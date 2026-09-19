$44.6651.24
ukenru
08:52 • 16 перегляди
Прем'єр Британії проситиме Трампа передати Україні ракети Patriot перед зимою
08:32 • 1700 перегляди
Понад 115 тисяч людей залишили домівки через новий наступ хуситів у Ємені
08:26 • 1370 перегляди
Для Ер-Ріяда велика рідкість: у столиці Саудівської Аравії двічі оголосили повітряну тривогу
07:38 • 5992 перегляди
лавров і Рубіо можуть зустрітися у Нью-Йорку, однією з ключових тем стане Україна
07:18 • 7498 перегляди
Вірус Західного Нілу шириться Європою, в Італії зафіксували понад 650 випадків
07:14 • 5980 перегляди
Зустріч Зеленського з Трампом на Генасамблеї ООН наразі не планується – ЗМІ
06:41 • 8866 перегляди
Війна виснажує економіку росії – дефіцит бюджету зростає, резерви тануть, а борги дорожчають – АР
06:10 • 12705 перегляди
США ледь не розпочали війну із Китаєм через помилковий звіт, створений за допомогою ШІ – CNN
05:43 • 13860 перегляди
"Пекельні санкції" проти рф: що вони означають простими словами і чому їх складно буде скасувати
05:11 • 11491 перегляди
США попередили союзників про затримки поставок ракет до 5 років - це може ускладнити допомогу Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2.6м/с
66%
753мм
Популярнi новини
Причиною паливної кризи є війна на Близькому Сході, а не удари по російських НПЗ - міністр фінансів Ірландії18 вересня, 23:59 • 10905 перегляди
російська пропаганда інсценує "патріотичне піднесення" на ТОТ під час "виборів" - ЦПДPhoto19 вересня, 01:43 • 11719 перегляди
Що святкують 19 вересня в Україні та світі02:58 • 6326 перегляди
Трамп заявив, що росія п’ять років атакує союзників України04:16 • 10122 перегляди
29-річна донька Антоніо Бандераса рідко з'являється на публіці: як вона виглядає заразPhoto05:52 • 12011 перегляди
Публікації
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto18 вересня, 16:16 • 22898 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video18 вересня, 15:58 • 41967 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo18 вересня, 14:57 • 24539 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 39606 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
18 вересня, 13:22 • 33846 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Ліндсі Грем
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Вашингтон
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Серена Вільямс рідко з'являється на публіці всією родиною, цього разу вона прийшла з чоловіком і двома донькамиPhoto08:47 • 126 перегляди
Кендалл Дженнер відповіла на багаторічні чутки про роман із Карою Делевінь06:32 • 4748 перегляди
29-річна донька Антоніо Бандераса рідко з'являється на публіці: як вона виглядає заразPhoto05:52 • 12136 перегляди
Із антигероя в героя - голкіпер “Оболоні” Федорівський став другим воротарем в історії УПЛ, який відзначився голом з гриVideo18 вересня, 16:55 • 14515 перегляди
Лужний назвав склад юнацької збірної на товариський турнір в Іспанії18 вересня, 14:49 • 17503 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Фільм
Джеймс Вебб (телескоп)
The New York Times
Financial Times

лавров і Рубіо можуть зустрітися у Нью-Йорку, однією з ключових тем стане Україна

Київ • УНН

 • 6004 перегляди

лавров і Рубіо можуть провести переговори під час Генасамблеї ООН. Однією з ключових тем стане війна проти України.

лавров і Рубіо можуть зустрітися у Нью-Йорку, однією з ключових тем стане Україна

Міністр закордонних справ рф сергій лавров та державний секретар США Марко Рубіо можуть провести переговори у Нью-Йорку під час Генеральної Асамблеї ООН. Українське питання стане однією з ключових тем міжнародних переговорів російського міністра, заявила речниця МЗС рф марія захарова в коментарі російському ТАСС, пише УНН.

Деталі

За словами захарової, можливість окремої зустрічі лаврова та Рубіо наразі обговорюється

Водночас вона не повідомила, чи досягли москва та Вашингтон остаточної домовленості щодо проведення переговорів.

захарова заявила, що питання війни проти України буде серед ключових під час міжнародних контактів лаврова на полях Генасамблеї ООН.

При цьому російська сторона поки не розкрила, які саме питання щодо України планує порушувати під час можливих переговорів із представниками США.

Зустріч Зеленського з Трампом на Генасамблеї ООН наразі не планується – ЗМІ19.09.26, 10:14 • 5982 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Марко Рубіо
Організація Об'єднаних Націй
Вашингтон
Нью-Йорк
Україна