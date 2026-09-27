лавров заявив, що заклики Європи готуватися до війни з росією можуть стати "самоздійснюваним пророцтвом"
Київ • УНН
лавров заявив, що рф нібито не планує війни з Європою. Він пригрозив відповіддю, якщо європейські країни вступлять у конфлікт.
Глава МЗС росії сергій лавров заявив, що москва нібито не планує війни з Європою, однак європейські заклики готуватися до можливого конфлікту можуть стати "самоздійснюваним пророцтвом". Про це він сказав на підсумковій пресконференції після Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, пише УНН.
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За словами лаврова, європейські країни збільшують виробництво озброєнь і говорять про необхідність бути готовими до потенційної війни з росією до 2030 року.
Воювати з Європою ми не збираємося, це маячня і нісенітниця. Але саме Європа готується до війни з нами
лавров пригрозив відповіддю у разі конфлікту
російський міністр припустив, що нарощування озброєнь у Європі саме по собі може підвищити ризик майбутнього протистояння.
Це, знаєте, як самоздійснюване пророцтво може виявитися
Він також заявив, що якщо європейські країни вступлять у військовий конфлікт із росією, москва відповість, додавши, що це буде "зовсім інша війна" і вона нібито буде "короткою".
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