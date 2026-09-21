Гвінет Пелтроу розповіла, як їм із Крісом Мартіном вдалося залишитися сім'єю після розлучення
Київ • УНН
Після розлучення Гвінет Пелтроу та Кріс Мартін вирішили залишитися сім’єю заради дітей. Вони підтримували близькі стосунки й уникали конфліктів.
Гвінет Пелтроу розкрила подробиці розриву з фронтменом Coldplay Крісом Мартіном і пояснила, чому колишнє подружжя вирішило зберегти близькі стосунки заради дітей. Про це акторка розповіла в подкасті "Friends Keep Secrets", повідомляє E! News, пише УНН.
Деталі
Пелтроу та Мартін оголосили про розставання у 2014 році після 10 років шлюбу. Тоді вони назвали свій підхід "свідомим роз'єднанням", що привернуло значну увагу громадськості.
За словами акторки, перед розлученням вона розпитувала друзів, які виросли в сім'ях із розлученими батьками, що завдало їм найбільшого болю. Більшість відповідали, що найважчою була не сама розлука батьків, а конфлікти між ними після неї.
Діти залишилися головним пріоритетом
Тож я подумала: "Як ми могли цього не робити?" Чи є спосіб обійти всі ці жахливі речі, коли нікого немає в одній кімнаті, і потрапити на випускний, де ви всі вечеряєте за одним столом?
Терапевт познайомив пару з концепцією "свідомого роз'єднання". Вона передбачала, за словами акторки, зобов'язання "справді ставити дітей на перше місце" та "залишатися сім'єю, навіть якщо ми не були парою".
Пелтроу зізналася, що уникати конфліктів вдавалося не завжди. На початку після розставання вони з Мартіном щонеділі снідали разом із дітьми, і одного разу між колишнім подружжям виникла напруга.
Ми такі: "Давай просто не будемо. Давай просто не будемо". Ми просто обійнялися, і все гаразд
Пелтроу та Мартін мають двох спільних дітей – 22-річну Еппл та 20-річного Мозеса.
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