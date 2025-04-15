«Калібр» (сімейство ракет)

У Чорному морі один корабель з "Калібрами", в Середземному – чотири

В Чорному морі один ворожий корабель з ракетами "Калібр", а в Середземному морі – чотири російські кораблі, три з яких є носіями "Калібрів" із 26 ракетами. В Азовському морі ворожі судна відсутні.