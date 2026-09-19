лавров і Рубіо можуть зустрітися у Нью-Йорку, однією з ключових тем стане Україна
Київ • УНН
лавров і Рубіо можуть провести переговори під час Генасамблеї ООН. Однією з ключових тем стане війна проти України.
Міністр закордонних справ рф сергій лавров та державний секретар США Марко Рубіо можуть провести переговори у Нью-Йорку під час Генеральної Асамблеї ООН. Українське питання стане однією з ключових тем міжнародних переговорів російського міністра, заявила речниця МЗС рф марія захарова в коментарі російському ТАСС, пише УНН.
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За словами захарової, можливість окремої зустрічі лаврова та Рубіо наразі обговорюється
Водночас вона не повідомила, чи досягли москва та Вашингтон остаточної домовленості щодо проведення переговорів.
захарова заявила, що питання війни проти України буде серед ключових під час міжнародних контактів лаврова на полях Генасамблеї ООН.
При цьому російська сторона поки не розкрила, які саме питання щодо України планує порушувати під час можливих переговорів із представниками США.
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