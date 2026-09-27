На Київщині після обстрілів погіршилась якість повітря - у яких містах вікна краще не відкривати

У результаті ворожого обстрілу у кількох містах на Київщині погіршився стан повітря, жителям Обухова і Броварів радять не відкривати вікна до покращення ситуації, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

Тимчасове погіршення стану атмосферного повітря зафіксовано у містах Обухів та Бровари внаслідок ворожого обстрілу. За даними моніторингових постів, основним забруднювачем наразі є дрібнодисперсний пил - йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що за тривалого впливу він може викликати дискомфорт при диханні під час дихання у людей старшого віку, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями, людей, чутливих до подразнень, та дітей.

До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води. Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим - зазначено у повідомленні.

Водночас в інших населених пунктах Київщини, де здійснюють моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували.

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