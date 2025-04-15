Синельникове

У Дніпрі відкрили третій в Україні центр рекрутингу до Сил оборони

Україна відкрила третій і один з найбільших рекрутингових центрів для Збройних сил у Дніпрі, пропонуючи сотні вакансій на бойові та допоміжні посади для тих, хто бажає долучитися до захисту країни.