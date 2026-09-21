Гвінет Пелтроу розповіла, як їм із Крісом Мартіном вдалося залишитися сім'єю після розлучення

Гвінет Пелтроу розкрила подробиці розриву з фронтменом Coldplay Крісом Мартіном і пояснила, чому колишнє подружжя вирішило зберегти близькі стосунки заради дітей. Про це акторка розповіла в подкасті "Friends Keep Secrets", повідомляє E! News, пише УНН.

Пелтроу та Мартін оголосили про розставання у 2014 році після 10 років шлюбу. Тоді вони назвали свій підхід "свідомим роз'єднанням", що привернуло значну увагу громадськості.

За словами акторки, перед розлученням вона розпитувала друзів, які виросли в сім'ях із розлученими батьками, що завдало їм найбільшого болю. Більшість відповідали, що найважчою була не сама розлука батьків, а конфлікти між ними після неї.

Тож я подумала: "Як ми могли цього не робити?" Чи є спосіб обійти всі ці жахливі речі, коли нікого немає в одній кімнаті, і потрапити на випускний, де ви всі вечеряєте за одним столом?

Терапевт познайомив пару з концепцією "свідомого роз'єднання". Вона передбачала, за словами акторки, зобов'язання "справді ставити дітей на перше місце" та "залишатися сім'єю, навіть якщо ми не були парою".

Пелтроу зізналася, що уникати конфліктів вдавалося не завжди. На початку після розставання вони з Мартіном щонеділі снідали разом із дітьми, і одного разу між колишнім подружжям виникла напруга.

Ми такі: "Давай просто не будемо. Давай просто не будемо". Ми просто обійнялися, і все гаразд