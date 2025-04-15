Верховна Рада перейменувала Южноукраїнськ на Південноукраїнськ та Южне на Південне. Спроби перейменування Павлограда, Синельникового та Первомайська не були успішними.
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів в Україні. Змінюються назви, пов'язані з російськими та радянськими наративами, включаючи імена московських діячів та радянську символіку.
До Верховної Ради подано новий проєкт постанови про перейменування міст. З нього вирішено прибрати декілька населених пунктів, включаючи Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове та Первомайськ.
Верховна Рада не підтримала постанову про дерусифікацію 333 географічних назв. Після провалу голосування депутати заблокували трибуну та пішли на погоджувальну раду.
Верховна Рада планує розглянути постанову про дерусифікацію 333 географічних назв. Серед пропозицій: Новопсковськ стане Айдаром, Синельникове - Ріднопіллям, Южноукраїнськ - Гардом, а селище Декабристів - Мирним.
Сили оборони України продовжують ведення оборонної операції та зосереджують основні зусилля в Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах. Протягом минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень.
Чоловік, озброєний ножем, напав на військовослужбовця ТЦК, який у складі групи проводив військове оповіщення в місті Синельникове. В результаті нападу військовослужбовець отримав ножове поранення руки, нападника затримала поліція.
Російські війська атакували Харків вночі із С-300 та да допомогою безпілотників, пошкодивши будівлю районної адміністрації та житловий будинок. За добу через обстріли рф в області 2 людини загинули та 9 отримали поранення.
Внаслідок російських обстрілів у 27 населених пунктах Харківської області загинули 3 людини, у тому числі 73-річна жінка, і ще 6 отримали поранення.
Двоє цивільних водіїв були поранені в результаті атаки безпілотника на вантажівку у Вовчанську, а дитячий садок у Вовчанських Хуторах був обстріляний за допомогою КАБ у Харківській області.
Україна планує перейменувати 7 районів, 15 міст, 54 селища та 267 сіл у рамках деколонізації, зокрема перейменувати такі великі міста, як Новомосковськ на Самар, Первомайськ на Сокологорськ та Червоноград на Шептицький.
Завтра, 20 квітня, у Дніпрі оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв російського ракетного удару, в результаті якого загинули 8 людей, у тому числі 2 дітей.
Ракетні обстріли в Дніпропетровській області забрали життя 8 людей, поранили 29 і завдали значної шкоди житловим будинкам у кількох містах.
Терористична атака росії на Дніпро зруйнувала кілька поверхів житлового будинку та пошкодила залізничний вокзал, спричинивши жертви; Зеленський наголосив на необхідності перемоги над російським терором і закликав партнерів надати системи протиповітряної оборони, щоб збивати всі ворожі ракети.
Ракетний обстріл в Україні призвів до 15 поранених у Дніпрі, 3 поранених у Кривому Розі, 3 поранених у Синельниковому, включаючи 2 дітей, і, трагічно, одна 8-річна дитина померла в лікарні.
У ніч на 19 квітня Дніпропетровська область була атакована російськими військами: вранці було збито 9 ракет, а вночі - ще 2, але деякі ракети влучили, пошкодивши об'єкти інфраструктури в Дніпрі, підприємство в Павлограді, спричинивши руйнування та жертви в Синельниковому та Нікопольському районі, у Дніпрі загинуло 2 людей, 15 отримали поранення.
Нічна атака на Дніпро спричинила пожежі, пошкодивши 2-поверховий будинок і пожежну частину після того, як сили ППО знищили 9 "шахедів" над регіоном.
Україна відкрила третій і один з найбільших рекрутингових центрів для Збройних сил у Дніпрі, пропонуючи сотні вакансій на бойові та допоміжні посади для тих, хто бажає долучитися до захисту країни.
Російські військові обстріляли громади Нікопольщини та Синельниківки Дніпропетровської області, влучивши в будівлю сільськогосподарської компанії в Синельниківці, але обійшлося без жертв.
Три безпілотники були збиті українською протиповітряною обороною в Дніпропетровській області, в той час як російські війська обстріляли Нікопольський район з артилерії, ніхто не постраждав.
Очільник ООС повідомив, що загалом за минулу добу українські сили оборони знищили 8 повітряних цілей на Дніпропетровщині, зокрема ракети та безпілотники були збиті у Синельниківському, Дніпровському та Новомосковському районах.
Під час атаки російських безпілотників у Дніпрі 8 людей були поранені, коли безпілотники влучили у багатоповерхівку та підприємство, причому 2 людей залишилися в лікарні, а пошуки інших, які могли опинитися під завалами, продовжувалися.
Уламки збитих іранських безпілотників пошкодили 3 будинки і 2 автомобілі в Дніпропетровській області України.
За минулу добу російські війська більше десятка разів атакували Дніпропетровську область України, використовуючи безпілотники, артилерію та ракети, пошкодивши десятки будівель та транспортних засобів.