На Київщині після обстрілів погіршилась якість повітря - у яких містах вікна краще не відкривати
Київ • УНН
У містах зафіксували підвищений рівень дрібнодисперсного пилу. Жителям радять зачинити вікна, менше перебувати надворі та пити воду.
У результаті ворожого обстрілу у кількох містах на Київщині погіршився стан повітря, жителям Обухова і Броварів радять не відкривати вікна до покращення ситуації, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
Тимчасове погіршення стану атмосферного повітря зафіксовано у містах Обухів та Бровари внаслідок ворожого обстрілу. За даними моніторингових постів, основним забруднювачем наразі є дрібнодисперсний пил
В ОВА додали, що за тривалого впливу він може викликати дискомфорт при диханні під час дихання у людей старшого віку, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями, людей, чутливих до подразнень, та дітей.
До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води. Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим
Водночас в інших населених пунктах Київщини, де здійснюють моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували.
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