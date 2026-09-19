Серена Вільямс рідко з'являється на публіці всією родиною, цього разу вона прийшла з чоловіком і двома доньками
Київ • УНН
Серена Вільямс відвідала дебют Athlos у Лондоні з чоловіком Алексісом Оганяном і доньками Олімпією та Адірою.
Легендарна американська тенісистка Серена Вільямс разом із чоловіком Алексісом Оганяном та їхніми доньками Олімпією й Адірою здійснила рідкісний сімейний вихід у світ. Родина разом відвідала дебютний турнір жіночої легкоатлетичної ліги Athlos у Лондоні, повідомляє E! News, пише УНН.
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Сім'я з'явилася на заході 18 вересня. Серена обрала джинси та светр-поло, а її чоловік – світло-коричневий піджак, темно-червоний светр і чорні штани.
На публіці разом із батьками з'явилися 9-річна Олімпія та 3-річна Адіра. Старша донька була одягнена в університетську куртку та джинси, а молодша – у коричневий костюм із двох частин.
Родина підтримала новий спортивний проєкт Оганяна
Подія стала міжнародним дебютом Athlos – жіночої легкоатлетичної ліги, заснованої Оганяном. До моделі власності проєкту також залучені відомі спортсменки, серед яких Ша'Каррі Річардсон, Геббі Томас і Тара Девіс-Вудхолл.
У Лондоні спортсменки змагаються у 7 дисциплінах, зокрема в бігу на 100, 200, 400 та 800 метрів, бігу на милю, 100-метрівці з бар'єрами та стрибках у довжину.
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Переможниця кожної дисципліни отримує $65 тисяч та спеціальну корону від Tiffany & Co.
Вільямс та Оганян не вперше беруть дітей на великі спортивні події. Зокрема, у серпні Оганян разом з Олімпією відвідував матч жіночої баскетбольної ліги WNBA у Нью-Йорку.
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