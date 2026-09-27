Поранений у монастирі польський священник пробачив нападника-українця
Київ • УНН
Священник Адріан, поранений під час нападу в Ярославі, пробачив нападника. Він закликав не звинувачувати всіх українців через злочин однієї людини.
Поранений під час нападу в монастирі у Польщі священник пробачив нападника та закликав не звинувачувати всіх українців. Про це повідомляє Onet, передає УНН.
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Отець Адріан, який постраждав під час нападу з ножем у Ярославському абатстві, під час проповіді заявив, що прощає нападника. Він також закликав молитися за загиблого священника, постраждалих і самого нападника.
Я також хотів би попросити вас не звинувачувати народ, з якого походить злочинець... Зло було скоєно конкретною особою, яка несе відповідальність за свої дії
Нагадаємо
У Польщі одна людина загинула та четверо отримали поранення внаслідок нападу з ножем у монастирі сестер-бенедиктинок у Ярославі в Підкарпатському воєводстві. Серед постраждалих є духовенство. Поліція затримала 31-річного громадянина України.
Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що затриманий українець міг мати психічні розлади й перебуває в лікарні.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на злочин в абатстві сестер-бенедиктинок у Ярославі, скоєний українцем, і наголосив - шокований цим злом.
Польський суд призначив українцю три місяці попереднього ув’язнення. Через стан здоров’я він перебуватиме під вартою у стаціонарі.