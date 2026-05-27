Еврокомиссар призвал страны ЕС открыть арсеналы для Украины и отказаться от оружия «от кутюр» — FT

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал страны открыть свои арсеналы оружия для поставок Украине и увеличить производство, отказавшись от производства оружия "от кутюр", сообщает Financial Times, пишет УНН.

Правительства должны открыть свои арсеналы, чтобы обеспечить Украину тем, что ей нужно - заявил FT комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

Укрепление украинских вооруженных сил было бы еще более важным, если бы Европа снова открыла официальные каналы переговоров с россией, сказал Кубилюс, на фоне того, как в Европе растет импульс к таким переговорам.

Еврокомиссия назвала условие для назначения посланника для переговоров с рф

"Единственная формула, которая может принести мир, – это так называемый мир через силу. Сила должна быть на украинской стороне", и Европа может помочь в этом, подчеркнул он.

Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, также предупредил, что Европа отстает от россии и Украины в производстве ракет, на фоне того, как ее компании производят сложное и дорогое оружие, которое трудно масштабировать.

"Европейцы производят то, что они называют продукцией "от кутюр" (haute couture). Технологически очень сложная, очень передовая, очень дорогая и ее невозможно нарастить, - сказал он. - Украинцы производят то, что эти европейские промышленные предприятия называют "достаточно хорошим"".

Кубилюс, возглавляющий усилия Брюсселя по укреплению оборонно-промышленной базы Европы, сказал, что Европе нужно поучиться на методах Украины военного времени и перейти на более дешевые системы, которые можно производить быстро и в больших масштабах.

"Украинцы начали производить собственные крылатые ракеты "Фламинго", и в этом году они готовы произвести около 700", - подчеркнул он.

Украина создает собственную антибаллистическую систему Freya для замены Patriot

Для сравнения, по его словам, ЕС произвел менее 300. россия произвела 1200.

Он сказал, что Украина могла бы покупать оружие ЕС из запасов, используя оружейный фонд в 60 миллиардов евро из недавно согласованного кредита в 90 миллиардов евро. Продавцы затем могли бы использовать эти деньги для покупки большего количества или увеличения производства.

Его призыв прозвучал в то время, как ЕС готовит инициативы, направленные на стимулирование оборонного производства и уменьшение фрагментации европейской оружейной промышленности. Брюссель должен представить план по созданию более интегрированного рынка в июле, пишет издание.

Предложение имеет целью решить проблему разрозненных национальных правил и практик закупок, которые, по его словам, фактически закрыли оборонные рынки и препятствовали трансграничному промышленному сотрудничеству в сфере обороны.

"На самом деле рынка нет, а препятствий множество", - сказал Кубилюс.

Он утверждал, что национальные правительства усиленно защищают отечественных лидеров оборонной отрасли, причем крупные страны, такие как Франция и Германия, покупают 70 процентов того, что производит их собственная промышленность, тогда как лишь около 10 процентов продавалось другим странам ЕС.

Запланированные реформы имеют целью преодолеть технические барьеры, такие как взаимное признание процедур испытаний и сертификации, а также упрощение для лицензий на передачу военных компонентов внутри ЕС, которые отличаются в разных государствах-членах.

Кубилюс также сказал, что следует поощрять консолидацию в оборонном секторе. Правительства часто ссылаются на исключения по национальной безопасности, чтобы избежать соблюдения рыночных принципов в закупках оборонной продукции, создавая то, что он назвал "действительно закрытой системой".

Европа не должна бояться запланированного объединения Airbus, Thales и Leonardo под названием Project Bromo, целью которого является создание европейского лидера в области космоса и спутников, способного конкурировать со SpaceX Илона Маска, сказал Кубилюс.

Для глобальной конкуренции нужны "масштаб и размер", добавил он. "Именно это и предлагает Bromo. Как сохранить конкурентную среду внутри страны, это всегда вопрос, но я думаю, что это не должно быть препятствием для нас в расширении некоторых наших лидеров", - сказал он.

Кубилюс призвал как можно скорее интегрировать Украину в рынок ЕС и оборонное пространство