рф атакувала балістикою та "Цирконами", частину ракет і 187 з 218 дронів знешкодили

росія вночі випустила по Україні балістику, "Циркони" та інші ракети, "Бандеролі" і 218 дронів, збито або придушено 5 балістичних ракет, дві "Бандеролі", 5 "Калібрів" і 187 безпілотників, частина ракет не досягла цілей, повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 1 вересня (з 18:00 31 серпня) противник атакував:

балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400 та протикорабельними ракетами Циркон із Брянської, Курської, Воронезької та Ростовської обл. рф;

крилатими ракетами морського базування "Калібр" із Новоросійська;

протирадіолокаційними ракетима Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

S8000 "Бандероль" із Брянської обл. та над акваторією Азовського моря;

218 ударними БпЛА типу Shahed (близько третини - реактивні) та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

"Основні напрямки удару - Одещина, Київщина", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 199 цілей: 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400; 2 S8000 "Бандероль"; 5 крилатих ракет "Калібр"; 187 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 28 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей, інформація щодо їх локації уточнюється. На жаль, внаслідок російської атаки є загиблі та постраждалі, висловлюємо співчуття рідним та близьким... - вказали у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі понад десять ворожих БпЛА.

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