Астрологічний прогноз на 21-27 вересня: Сонце перейде в Терези, а тиждень завершиться повнею в Овні

Тиждень 21-27 вересня принесе зміни для всіх знаків зодіаку. Детальніше про те, що віщує гороскоп, спеціально для читачів УНН, розповіла професійна астрологиня Ксенія Базиленко.

Деталі

Цього тижня змінюється сама атмосфера вересня. До 23 числа Сонце завершує свій рух знаком Діви, допомагаючи нам упорядковувати справи, завершувати розпочате та вирішувати практичні питання. А після осіннього рівнодення Сонце переходить у Терези - і на перший план виходять стосунки, партнерство, сім’я, краса та вміння домовлятися. Завершення тижня буде значно емоційнішим: 26 вересня відбудеться повня в Овні. Тому особливо уважними до свого емоційного стану варто бути Овнам і Терезам - наголосила Ксенія Базиленко.

Гороскоп на період з 21 по 27 вересня

Овен

Початок тижня використовуйте для роботи, здоров’я та вирішення накопичених справ. Після 23 вересня набагато важливішими стануть стосунки: доведеться більше враховувати позицію партнера та шукати компроміси. А ось 26–27 вересня будьте особливо обережними з емоціями. Повня у вашому знаку може зробити вас надто чутливими, імпульсивними та нетерплячими. Не приймайте важливих рішень у момент образи чи роздратування.

Порада: не намагайтеся виграти кожну суперечку. Іноді набагато важливіше зберегти стосунки.

Телець

До середини тижня більше часу приділяйте коханню, дітям, творчості та тому, що приносить вам задоволення. Хороший період для побачень і приємних подій. Після 23 вересня доведеться повертатися до більш практичних питань: роботи, режиму, здоров’я та щоденних обов’язків. Наприкінці тижня вам може особливо хотітися тиші. Не перевантажуйте себе зустрічами та чужими проблемами.

Порада: залиште собі хоча б один вечір, коли ви нікому нічого не винні.

Близнюки

На початку тижня уваги потребуватимуть дім і родина. Можна завершувати ремонт, купувати щось для оселі, вирішувати сімейні питання. А після 23 вересня починається значно приємніший і яскравіший період. Більше романтики, творчості, спілкування та бажання виходити у світ. Вільним Близнюкам тиждень може подарувати цікаве знайомство.

Порада: не сидіть удома весь тиждень - друга його половина створена для приємних емоцій.

Рак

Початок тижня може бути дуже рухливим: зустрічі, дзвінки, документи, поїздки та велика кількість інформації. Після рівнодення захочеться сповільнитися й більше часу проводити вдома. Можуть виникнути сімейні питання або бажання щось змінити у своєму просторі. Повня наприкінці тижня може загострити тему роботи та кар’єри. Не реагуйте надто емоційно на слова керівництва.

Порада: не намагайтеся одночасно контролювати і роботу, і всіх удома.

Лев

До 23 вересня головною темою залишаються гроші. Хороший час, щоб переглянути бюджет, подумати про доходи та закрити фінансові питання. Після переходу Сонця у Терези життя прискориться: більше зустрічей, спілкування, коротких поїздок і нової інформації. Наприкінці тижня може виникнути бажання різко змінити плани, кудись поїхати або прийняти велике рішення. Не поспішайте.

Порада: хороша ідея не перестане бути хорошою, якщо ви дасте собі добу на роздуми.

Діва

До 23 вересня Сонце ще перебуває у вашому знаку. Використовуйте ці дні для себе: завершуйте важливі справи, приймайте рішення, займайтеся зовнішністю та плануйте наступні місяці. Після рівнодення увага поступово переходить до фінансів. Може з’явитися можливість заробити більше або необхідність переглянути свої витрати. Повня наприкінці тижня просить обережності зі спільними грошима, кредитами та боргами.

Порада: після активного місяця настав час подумати не лише про плани, а й про їхню матеріальну основу.

Терези

Для вас починається абсолютно новий період. До 23 вересня ще може відчуватися втома, бажання усамітнитися або завершити старі справи. А потім Сонце входить у ваш знак - і поступово повертаються енергія, впевненість та бажання змін. Але повня 26 вересня відбуватиметься у протилежному вам Овні, тому головною темою кінця тижня стануть стосунки. Може відбутися важлива розмова або проявитися те, що давно замовчувалося.

Порада: не бійтеся говорити про свої потреби, але залиште іншій людині право мати власні.

Скорпіон

Початок тижня сприятливий для друзів, знайомств, колективних проєктів та планів на майбутнє. Через інших людей може прийти цікава можливість.

Після 23 вересня захочеться трохи відійти від метушні. Це хороший час для завершення старих справ і відпочинку. Наприкінці тижня уважніше поставтеся до навантаження та режиму. Не намагайтеся зробити за два дні те, на що потрібен тиждень.

Порада: іноді найпродуктивніше рішення - вчасно зупинитися.

Стрілець

Перша половина тижня може бути дуже цікавою для кар’єри. Не бійтеся демонструвати результати своєї роботи та говорити про професійні плани. Після 23 вересня активізується соціальне життя: друзі, нові знайомства, спільні проєкти та цікаві пропозиції. А повня може принести сильні переживання у коханні або ситуацію, пов’язану з дітьми чи творчістю.

Порада: дозвольте собі радіти життю, але не перетворюйте одну емоцію на драму всього тижня.

Козеріг

На початку тижня добре займатися навчанням, документами, подорожами та міжнародними питаннями. А після переходу Сонця у Терези на перший план виходить кар’єра. Настає період, коли ваші професійні рішення можуть стати особливо важливими. Повня наприкінці тижня може створити напругу між роботою та родиною. Доведеться шукати баланс.

Порада: успіх важливий, але не будуйте його ціною постійного виснаження.

Водолій

Початок тижня потребує уважності у фінансових питаннях, особливо якщо йдеться про кредити, податки, страхування або спільні кошти. Після 23 вересня стає значно легше. Хороший період для навчання, подорожей, міжнародних контактів і нових планів. Наприкінці тижня будьте уважні до слів: одна емоційна розмова може несподівано перерости у конфлікт.

Порада: перш ніж відповідати на різке повідомлення, перечитайте його ще раз через годину.

Риби

До 23 вересня головною темою залишаються стосунки та партнерство. Хороший момент для важливих розмов і домовленостей. Після рівнодення більше уваги вимагатимуть спільні фінанси, великі платежі, кредити та матеріальні зобов’язання. Повня наприкінці тижня може особливо гостро підняти питання грошей і власної цінності. Не робіть імпульсивних покупок лише для того, щоб покращити настрій.

Порада: не вимірюйте свою цінність кількістю грошей або чужою оцінкою.

Головна порада тижня від астрологині

До 23 вересня завершуємо, упорядковуємо й вирішуємо практичні питання. Після осіннього рівнодення Сонце переходить у Терези, і на перший план виходять стосунки, партнерство, гармонія та вміння домовлятися. А наприкінці тижня, під час повні в Овні, головне - не дозволяти сильним емоціям приймати рішення замість нас. З любов’ю та повагою, ваша астролог Ксенія - резюмувала астрологиня.

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