лавров заявив, що заклики Європи готуватися до війни з росією можуть стати "самоздійснюваним пророцтвом"

Глава МЗС росії сергій лавров заявив, що москва нібито не планує війни з Європою, однак європейські заклики готуватися до можливого конфлікту можуть стати "самоздійснюваним пророцтвом". Про це він сказав на підсумковій пресконференції після Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, пише УНН.

За словами лаврова, європейські країни збільшують виробництво озброєнь і говорять про необхідність бути готовими до потенційної війни з росією до 2030 року.

Воювати з Європою ми не збираємося, це маячня і нісенітниця. Але саме Європа готується до війни з нами