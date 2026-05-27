Еврокомиссар призвал страны ЕС открыть арсеналы для Украины и отказаться от оружия «от кутюр» — FT

$44.280.0351.520.01
ukenru
Эксклюзив
26 мая, 14:19 • 25638 просмотра
россия не способна непрерывно наращивать массированные удары по Киеву, но главная проблема – истощение ПВО - эксперт
Эксклюзив
26 мая, 14:01 • 82836 просмотра
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Эксклюзив
26 мая, 13:55 • 43088 просмотра
Как ИИ меняет украинский рынок труда и почему профсоюзы готовятся к новым вызовамPhoto
26 мая, 13:12 • 42681 просмотра
Рада отказалась отменять льготы на посылки стоимостью до 150 евро
Эксклюзив
26 мая, 12:00 • 42997 просмотра
Могут ли украинские пациенты защитить свои права в случае медицинской ошибки?Photo
Эксклюзив
26 мая, 09:31 • 33394 просмотра
Почему отказ от прививок может стоить жизни домашнему любимцу
Эксклюзив
26 мая, 06:33 • 42262 просмотра
Бизнес на оккупированных территориях: когда законная собственность становится основанием для уголовного преследованияPhoto
25 мая, 17:02 • 54315 просмотра
Зеленский на встрече со "слугами" назвал условия завершения горячей фазы войны до ноября
25 мая, 16:10 • 62213 просмотра
До конца года украинский аналог Patriot может осуществить первый перехватVideo
Эксклюзив
25 мая, 15:50 • 59200 просмотра
В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3м/с
62%
744мм
Популярные новости
Небензя в ООН озвучил новые ультиматумы РФ для "мирного соглашения" с УкраинойVideo27 мая, 00:14 • 17787 просмотра
Что празднуют 27 мая в Украине и мире04:07 • 8630 просмотра
Участников чешской инициативы по снарядам для Украины стало вдвое меньше - FT05:47 • 11557 просмотра
Что такое РСЗО "Ураган": основные характеристики и опасность системыPhoto07:40 • 10368 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto08:18 • 7880 просмотра
публикации
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto08:18 • 8480 просмотра
Что такое РСЗО "Ураган": основные характеристики и опасность системыPhoto07:40 • 10630 просмотра
Почему спаржу считают суперфудом и как правильно ее выбиратьPhoto26 мая, 17:55 • 33202 просмотра
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Эксклюзив
26 мая, 14:01 • 82836 просмотра
Какие продукты помогут поддержать нормальный уровень калия в организмеPhoto26 мая, 09:09 • 52529 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Уильям, принц Уэльский
Музыкант
Андрюс Кубилиус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Запорожская область
Литва
Реклама
УНН Lite
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto08:18 • 8480 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 32436 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 48736 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 62444 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 64140 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Крылатая ракета
9К720 Искандер

Еврокомиссар призвал страны ЕС открыть арсеналы для Украины и отказаться от оружия «от кутюр» — FT

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

Андрюс Кубилюс призвал ЕС открыть арсеналы для Украины и перейти к массовому производству оружия. Европа на данный момент отстает от РФ в выпуске ракет.

Еврокомиссар призвал страны ЕС открыть арсеналы для Украины и отказаться от оружия «от кутюр» — FT

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал страны открыть свои арсеналы оружия для поставок Украине и увеличить производство, отказавшись от производства оружия "от кутюр", сообщает Financial Times, пишет УНН.

Правительства должны открыть свои арсеналы, чтобы обеспечить Украину тем, что ей нужно

- заявил FT комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

Укрепление украинских вооруженных сил было бы еще более важным, если бы Европа снова открыла официальные каналы переговоров с россией, сказал Кубилюс, на фоне того, как в Европе растет импульс к таким переговорам.

Еврокомиссия назвала условие для назначения посланника для переговоров с рф26.05.26, 16:54 • 3218 просмотров

"Единственная формула, которая может принести мир, – это так называемый мир через силу. Сила должна быть на украинской стороне", и Европа может помочь в этом, подчеркнул он.

Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, также предупредил, что Европа отстает от россии и Украины в производстве ракет, на фоне того, как ее компании производят сложное и дорогое оружие, которое трудно масштабировать.

"Европейцы производят то, что они называют продукцией "от кутюр" (haute couture). Технологически очень сложная, очень передовая, очень дорогая и ее невозможно нарастить, - сказал он. - Украинцы производят то, что эти европейские промышленные предприятия называют "достаточно хорошим"".

Кубилюс, возглавляющий усилия Брюсселя по укреплению оборонно-промышленной базы Европы, сказал, что Европе нужно поучиться на методах Украины военного времени и перейти на более дешевые системы, которые можно производить быстро и в больших масштабах.

"Украинцы начали производить собственные крылатые ракеты "Фламинго", и в этом году они готовы произвести около 700", - подчеркнул он.

Украина создает собственную антибаллистическую систему Freya для замены Patriot18.05.26, 05:58 • 5290 просмотров

Для сравнения, по его словам, ЕС произвел менее 300. россия произвела 1200.

Он сказал, что Украина могла бы покупать оружие ЕС из запасов, используя оружейный фонд в 60 миллиардов евро из недавно согласованного кредита в 90 миллиардов евро. Продавцы затем могли бы использовать эти деньги для покупки большего количества или увеличения производства.

Его призыв прозвучал в то время, как ЕС готовит инициативы, направленные на стимулирование оборонного производства и уменьшение фрагментации европейской оружейной промышленности. Брюссель должен представить план по созданию более интегрированного рынка в июле, пишет издание.

Предложение имеет целью решить проблему разрозненных национальных правил и практик закупок, которые, по его словам, фактически закрыли оборонные рынки и препятствовали трансграничному промышленному сотрудничеству в сфере обороны.

"На самом деле рынка нет, а препятствий множество", - сказал Кубилюс.

Он утверждал, что национальные правительства усиленно защищают отечественных лидеров оборонной отрасли, причем крупные страны, такие как Франция и Германия, покупают 70 процентов того, что производит их собственная промышленность, тогда как лишь около 10 процентов продавалось другим странам ЕС.

Запланированные реформы имеют целью преодолеть технические барьеры, такие как взаимное признание процедур испытаний и сертификации, а также упрощение для лицензий на передачу военных компонентов внутри ЕС, которые отличаются в разных государствах-членах.

Кубилюс также сказал, что следует поощрять консолидацию в оборонном секторе. Правительства часто ссылаются на исключения по национальной безопасности, чтобы избежать соблюдения рыночных принципов в закупках оборонной продукции, создавая то, что он назвал "действительно закрытой системой".

Европа не должна бояться запланированного объединения Airbus, Thales и Leonardo под названием Project Bromo, целью которого является создание европейского лидера в области космоса и спутников, способного конкурировать со SpaceX Илона Маска, сказал Кубилюс.

Для глобальной конкуренции нужны "масштаб и размер", добавил он. "Именно это и предлагает Bromo. Как сохранить конкурентную среду внутри страны, это всегда вопрос, но я думаю, что это не должно быть препятствием для нас в расширении некоторых наших лидеров", - сказал он.

Кубилюс призвал как можно скорее интегрировать Украину в рынок ЕС и оборонное пространство27.04.26, 17:49 • 3054 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Техника
Война в Украине
Андрюс Кубилиус
Airbus
SpaceX
Европейский Союз
Илон Маск
Франция
Литва
Германия
Украина