На Дніпропетровщині через авіаудар рф загинули неповнолітня дівчина та жінка, поранено дитину

$44.9751.12
ukenru
12:12 • 15558 перегляди
"Milftech" у дії: Fire Point робить ставку на жінок в оборонці
10:30 • 19170 перегляди
Сили оборони уразили Ільський НПЗ та завод компонентів для ракет у рф - ЗеленськийVideo
10:23 • 15016 перегляди
Ліга націй: Грузія-Україна - де та коли дивитися матчVideo
09:29 • 15857 перегляди
Зеленський після нових російських ударів закликав Трампа ввести в дію закон про "пекельні санкції" проти рфPhoto
26 вересня, 07:54 • 16392 перегляди
Люди в окупованих Олешках голодують і змушені виживати на траві та бур'янах - Сибіга закликав світ до допомоги
26 вересня, 07:39 • 16078 перегляди
Сили оборони продовжують контролювати Добропілля попри фейки міноборони рф - "Азов"Video
Ексклюзив
26 вересня, 07:05 • 25776 перегляди
Лісові пожежі в Європі стають складнішими: як український авіаоператор працює у ГреціїPhoto
26 вересня, 04:31 • 21660 перегляди
Сенатори закликали Трампа скасувати запрошення путіна на саміт G20 - WP
26 вересня, 01:27 • 23294 перегляди
"Дипломатичні відносини живі": Угорщина допускає приєднання до "Карпатської вісімки"
26 вересня, 00:56 • 20761 перегляди
Нічна атака дронів на Харків: четверо поранених і палаючі авто
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1.1м/с
52%
758мм
Популярнi новини
Британець зірвав джекпот EuroMillions у €129 млн26 вересня, 06:00 • 17901 перегляди
Соцмережі відмовилися рекламувати документальний фільм про Маска26 вересня, 06:54 • 15764 перегляди
Українця після різанини у монастирі у Польщі не можуть допитати через психотичний розлад 26 вересня, 07:00 • 11190 перегляди
рф з ночі продовжує атакувати Київ дронами, у столичному регіоні вже 7 постраждалихPhotoVideo26 вересня, 07:17 • 14970 перегляди
U2 відсвяткував 50-річчя концертом у школі, де починався їхній шляхVideo11:20 • 7484 перегляди
Публікації
Лісові пожежі в Європі стають складнішими: як український авіаоператор працює у ГреціїPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 07:05 • 25766 перегляди
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні25 вересня, 18:32 • 43423 перегляди
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto25 вересня, 14:29 • 51419 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель 25 вересня, 13:50 • 44354 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи25 вересня, 12:34 • 40275 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Ілон Маск
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Донецька область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Марго Роббі таємно змінила своє ім'я12:00 • 6376 перегляди
U2 відсвяткував 50-річчя концертом у школі, де починався їхній шляхVideo11:20 • 7824 перегляди
Соцмережі відмовилися рекламувати документальний фільм про Маска26 вересня, 06:54 • 15934 перегляди
Британець зірвав джекпот EuroMillions у €129 млн26 вересня, 06:00 • 18076 перегляди
Jay-Z більше не звинувачують у зґвалтуванні, позивачка "ніколи не зустрічалася" з репером25 вересня, 16:07 • 22813 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
The Washington Post
Financial Times
Starlink
The New York Times

На Дніпропетровщині через авіаудар рф загинули неповнолітня дівчина та жінка, поранено дитину

Київ • УНН

 • 1546 перегляди

На Синельниківщині загинули 17-річна дівчина та 59-річна жінка, поранено двох людей, серед них 6-річного хлопчика. У Нікопольському районі травмовано ще трьох.

На Дніпропетровщині через авіаудар рф загинули неповнолітня дівчина та жінка, поранено дитину

Внаслідок ворожого авіаудару по Синельниківщині загинули двоє людей. Ще двоє, серед яких 6-річна дитина, дістали поранень. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.

17-річна дівчина та 59-річна жінка загинули внаслідок ворожого авіаудару по Синельниківщині

- йдеться у повідомленні.

Ще двоє людей дістали поранень. Серед них - 6-річний хлопчик. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

У Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомили, що також у Нікопольському районі внаслідок ударів із застосуванням FPV-дронів та артилерії поранено троє людей. Пошкоджено адмінбудівлю, приміщення магазину, житлові будинки та авто.

Зеленський після нових російських ударів закликав Трампа ввести в дію закон про "пекельні санкції" проти рф26.09.26, 12:29 • 15857 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Вибухи
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Синельникове