Синельникове

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 4006 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 3000 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 7100 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30297 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160948 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139198 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141970 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136340 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136092 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196729 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 3896 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Рада провалила перейменування Первомайська та ще двох міст, назви Южноукраїнська та Южного змінили

Верховна Рада перейменувала Южноукраїнськ на Південноукраїнськ та Южне на Південне. Спроби перейменування Павлограда, Синельникового та Первомайська не були успішними.

Суспільство • 9 жовтня, 08:12 • 17536 перегляди

ВР підтримала перейменування 327 населених пунктів у межах дерусифікації

Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів в Україні. Змінюються назви, пов'язані з російськими та радянськими наративами, включаючи імена московських діячів та радянську символіку.

Суспільство • 19 вересня, 09:05 • 21529 перегляди

До Ради подали новий проєкт про перейменування міст

До Верховної Ради подано новий проєкт постанови про перейменування міст. З нього вирішено прибрати декілька населених пунктів, включаючи Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове та Первомайськ.

Суспільство • 18 вересня, 19:56 • 19319 перегляди

Рада провалила голосування за дерусифікацію 333 географічних назв

Верховна Рада не підтримала постанову про дерусифікацію 333 географічних назв. Після провалу голосування депутати заблокували трибуну та пішли на погоджувальну раду.

Суспільство • 18 вересня, 09:32 • 17089 перегляди

Рада розгляне постанову про перейменування 333 географічних назв - нардеп

Верховна Рада планує розглянути постанову про дерусифікацію 333 географічних назв. Серед пропозицій: Новопсковськ стане Айдаром, Синельникове - Ріднопіллям, Южноукраїнськ - Гардом, а селище Декабристів - Мирним.

Суспільство • 18 вересня, 07:41 • 13908 перегляди

На фронті за добу відбулось 116 бойових зіткнень - Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення оборонної операції та зосереджують основні зусилля в Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах. Протягом минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень.

Війна • 30 травня, 08:56 • 19046 перегляди

На Дніпропетровщині цивільний чоловік з ножем напав на сержанта ТЦК

Чоловік, озброєний ножем, напав на військовослужбовця ТЦК, який у складі групи проводив військове оповіщення в місті Синельникове. В результаті нападу військовослужбовець отримав ножове поранення руки, нападника затримала поліція.

Кримінал та НП • 18 травня, 15:32 • 31167 перегляди

Ворог вночі атакував Харків із С-300 та БПЛА: пошкоджена будівля районної адміністрації

Російські війська атакували Харків вночі із С-300 та да допомогою безпілотників, пошкодивши будівлю районної адміністрації та житловий будинок. За добу через обстріли рф в області 2 людини загинули та 9 отримали поранення.

Війна • 17 травня, 06:01 • 39237 перегляди

Харківщина: росіяни вранці вдарили авіабомбами по Вовчанську: загинула 73-річна жінка

Внаслідок російських обстрілів у 27 населених пунктах Харківської області загинули 3 людини, у тому числі 73-річна жінка, і ще 6 отримали поранення.

Війна • 12 травня, 06:34 • 60680 перегляди

На Харківщині ворог вдарив КАБом по дитсадку, через атаку рф дроном на вантажівку двоє постраждалих - ОВА

Двоє цивільних водіїв були поранені в результаті атаки безпілотника на вантажівку у Вовчанську, а дитячий садок у Вовчанських Хуторах був обстріляний за допомогою КАБ у Харківській області.

Війна • 28 квітня, 06:42 • 98791 перегляди

Рада планує перейменувати 15 міст України: які у переліку

Україна планує перейменувати 7 районів, 15 міст, 54 селища та 267 сіл у рамках деколонізації, зокрема перейменувати такі великі міста, як Новомосковськ на Самар, Первомайськ на Сокологорськ та Червоноград на Шептицький.

Суспільство • 25 квітня, 06:46 • 33672 перегляди

У Дніпрі завтра День жалоби за загиблими внаслідок удару рф

Завтра, 20 квітня, у Дніпрі оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв російського ракетного удару, в результаті якого загинули 8 людей, у тому числі 2 дітей.

Війна • 19 квітня, 11:03 • 17613 перегляди

Уже 29 постраждалих через ракетну атаку рф на Дніпропетровщину - ДСНС

Ракетні обстріли в Дніпропетровській області забрали життя 8 людей, поранили 29 і завдали значної шкоди житловим будинкам у кількох містах.

