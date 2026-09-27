$44.9751.12
ukenru
Ексклюзив
05:15 • 2738 перегляди
У східних областях короткочасні дощі, а у західних туман - якої погоди сьогодні чекати українцям
04:52 • 7238 перегляди
Український робот-евакуатор MAUL після підриву на міні та удару дрона зміг вивезти пораненого бійця
04:33 • 8400 перегляди
росія відкинула заклик Німеччини припинити ескалацію війни в Україні під час зустрічі МЗС
02:55 • 12386 перегляди
США та росія послабили правила для бойового ШІ: машини можуть отримати більше свободи вирішувати, кого атакувати
01:56 • 13996 перегляди
Трамп не підтвердив слова Зеленського про дозвіл Україні виробляти ракети для Patriot
00:55 • 13408 перегляди
Rheinmetall поставив Україні мільйони боєприпасів за час війни: про яку саме зброю йде мова
23:56 • 14342 перегляди
В Україні зафіксували випадки смертельно небезпечного ботулізму після "ін'єкцій краси"
26 вересня, 22:55 • 13176 перегляди
лавров заявив, що заклики Європи готуватися до війни з росією можуть стати "самоздійснюваним пророцтвом"Video
26 вересня, 21:56 • 13554 перегляди
росія почала вербувати жителів Таїланду до своєї армії, обіцяючи "безпечну" службу далеко від України
26 вересня, 20:55 • 17484 перегляди
Після розмови з лавровим глава МЗС Німеччини зателефонував Сибізі та розповів про результати переговорів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
0.6м/с
76%
758мм
Популярнi новини
Виконуюча обов’язки президента Венесуели повернулася зі США без угод і дати виборів26 вересня, 20:00 • 11189 перегляди
Сильвестр Сталлоне зізнався у боротьбі з булімією та вживанні стероїдів на піку кар'єри26 вересня, 21:05 • 13515 перегляди
Тейлор Свіфт показала рідкісні кадри з поїздки з Тревісом Келсі до його рідного містаPhotoVideo26 вересня, 22:06 • 11247 перегляди
Донька Халка Хогана звинуватила матір у "переписуванні історії" через ймовірну зраду батька26 вересня, 23:06 • 10651 перегляди
Чоловік Лани Дель Рей показав рідкісні фото з їхнього весілля у другу річницю шлюбуPhoto00:07 • 9746 перегляди
Публікації
Лісові пожежі в Європі стають складнішими: як український авіаоператор працює у ГреціїPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 07:05 • 44328 перегляди
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні25 вересня, 18:32 • 60293 перегляди
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto25 вересня, 14:29 • 65490 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель 25 вересня, 13:50 • 57345 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи25 вересня, 12:34 • 53616 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Стали відомі моторошні деталі загибелі путініста сергія сосєдова02:06 • 4560 перегляди
Чоловік Лани Дель Рей показав рідкісні фото з їхнього весілля у другу річницю шлюбуPhoto00:07 • 9916 перегляди
Донька Халка Хогана звинуватила матір у "переписуванні історії" через ймовірну зраду батька26 вересня, 23:06 • 10734 перегляди
Тейлор Свіфт показала рідкісні кадри з поїздки з Тревісом Келсі до його рідного містаPhotoVideo26 вересня, 22:06 • 11325 перегляди
Сильвестр Сталлоне зізнався у боротьбі з булімією та вживанні стероїдів на піку кар'єри26 вересня, 21:05 • 13588 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Техніка
The Washington Post
The Guardian
MIM-104 Patriot

Український робот-евакуатор MAUL після підриву на міні та удару дрона зміг вивезти пораненого бійця

Київ • УНН

 • 7254 перегляди

Український робот MAUL евакуював пораненого після підриву на міні та влучання дрона. У Швеції планують виробляти до 500 машин щороку.

Український робот-евакуатор MAUL після підриву на міні та удару дрона зміг вивезти пораненого бійця

Український безпілотний наземний комплекс MAUL, призначений для евакуації поранених із поля бою, продовжують вдосконалювати на основі реального досвіду військових. Саме відгуки бійців, а не штучний інтелект, стали основою більшості покращень машини, повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

За словами керівника AIDronesUA Костянтина Гущі, після бойових місій військові передають інженерам зауваження, які можуть швидко перетворитися на технічні зміни та нові випробування.

Йдеться насамперед про надійність ходової частини, захист і фіксацію пораненого, взаємодію бортових систем та можливість швидко відремонтувати машину і повернути її на фронт.

MAUL уже витримував підрив на міні та удар дрона

MAUL – повнопривідна безпілотна машина з двигуном внутрішнього згоряння, створена спеціально для евакуації. Пораненого перевозять у броньованій капсулі, а оператор може стежити за його станом через внутрішню камеру. Машина здатна перевозити до 200 кг і розвивати швидкість до 70 км/год.

США та росія послабили правила для бойового ШІ: машини можуть отримати більше свободи вирішувати, кого атакувати27.09.26, 05:55 • 12390 переглядiв

Широку увагу MAUL привернув після операції у листопаді 2025 року, коли з його допомогою евакуювали українського військового, який 33 дні залишався пораненим за російськими позиціями. Під час шестигодинної операції робот підірвався на протипіхотній міні та втратив колесо, а згодом витримав пряме влучання російського дрона і все ж доставив бійця до медиків.

Виробництво MAUL планують розширити за межі України. AIDronesUA та шведська NJORD Technology планують виготовляти у Швеції 400-500 таких машин на рік для потреб Сил оборони України.

Україна вперше застосувала бойових роботів проти російської армії на Донбасі26.09.26, 23:16 • 16511 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
Евакуація
ШІ (штучний інтелект)
Війна в Україні
Швеція
Україна