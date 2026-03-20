Атаки рф на Днепропетровщину 20 марта - ранены 2 человека, повреждены десятки домов
Враг атаковал два района области артиллерией и авиабомбами. Повреждены админздание, пожарная часть и десять домов, госпитализирован мужчина.
По состоянию на утро 20 марта в Днепропетровской области ранения получили два человека. 16 раз враг атаковал два района области артиллерией, беспилотниками и авиабомбами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.
Оккупанты обстреляли Никополь и Марганецкую общину, Синельниково, Шахтерское, Межевскую, Васильковскую, Николаевскую и Покровскую общины. Были повреждены админздание, пожарная часть, с десяток частных домов, хозяйственные постройки.
Ранены двое мужчин. 65-летний пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. 40-летний - будет лечиться амбулаторно
В ночь на 20 марта россияне атаковали Украину 156 дронами, из них 133 были сбиты или подавлены.