 вересня у реабілітаційному центрі в Лос-Анджелесі. Поліція Санта-Моніки повідомляла про підозру на передозування, однак офіційну причину смерті поки не встановили. Правоохоронці також заявили, що ознак насильницької смерті не виявили.

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Після проведення розтину тіло Гербера кремували. Судово-медична експертиза округу Лос-Анджелес повідомила, що для остаточного висновку необхідні додаткові дослідження.

За життя Преслі публічно розповідав про боротьбу із залежністю та проблеми з психічним здоров'ям. У 2023 році він заявляв, що хоче використати власний досвід, аби допомагати людям, які опинилися в подібній ситуації.

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