Війна • 19 квітня, 06:19 • 20831 перегляди

Зеленський показав наслідки удару рф по Дніпру: "Маємо завдати поразки російському терору"

Терористична атака росії на Дніпро зруйнувала кілька поверхів житлового будинку та пошкодила залізничний вокзал, спричинивши жертви; Зеленський наголосив на необхідності перемоги над російським терором і закликав партнерів надати системи протиповітряної оборони, щоб збивати всі ворожі ракети.

Війна • 19 квітня, 05:46 • 29629 перегляди

Дитина стала жертвою атаки рф на Дніпропетровщину, 21 людину поранено - ОВА

Ракетний обстріл в Україні призвів до 15 поранених у Дніпрі, 3 поранених у Кривому Розі, 3 поранених у Синельниковому, включаючи 2 дітей, і, трагічно, одна 8-річна дитина померла в лікарні.

Війна • 19 квітня, 05:24 • 24232 перегляди

Атака рф на Дніпро: пошкоджено два інфраструктурні об'єкти, 2 загиблих, 15 поранених, в області вранці збили 9 ракет, уночі - ще 2

У ніч на 19 квітня Дніпропетровська область була атакована російськими військами: вранці було збито 9 ракет, а вночі - ще 2, але деякі ракети влучили, пошкодивши об'єкти інфраструктури в Дніпрі, підприємство в Павлограді, спричинивши руйнування та жертви в Синельниковому та Нікопольському районі, у Дніпрі загинуло 2 людей, 15 отримали поранення.

Війна • 19 квітня, 05:19 • 24844 перегляди

Нічна атака на Дніпро: пошкоджена пожежна частина і 2-поверховий будинок

Нічна атака на Дніпро спричинила пожежі, пошкодивши 2-поверховий будинок і пожежну частину після того, як сили ППО знищили 9 "шахедів" над регіоном.

Суспільство • 2 квітня, 04:35 • 103685 перегляди

У Дніпрі відкрили третій в Україні центр рекрутингу до Сил оборони

Україна відкрила третій і один з найбільших рекрутингових центрів для Збройних сил у Дніпрі, пропонуючи сотні вакансій на бойові та допоміжні посади для тих, хто бажає долучитися до захисту країни.

Суспільство • 20 березня, 14:58 • 26444 перегляди

Дніпропетровщина: росіяни обстріляли дві громади, поцілили в агрофірму

Російські військові обстріляли громади Нікопольщини та Синельниківки Дніпропетровської області, влучивши в будівлю сільськогосподарської компанії в Синельниківці, але обійшлося без жертв.

Війна • 12 березня, 16:59 • 37723 перегляди

На Дніпропетровщині збито три ворожі безпілотники, Нікопольщину армія рф обстріляла з артилерії

Три безпілотники були збиті українською протиповітряною обороною в Дніпропетровській області, в той час як російські війська обстріляли Нікопольський район з артилерії, ніхто не постраждав.

Війна • 1 березня, 06:30 • 33790 перегляди

ППО знищила 8 повітряних цілей на Дніпропетровщині

Очільник ООС повідомив, що загалом за минулу добу українські сили оборони знищили 8 повітряних цілей на Дніпропетровщині, зокрема ракети та безпілотники були збиті у Синельниківському, Дніпровському та Новомосковському районах.

Війна • 25 лютого, 21:15 • 123081 перегляди

Атака рф на Дніпро та область: поцілили по багатоповерхівці та підприємству, 2 постраждалих у лікарні, під завалами шукають людей

Під час атаки російських безпілотників у Дніпрі 8 людей були поранені, коли безпілотники влучили у багатоповерхівку та підприємство, причому 2 людей залишилися в лікарні, а пошуки інших, які могли опинитися під завалами, продовжувалися.

Війна • 23 лютого, 06:19 • 32448 перегляди

На Дніпропетровщині уламки дронів пошкодили три дачні будинки і 2 авто

Уламки збитих іранських безпілотників пошкодили 3 будинки і 2 автомобілі в Дніпропетровській області України.

Війна • 20 лютого, 06:05 • 29682 перегляди

росіяни атакували Дніпропетровщину дронами, артилерією та ракетами: одна людина поранена, є руйнування

За минулу добу російські війська більше десятка разів атакували Дніпропетровську область України, використовуючи безпілотники, артилерію та ракети, пошкодивши десятки будівель та транспортних засобів.

Війна • 30 січня, 17:03 • 90322 перегляди