Український робот-евакуатор MAUL після підриву на міні та удару дрона зміг вивезти пораненого бійця

Український безпілотний наземний комплекс MAUL, призначений для евакуації поранених із поля бою, продовжують вдосконалювати на основі реального досвіду військових. Саме відгуки бійців, а не штучний інтелект, стали основою більшості покращень машини, повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

За словами керівника AIDronesUA Костянтина Гущі, після бойових місій військові передають інженерам зауваження, які можуть швидко перетворитися на технічні зміни та нові випробування.

Йдеться насамперед про надійність ходової частини, захист і фіксацію пораненого, взаємодію бортових систем та можливість швидко відремонтувати машину і повернути її на фронт.

MAUL уже витримував підрив на міні та удар дрона

MAUL – повнопривідна безпілотна машина з двигуном внутрішнього згоряння, створена спеціально для евакуації. Пораненого перевозять у броньованій капсулі, а оператор може стежити за його станом через внутрішню камеру. Машина здатна перевозити до 200 кг і розвивати швидкість до 70 км/год.

США та росія послабили правила для бойового ШІ: машини можуть отримати більше свободи вирішувати, кого атакувати

Широку увагу MAUL привернув після операції у листопаді 2025 року, коли з його допомогою евакуювали українського військового, який 33 дні залишався пораненим за російськими позиціями. Під час шестигодинної операції робот підірвався на протипіхотній міні та втратив колесо, а згодом витримав пряме влучання російського дрона і все ж доставив бійця до медиків.

Виробництво MAUL планують розширити за межі України. AIDronesUA та шведська NJORD Technology планують виготовляти у Швеції 400-500 таких машин на рік для потреб Сил оборони України.

Україна вперше застосувала бойових роботів проти російської армії на Донбасі