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У Києві через ворожу атаку пошкоджено головний офіс "Київстару" - що кажуть у компанії

Київ • УНН

 • 4466 перегляди

У Києві пошкоджено будівлю головного офісу "Київстару", усі працівники в безпеці. Компанія оцінює наслідки атаки.

У Києві через ворожу атаку пошкоджено головний офіс "Київстару" - що кажуть у компанії

Сьогодні у Києві внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будівлю головного офісу "Київстар". Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.

Сьогодні внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будівлю головного офісу Київстар у Києві. Усі наші колеги в безпеці 

- йдеться у повідомленні компанії.

Команда Київстар оцінює наслідки атаки та координує необхідні подальші дії.

Додамо

Як повідомили у Мінцифри, минулої доби цифрова та телекомунікаційна інфраструктура зазнала додаткових навантажень через ворожі атаки, зокрема у Києві та області.

У відомстві додали, що продовжують координувати заходи з підтримки та посилення стійкості критичної інфраструктури.

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський, цього тижня російські війська застосували проти України понад 2200 ударних дронів, близько 1650 авіабомб і 38 ракет різних типів, значну частину яких становили балістичні.

За його словами, уранці росіяни двічі вдарили по дата-центру в Києві. Три людини постраждали внаслідок першого удару, і серед них двоє дітей.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніТехнології
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Володимир Зеленський
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