Поранений у монастирі польський священник пробачив нападника-українця

Поранений під час нападу в монастирі у Польщі священник пробачив нападника та закликав не звинувачувати всіх українців. Про це повідомляє Onet, передає УНН.

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Отець Адріан, який постраждав під час нападу з ножем у Ярославському абатстві, під час проповіді заявив, що прощає нападника. Він також закликав молитися за загиблого священника, постраждалих і самого нападника.

Я також хотів би попросити вас не звинувачувати народ, з якого походить злочинець... Зло було скоєно конкретною особою, яка несе відповідальність за свої дії - сказав він.

Нагадаємо

У Польщі одна людина загинула та четверо отримали поранення внаслідок нападу з ножем у монастирі сестер-бенедиктинок у Ярославі в Підкарпатському воєводстві. Серед постраждалих є духовенство. Поліція затримала 31-річного громадянина України.

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що затриманий українець міг мати психічні розлади й перебуває в лікарні.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на злочин в абатстві сестер-бенедиктинок у Ярославі, скоєний українцем, і наголосив - шокований цим злом.

Польський суд призначив українцю три місяці попереднього ув’язнення. Через стан здоров’я він перебуватиме під вартою у стаціонарі.