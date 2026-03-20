Атаки рф на Дніпропетровщину 20 березня - поранені 2 людини, пошкоджені десятки будинків

Станом на ранок 20 березня у Дніпропетровській області поранень дістали двоє людей. 16 разів ворог атакував два райони області артилерією, безпілотниками і авіабомбами. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Окупанти обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, Синельникове, Шахтарське, Межівську, Васильківську, Миколаївську та Покровську громади. Були пошкоджені адмінбудівля, пожежна частина, з десяток приватних будинків, господарські споруди.

Поранені двоє чоловіків. 65-річний постраждалий госпіталізований в стані середньої тяжкості. 40-річний - лікуватиметься амбулаторно - йдеться в дописі.

У ніч на 20 березня росіяни атакували Україну 156 дронами, з них 133 було збито або придушено.