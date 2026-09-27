У Києві через ворожу атаку пошкоджено головний офіс "Київстару" - що кажуть у компанії

Сьогодні у Києві внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будівлю головного офісу "Київстар". Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.

Сьогодні внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будівлю головного офісу Київстар у Києві. Усі наші колеги в безпеці - йдеться у повідомленні компанії.

Команда Київстар оцінює наслідки атаки та координує необхідні подальші дії.

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Як повідомили у Мінцифри, минулої доби цифрова та телекомунікаційна інфраструктура зазнала додаткових навантажень через ворожі атаки, зокрема у Києві та області.

У відомстві додали, що продовжують координувати заходи з підтримки та посилення стійкості критичної інфраструктури.

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський, цього тижня російські війська застосували проти України понад 2200 ударних дронів, близько 1650 авіабомб і 38 ракет різних типів, значну частину яких становили балістичні.

За його словами, уранці росіяни двічі вдарили по дата-центру в Києві. Три людини постраждали внаслідок першого удару, і серед них двоє дітей.