Атаки рф на Днепропетровщину 20 марта - ранены 2 человека, повреждены десятки домов

По состоянию на утро 20 марта в Днепропетровской области ранения получили два человека. 16 раз враг атаковал два района области артиллерией, беспилотниками и авиабомбами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Оккупанты обстреляли Никополь и Марганецкую общину, Синельниково, Шахтерское, Межевскую, Васильковскую, Николаевскую и Покровскую общины. Были повреждены админздание, пожарная часть, с десяток частных домов, хозяйственные постройки.

Ранены двое мужчин. 65-летний пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. 40-летний - будет лечиться амбулаторно - говорится в сообщении.

В ночь на 20 марта россияне атаковали Украину 156 дронами, из них 133 были сбиты или подавлены.