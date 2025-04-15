«Калібр» (сімейство ракет)

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 12556 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 33470 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163439 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140593 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143326 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136566 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136594 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196810 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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12:27 • 12539 перегляди

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Ворог атакує: у деяких областях країни зафіксовано рух БпЛА

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ворожу активність в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.

Війна • 15 квітня, 03:45 • 5538 перегляди

У Середземному морі агресор тримає три кораблі з 26 ракетами "Калібр"

В акваторії Середземного моря знаходяться три російські судна з крилатими ракетами "Калібр" на борту. Вони здатні здійснити залп до 26 ракет.

Війна • 15 квітня, 03:34 • 3466 перегляди

В Чорному та Азовському морях кораблі ворога відсутні - ВМС ЗСУ

В Чорному та Азовському морях станом на 14 квітня 2025 року ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з ракетами "Калібр".

Війна • 14 квітня, 04:06 • 3964 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня 2025 року в Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі, озброєні крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до 26 ракет. У Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не виявлено.

Війна • 13 квітня, 03:13 • 20599 перегляди

ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в акваторії морів

За даними ВМС ЗСУ, станом на 12 квітня 2025 року в Чорному та Азовському морях не зафіксовано ворожих кораблів. У Середземному морі чергують три ракетоносії з ракетами "Калібр".

Війна • 12 квітня, 04:59 • 8339 перегляди

У Чорному та Азовському морях кораблів рф немає, в Середземному - 3 ракетоносії

Станом на 11 квітня 2025 року у Чорному й Азовському морях ворожі кораблі не зафіксовані. В Середземному морі знаходяться 3 російські кораблі з ракетами "Калібр".

Війна • 11 квітня, 04:44 • 5780 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

За даними ВМС ЗСУ, станом на 10 квітня 2025 року, в Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів. У Середземному морі чергують 3 ракетоносії з "Калібрами".

Війна • 10 квітня, 04:20 • 98542 перегляди

рф тримає в Середземному морі 26 ракет "Калібр" на трьох кораблях

В Середземному морі перебувають три російські кораблі з крилатими ракетами "Калібр". В Чорному й Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.

Війна • 9 квітня, 03:25 • 4919 перегляди

У Середземному морі перебувають 3 кораблі агресора з 26 "Калібрами" на борту

В акваторії Середземного моря знаходяться три ворожі судна, озброєні ракетами "Калібр" із сумарним залпом до 26 одиниць. У Чорному та Азовському морях кораблів рф не зафіксовано.

Війна • 8 квітня, 03:15 • 6870 перегляди

В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні, але є загроза з Середземного - ВМС ЗСУ

В акваторіях Чорного та Азовського морів не зафіксовано ворожих кораблів. В Середземному морі знаходяться 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр".

Війна • 7 квітня, 04:35 • 5527 перегляди

Захистити великі території від "балістики" неможливо - Ігнат

У Повітряних силах кажуть, що Україна не має достатньо систем Patriot, щоб захистити великі території від балістичних ракет. ЗРК Patriot ефективні проти аеродинамічних цілей до 150 км, але проти балістики – лише на кілька десятків.

Війна • 6 квітня, 23:03 • 37023 перегляди

ППО збила лише одну з шести балістичних ракет, є влучання на Київщині - Ігнат

Під час нічної атаки силам ППО вдалося збити лише одну з шести балістичних ракет. Також було знищено 12 крилатих ракет типу "Калібр" і Х-101.

Війна • 6 квітня, 11:37 • 16401 перегляди

рф атакувала Україну 23 ракетами та 109 дронами: збито понад 50 повітряних цілей

Сили ППО збили 6 ракет Х-101/Х-55СМ, 6 ракет "Калібр", 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 40 "Shahed". Під ударом були Київська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Миколаївська області.

Війна • 6 квітня, 07:44 • 15499 перегляди

росія вивела у Чорне море ракетоносій з "Калібрами" на борту: про ситуацію повідомили у ВМС

В Чорному морі зафіксовано ворожий корабель з ракетами "Калібр". Загальний залп до чотирьох ракет. В Середземному морі три кораблі з 26 ракетами.

