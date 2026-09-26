На Дніпропетровщині через авіаудар рф загинули неповнолітня дівчина та жінка, поранено дитину
Київ • УНН
На Синельниківщині загинули 17-річна дівчина та 59-річна жінка, поранено двох людей, серед них 6-річного хлопчика. У Нікопольському районі травмовано ще трьох.
Внаслідок ворожого авіаудару по Синельниківщині загинули двоє людей. Ще двоє, серед яких 6-річна дитина, дістали поранень. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.
17-річна дівчина та 59-річна жінка загинули внаслідок ворожого авіаудару по Синельниківщині
Ще двоє людей дістали поранень. Серед них - 6-річний хлопчик. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
У Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомили, що також у Нікопольському районі внаслідок ударів із застосуванням FPV-дронів та артилерії поранено троє людей. Пошкоджено адмінбудівлю, приміщення магазину, житлові будинки та авто.
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