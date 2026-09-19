Зустріч Зеленського з Трампом на Генасамблеї ООН наразі не планується – ЗМІ
Київ • УНН
ЗМІ повідомляють, що зустріч Зеленського і Трампа наразі не передбачена. Українська та американська сторони опрацьовують її можливість.
Президент США Дональд Трамп наразі не планує зустрічатися з Президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, повідомляють ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Як повідомляють ЗМІ, зустріч із Зеленським у Трампа наразі не передбачена. Трамп планує двосторонні зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН під час свого візиту, запланованого 21-22 вересня у Нью-Йорку.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом на Генасамблеї ООН для обговорення гарантій безпеки та санкцій проти росії. Зеленський наголосив на готовності до зустрічі з путіним та закликав до спільних рішень щодо збиття безпілотників.
Українська та американська сторони зараз опрацьовують можливість зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, її наповнення та порядок денний.