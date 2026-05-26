россия не способна непрерывно наращивать массированные удары по Киеву, но главная проблема – истощение ПВО - эксперт

Киев • УНН

 • 3746 просмотра

ВПК рф имеет ограничения в производстве ракет, что сдерживает интенсивность атак на Киев. Главной проблемой ВСУ остается дефицит ракет к системам Patriot.

Несмотря на угрозы москвы относительно "системных ударов" по Киеву, российская военная промышленность имеет серьезные ограничения в производстве ракет, что не позволяет рф постоянно наращивать масштабы атак. В то же время ситуация для Украины остается сложной из-за дефицита ракет к системам Patriot и постоянного роста производства дронов Shahed в россии. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной.

"россия не может бесконечно увеличивать количество ударов"

После массированной атаки на Киев в ночь на 24 мая российский МИД заявил о готовности к "системным ударам" по украинской столице. Впрочем, по словам Антона Земляного, такие угрозы имеют скорее психологический и политический характер, чем реальную военную основу.

Эксперт объясняет, что российская оборонная промышленность не способна поддерживать постоянное наращивание количества ракетных ударов, особенно если речь идет о баллистических ракетах.

лавров заявляет о системных ударах по Киеву, но здесь главный вопрос – насколько системными они реально могут быть. российская оборонная промышленность имеет ограничения в производстве. Если говорить о баллистических ракетах, то, по данным ГУР, россия производит примерно 60 "Искандеров" в месяц. И при этом мы не видим какого-то прорывного роста производства 

– отметил Земляной.

По его словам, анализ интенсивности российских атак показывает, что рф уже сейчас тратит почти весь текущий объем производства.

Мы анализировали весенний период. За это время россияне применили примерно 173 баллистические ракеты "Искандер", С-300 и С-400. Если отбросить С-300 и С-400, которые часто используются как ударные, то получается примерно 150 баллистических ракет за три месяца. А произвели они за этот же период около 180. То есть ресурс для масштабного наращивания ударов у них очень ограничен 

– пояснил аналитик.

Он подчеркивает, что россия также не может полностью израсходовать свои стратегические запасы.

У них есть стратегический резерв, который они не могут полностью "обнулить". Они все равно вынуждены учитывать риски других конфликтов или потенциального обострения с Западом. Из-за этого россия не может себе позволить бесконечно увеличивать темпы ударов 

– сказал эксперт.

"Угрозы москвы – это попытка деморализации"

По мнению Земляного, заявления об ударах по "центрам принятия решений" в Киеве являются частью информационного давления на Украину и ее партнеров.

Это, в первую очередь, пугалка. россияне пытаются деморализовать украинское общество, создать атмосферу постоянного страха и давить на западных партнеров Украины. Те же звонки лаврова западным политикам – это также элемент шантажа и психологического воздействия 

– отметил он.

В то же время эксперт подчеркивает, что полностью игнорировать такие заявления нельзя.

Системные удары возможны, но только с определенной периодичностью. Для этого россиянам нужно накапливать ракеты. Они не могут запускать такие массированные пакеты ежедневно 

– пояснил Земляной.

"Самая большая проблема для Украины – дефицит Patriot PAC-3"

Аналитик обращает внимание, что главный вызов для Украины сейчас – не только российские ракеты, но и истощение украинской системы ПВО. Особенно критической является ситуация с перехватом баллистических целей.

Мы видим, что баллистические ракеты продолжают сбиваться, но эффективность постепенно снижается. Все больше ракет прорывают ПВО и достигают целей. Имеем дефицит ракет PAC-3 к Patriot 

– отметил эксперт.

По его словам, проблема напрямую связана с запасами ракет-перехватчиков к Patriot.

Командование Воздушных сил уже прямо говорит, что после каждой массированной атаки запасы перехватчиков истощаются, а новые поставки не успевают их компенсировать. И это сейчас главный вызов для украинской дипломатии 

– сказал Земляной.

Он подчеркнул, что вопрос заключается не только в политической воле союзников, но и в физическом наличии ракет.

США сейчас активно тратят Patriot на Ближнем Востоке, в частности из-за ситуации вокруг Ирана. А темпы производства этих ракет не очень велики. Поэтому проблема действительно серьезная 

– пояснил эксперт.

По его словам, Украине нужно решать этот вопрос уже летом, а не ждать следующего отопительного сезона.

Президент уже говорил, что к зиме нужно подходить подготовленными. И вопрос ПВО здесь – ключевой 

– отметил аналитик.

"С крылатыми ракетами ситуация лучше"

В то же время, по словам Земляного, украинская противовоздушная оборона демонстрирует значительно лучшие результаты против крылатых ракет.

Эффективность украинской ПВО против крылатых ракет сейчас примерно на уровне 80%. И здесь ситуация значительно стабильнее, чем с баллистикой 

– сказал он.

Эксперт объясняет это тем, что для борьбы с крылатыми ракетами Украина использует не только дорогие комплексы Patriot или SAMP/T.

Крылатые ракеты можно сбивать мобильными огневыми группами, ПЗРК, системами малой дальности. Это существенно выравнивает ситуацию. Поэтому здесь мы чувствуем себя увереннее 

– отметил Земляной.

"Орешник" не был ударом по Киеву"

Отдельно аналитик прокомментировал применение россией ракеты средней дальности "орешник".

По его словам, на данный момент официально подтвержден один запуск ракеты в ночь на 24 мая, хотя информация о возможном втором пуске также активно обсуждается.

Есть видео и определенные косвенные признаки, которые могут свидетельствовать о втором "орешнике", который мог упасть на оккупированной части Донетчины. Но без подтверждения от разведки или спутниковых данных говорить об этом как о факте пока рано 

– сказал эксперт.

В то же время Земляной не считает, что ракета, попавшая в Белую Церковь, "промахнулась" мимо Киева.

Я не думаю, что это был промах на 80 километров. Скорее всего, россияне били именно по Белой Церкви. Удар "орешником" непосредственно по Киеву был бы очень серьезной эскалацией. И если после такого удара не было бы масштабного эффекта, это стало бы информационным поражением для россии 

– отметил он.

Аналитик пояснил, что "орешник" является баллистической ракетой средней дальности с кассетным принципом поражения.

Ракета имеет шесть блоков, а каждый из них содержит еще по шесть суббоеприпасов. Именно из-за этого мы видели в небе большое количество горящих объектов 

– рассказал Земляной.

Он добавил, что эти боевые элементы не являются классическими фугасными зарядами.

Фактически это болванки, имитирующие ядерную боевую часть. Они не имеют мощной взрывчатки. Разрушения возникают за счет огромной скорости и кинетической энергии при ударе 

– пояснил эксперт.

По его словам, именно поэтому при попадании в землю такие блоки оставляют глубокие воронки без большой детонации.

 Если такая болванка попадает в здание – разрушения будут очень серьезными. Но когда она падает в почву, то просто "вгрызается" в землю из-за колоссальной скорости 

– подытожил Земляной.

