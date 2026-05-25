Украине нужен сильный ОПК, поэтому спецрежим Defence City требует изменений

Полномасштабная война изменила роль оборонно-промышленного комплекса в украинской экономике. Если раньше оборонная отрасль рассматривалась как отдельный сектор государственной политики, то сегодня она все больше превращается в фундамент экономической устойчивости, технологического развития и безопасности страны. Для быстрого масштабирования и укрепления отечественного ОПК в Украине был запущен специальный налоговый и таможенный режим Defence City. Однако для большей эффективности законодательство нуждается в совершенствовании и адаптации к современным реалиям рынка, пишет УНН.

Defence City как инструмент экономической трансформации

Специальный режим Defence City создавался как механизм стимулирования оборонного производства через налоговые инструменты и специальные таможенные условия для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Его главная задача заключается в том, чтобы оставлять больше ресурсов внутри компаний для развития производства, модернизации оборудования, научных исследований и привлечения инженерных кадров.

В этом контексте Defence City можно рассматривать как один из инструментов наращивания производственной и технологической способности ОПК. Его потенциал заключается в том, что налоговые стимулы могут оставлять больше ресурса внутри предприятий для R&D, модернизации производства и привлечения инженерных кадров - отметил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Однако на практике реализация спецрежима сталкивается с рядом проблем. Речь идет о законодательных пробелах, которые усложняют присоединение к Defence City предприятий, работающих в секторе ОПК.

Среди ключевых проблем участники рынка называют отсутствие четких критериев аудита компаний, необходимого для присоединения к спецрежиму, неопределенность с требованиями к обороту предприятий, что создает барьеры для малого и среднего производителя, а также чрезмерно жесткие критерии допуска, которые не всегда учитывают специфику работы бизнеса в условиях военного времени.

Представители отрасли неоднократно обращали внимание, что отдельные нормы нуждаются в доработке, чтобы система не превратилась в инструмент отбора только крупных игроков, оставив за пределами поддержки инновационный малый и средний бизнес.

По мнению Гетманцева, важно чтобы спецрежим оставался открытым для инновационных команд и defence-tech стартапов, тогда он будет эффективным инструментом развития оборонной отрасли.

В то же время эффективность Defence City будет зависеть от того, будет ли поддержка достаточно сфокусированной и незакрытой для инновационных команд и defence-tech стартапов. Во многих странах именно оборонные исследования и разработки становились источником технологий двойного назначения. Поэтому для Украины важно, чтобы часть оборонных расходов работала не только на текущие нужды фронта, но и на создание новой оборонно-технологической экосистемы - отметил председатель налогового комитета Рады.

Урок Польши и риск импортной зависимости

Гетманцев обращает внимание на пример Польши: после 2022 года соседняя страна существенно нарастила оборонные расходы – с 2,2% ВВП в 2021 году до ориентировочно 4,5% ВВП в 2025 году. Однако около 80% капитальных оборонных расходов приходилось именно на импорт.

В результате обороноспособность укреплялась быстро, но внутреннее производство не получало пропорционального эффекта. Для Украины такая модель может быть лишь временным решением.

Для Украины в краткосрочном периоде импорт вооружений и комплектующих часто является вынужденным, так как приоритетом остаются скорость поставок и нужды фронта. Однако в среднесрочной перспективе стратегической задачей является постепенное увеличение доли внутреннего производства там, где это возможно. Например, в дронах, ремонте и модернизации техники, боеприпасах, электронике, средствах связи, программном обеспечении и смежных технологиях - подчеркнул Гетманцев.

Именно поэтому Defence City должен работать не только как налоговая преференция, а как полноценная промышленная политика.

Напомним

Ранее Даниил Гетманцев заявил, что несмотря на запуск специального режима Defence City, который должен был стать одним из ключевых инструментов развития оборонно-промышленного комплекса, действующее законодательство требует существенной доработки для достижения реального эффекта.

В прошлом году мы запустили специальный режим Defence City. Чтобы он начал давать ожидаемые результаты, нужно снижать "порог входа" в Defence City, увеличивать круг его участников, расширять стимулы, на что справедливо обращает внимание бизнес - отметил председатель налогового комитета Рады.

Кроме того, УНН ранее писал, что Аэрокосмическая ассоциация Украины собирает предложения компаний, работающих в секторе ОПК, и авиастроительных предприятий относительно изменений в законодательство, предусматривающее функционирование налогового и таможенного спецрежима Defence City. По результатам этой работы ассоциация планирует передать наработанные предложения представителям Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и присоединиться к дальнейшей доработке нормативной базы Defence City в диалоге с правительством и парламентом.

С момента запуска спецрежима стало понятно, что Defence City, предусматривающий таможенные и налоговые преференции для предприятий из сектора ОПК и смежных отраслей, не пользуется значительной популярностью у бизнеса. Представители рынка в комментариях УНН объясняют, что это связано с некоторыми законодательными пробелами, которые создают барьеры для потенциальных резидентов спецрежима.

Среди основных сдерживающих факторов, в частности, нечеткие требования к обороту, фактически ограничивающие доступ для малого и среднего бизнеса к Defence City, а также непонятные требования по аудиту компаний, претендующих на присоединение к спецрежиму. Кроме того, эксперты указывают на отсутствие симметричных налоговых условий. Речь идет о том, что компании вынуждены платить НДС за детали украинского производства, в то время как этот налог отменен для импортных комплектующих. В Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки уже также понимают необходимость доработки соответствующего законодательства и ждут предложений рынка.