Війна • 5 квітня, 05:17 • 9696 перегляди

У Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні - ВМС ЗСУ

Станом на 04. 04.2025, у Чорному й Азовському морях немає ворожих кораблів. В Середземному морі 4 кораблі, з них 3 з 26 крилатими ракетами "Калібр".

Війна • 4 квітня, 03:45 • 4591 перегляди

У Середземному морі чергують 3 ворожі судна з 26 ракетами "Калібр" на борту

В акваторії Середземного моря знаходяться чотири ворожі судна. Три з них озброєні крилатими ракетами "Калібр", здатними здійснити залп до 26 ракет.

Війна • 3 квітня, 03:16 • 6726 перегляди

У Чорному та Середземному морях чергують кораблі рф з ракетами "Калібр" на борту

В Чорному морі 2 ворожі судна з ракетами "Калібр". В Середземному морі 4 ворожі кораблі, три з яких мають 26 ракет. Агресор порушує угоди, вимикаючи ідентифікаційні системи.

Війна • 2 квітня, 03:43 • 11852 перегляди

В Чорному морі два кораблі рф з "Калібрами": до восьми ракет напоготові

В акваторії Чорного моря зафіксовано два російські кораблі, здатні випустити до восьми ракет "Калібр". У Середземному морі знаходяться ще три кораблі агресора з 26 ракетами.

Війна • 1 квітня, 03:22 • 16399 перегляди

У Чорному морі чергують російські кораблі: є загроза ракетного удару

В акваторії Чорного моря 2 ворожі кораблі з ракетами "Калібр". В Середземному морі 4 ворожі кораблі, 3 з яких є носіями крилатих ракет із залпом до 26 ракет.

Війна • 31 березня, 04:38 • 13981 перегляди

Небезпека з моря: росія тримає 2 ракетоносії

В акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет. В Середземному морі 4 ворожі кораблі.

Війна • 29 березня, 04:46 • 16053 перегляди

У Чорному морі один корабель з "Калібрами", в Середземному – чотири

В Чорному морі один ворожий корабель з ракетами "Калібр", а в Середземному морі – чотири російські кораблі, три з яких є носіями "Калібрів" із 26 ракетами. В Азовському морі ворожі судна відсутні.

Війна • 28 березня, 04:45 • 27127 перегляди

Ворог тримає в Чорному морі ракетоносій: скільки "Калібрів" на борту

В Чорному морі залишається один ворожий корабель з 4 "Калібрами", в Середземному – 4 кораблі, 3 з яких мають 26 ракет. рф ігнорує морські норми, вимикаючи системи ідентифікації на суднах.

Війна • 26 березня, 04:32 • 17880 перегляди

Ворог зменшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі - ВМС ЗСУ

У Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель з "Калібрами". В Середземному морі 4 ворожі кораблі, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр", із загальним залпом до 26 ракет.

Війна • 25 березня, 05:00 • 27883 перегляди

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В акваторії Чорного моря знаходяться три ракетоносії з крилатими ракетами "Калібр", здатні здійснити залп до 12 ракет. росія продовжує ігнорувати міжнародні морські конвенції.

Війна • 24 березня, 05:12 • 149560 перегляди

росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі - ВМС ЗСУ

В акваторії Чорного моря зафіксовано 3 ворожі кораблі, озброєні крилатими ракетами «Калібр». Загальний залп може сягати до 12 ракет. В Середземному морі 3 носії з 26 ракетами.

Війна • 23 березня, 05:01 • 28598 перегляди

рф вивела ракетоносії з "Калібрами" у Чорне море після тривалої паузи

В акваторії Чорного моря зафіксовані два російські ракетоносії з "Калібрами" на борту, загальним залпом до 8 ракет. Також в Середземному морі 3 ворожі кораблі з крилатими ракетами.

Війна • 22 березня, 05:10 • 21649 перегляди