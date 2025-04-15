«Калібр» (сімейство ракет)

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ворожу активність в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.
В акваторії Середземного моря знаходяться три російські судна з крилатими ракетами "Калібр" на борту. Вони здатні здійснити залп до 26 ракет.
В Чорному та Азовському морях станом на 14 квітня 2025 року ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з ракетами "Калібр".
13 квітня 2025 року в Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі, озброєні крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до 26 ракет. У Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не виявлено.
За даними ВМС ЗСУ, станом на 12 квітня 2025 року в Чорному та Азовському морях не зафіксовано ворожих кораблів. У Середземному морі чергують три ракетоносії з ракетами "Калібр".
Станом на 11 квітня 2025 року у Чорному й Азовському морях ворожі кораблі не зафіксовані. В Середземному морі знаходяться 3 російські кораблі з ракетами "Калібр".
За даними ВМС ЗСУ, станом на 10 квітня 2025 року, в Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів. У Середземному морі чергують 3 ракетоносії з "Калібрами".
В Середземному морі перебувають три російські кораблі з крилатими ракетами "Калібр". В Чорному й Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.
В акваторії Середземного моря знаходяться три ворожі судна, озброєні ракетами "Калібр" із сумарним залпом до 26 одиниць. У Чорному та Азовському морях кораблів рф не зафіксовано.
В акваторіях Чорного та Азовського морів не зафіксовано ворожих кораблів. В Середземному морі знаходяться 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр".
У Повітряних силах кажуть, що Україна не має достатньо систем Patriot, щоб захистити великі території від балістичних ракет. ЗРК Patriot ефективні проти аеродинамічних цілей до 150 км, але проти балістики – лише на кілька десятків.
Під час нічної атаки силам ППО вдалося збити лише одну з шести балістичних ракет. Також було знищено 12 крилатих ракет типу "Калібр" і Х-101.
Сили ППО збили 6 ракет Х-101/Х-55СМ, 6 ракет "Калібр", 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 40 "Shahed". Під ударом були Київська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Миколаївська області.
В Чорному морі зафіксовано ворожий корабель з ракетами "Калібр". Загальний залп до чотирьох ракет. В Середземному морі три кораблі з 26 ракетами.
Станом на 04. 04.2025, у Чорному й Азовському морях немає ворожих кораблів. В Середземному морі 4 кораблі, з них 3 з 26 крилатими ракетами "Калібр".
В акваторії Середземного моря знаходяться чотири ворожі судна. Три з них озброєні крилатими ракетами "Калібр", здатними здійснити залп до 26 ракет.
В Чорному морі 2 ворожі судна з ракетами "Калібр". В Середземному морі 4 ворожі кораблі, три з яких мають 26 ракет. Агресор порушує угоди, вимикаючи ідентифікаційні системи.
В акваторії Чорного моря зафіксовано два російські кораблі, здатні випустити до восьми ракет "Калібр". У Середземному морі знаходяться ще три кораблі агресора з 26 ракетами.
В акваторії Чорного моря 2 ворожі кораблі з ракетами "Калібр". В Середземному морі 4 ворожі кораблі, 3 з яких є носіями крилатих ракет із залпом до 26 ракет.
В акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет. В Середземному морі 4 ворожі кораблі.
В Чорному морі один ворожий корабель з ракетами "Калібр", а в Середземному морі – чотири російські кораблі, три з яких є носіями "Калібрів" із 26 ракетами. В Азовському морі ворожі судна відсутні.
В Чорному морі залишається один ворожий корабель з 4 "Калібрами", в Середземному – 4 кораблі, 3 з яких мають 26 ракет. рф ігнорує морські норми, вимикаючи системи ідентифікації на суднах.
У Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель з "Калібрами". В Середземному морі 4 ворожі кораблі, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр", із загальним залпом до 26 ракет.
В акваторії Чорного моря знаходяться три ракетоносії з крилатими ракетами "Калібр", здатні здійснити залп до 12 ракет. росія продовжує ігнорувати міжнародні морські конвенції.
В акваторії Чорного моря зафіксовано 3 ворожі кораблі, озброєні крилатими ракетами «Калібр». Загальний залп може сягати до 12 ракет. В Середземному морі 3 носії з 26 ракетами.
В акваторії Чорного моря зафіксовані два російські ракетоносії з "Калібрами" на борту, загальним залпом до 8 ракет. Також в Середземному морі 3 ворожі кораблі з крилатими ракетами.