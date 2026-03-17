Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗС
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City

Аерокосмічна асоціація збирає пропозиції бізнесу щодо усунення бар'єрів у Defence City. Пропозиції передадуть до профільного комітету Верховної Ради.

Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City

Аерокосмічна асоціація України зараз збирає від компаній, які працюють в секторі ОПК, та авіабудівних підприємств пропозиції змін до законодавства, яке регулює функціонування податкового та митного спецрежиму Defence City. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив генеральний директор Володимир Семенов.

Аерокосмічна асоціація України наразі консолідує позицію ринку щодо функціонування Defence City та готує пакет пропозицій змін до чинного законодавства. Ми залучаємо до цього процесу представників авіабудівних підприємств, а також виробників озброєння та інші компанії, дотичні до сектору ОПК, які планують долучитися до цього спецрежиму

- розповів Володимир Семенов.

Він додав, що зараз Асоціація збирає і узагальнює практичні зауваження від учасників ринку. 

Наша головна мета – виявити норми, які перешкоджають підприємствам приєднуватись до Defence City, створюють надмірні регуляторні бар’єри або не враховують специфіку роботи компаній оборонно-промислового комплексу

- зазначив Володимир Семенов.

Серед ключових питань, які вже порушують учасники ринку, - невизначеність деяких законодавчих норм, наприклад, щодо обовʼязкового аудиту, необхідність уточнення критеріїв відповідності, а також норми щодо обовʼязкової відсутності кримінальних проваджень, у яких фігурують потенційні резиденти Defence City.

Ми бачимо значний потенціал Defence City як інструменту стимулювання розвитку вітчизняного ОПК та високотехнологічного виробництва, що особливо важливо зараз в умовах війни. Але хочемо наголосити, що ефективність цього механізму напряму залежить від того, наскільки він буде адаптований до реальних умов роботи підприємств

- додав Володимир Семенов.

За результатами цієї роботи Асоціація планує передати напрацьовані пропозиції представникам комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки та долучитися до подальшого доопрацювання нормативної бази Defence City у діалозі з урядом і парламентом.

Нагадаємо

В Україні запрацював спецрежим Defence City. Це елемент системної державної політики у сфері безпеки й оборони. Цей правовий режим має створити сприятливі умови для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК. 

Резиденти Defence City отримують комплекс економічних та операційних стимулів, які мають зменшити фіскальне навантаження та прискорити розвиток виробництва. Ідеться зокрема про звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування підприємствами ОПК коштів у свій розвиток, а також звільнення від земельного, майнового та екологічного податків.

Окрім того, для резидентів діють спрощені митні процедури; спеціальні гарантії захисту інформації та конфіденційності даних підприємства під час дії режиму; державна підтримка релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей у разі необхідності.

Підприємство може отримати статус резидента Defence City за умови, що юридична особа відповідає вимогам щодо частки кваліфікованого доходу (дохід від реалізації оборонних товарів власного виробництва або виконання робіт та/або надання послуг щодо оборонних товарів) за попередній календарний рік, а також стосовно такої особи відсутні обставини для дискваліфікації.

Частка кваліфікованого доходу має становити не менше ніж 75% загального доходу юридичної особи (з урахуванням винятків) і не менше ніж 50% загального доходу для суб'єктів літакобудування.

Резидентом не може бути компанія, яка зареєстрована відповідно до законодавства іноземної держави або яка порушила вимоги щодо розкриття інформації про структуру власності чи кінцевих бенефіціарів.

Не може бути включене до реєстру також підприємство, серед акціонерів/учасників якого є особи, пов’язані із державою-агресором, або стосовно якого застосовано санкції, або яке є пов’язаним із особою, стосовно якої застосовано санкції.

До Defence City не можуть увійти юридичні особи, стосовно яких протягом останніх 12 місяців було встановлено факт порушення обов’язків за державним контрактом з оборонних закупівель; які не є платником податку на прибуток або внесені до реєстру неприбуткових установ та організацій. 

Підприємство не може стати резидентом, якщо воно має податковий борг більше ніж 10 мінімальних заробітних плат; якщо воно знаходиться і працює на тимчасово окупованій території України, а також є фігурантом кримінальних проваджень.

Міноборони повідомило про те, що перша компанія отримала статус резидента.

