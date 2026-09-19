"Пекельні санкції" проти рф: що вони означають простими словами і чому їх складно буде скасувати

Президент США Дональд Трамп підписав закон H.R. 5334, який суттєво змінює американський санкційний режим проти росії. Якщо пояснювати простими словами, головна його особливість полягає в тому, що значну частину обмежень стає набагато складніше скасувати лише рішенням президента, пише УНН.

Деталі

Раніше більшість американських санкцій проти росії запроваджували указами президента, рішеннями Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) та іншими адміністративними механізмами. Тому Білий дім мав значний простір для маневру – міг послаблювати окремі обмеження, видавати ліцензії та робити винятки.

"Грем ні на мить не сумнівався": Зеленський подякував США за закон про "пекельні санкції" проти рф

H.R. 5334 переводить значну частину санкцій у площину федерального закону. Тобто змінити або повністю прибрати їх одним рішенням президента стає значно складніше.

Що змінюється для росії

Одна з ключових норм – заборона американським громадянам і компаніям здійснювати нові інвестиції в росії, зокрема в її енергетичний сектор.

На практиці це створює серйозний бар'єр для повернення американського бізнесу до російських нафтових, газових та інфраструктурних проєктів навіть у разі політичного потепління між Вашингтоном і москвою.

Тобто кремль не зможе розраховувати, що після домовленостей із Білим домом американські компанії одразу повернуться до росії та вкладатимуть мільярди доларів у її економіку.

Чи може Трамп послабити санкції

Так, певний простір для цього президент США зберігає. Закон дозволяє йому надавати так звані *waiver* – тимчасові винятки з окремих санкцій, якщо це відповідає національним інтересам США.

"Історичний день": Сибіга відреагував на підписання Трампом закону про посилення санкцій проти росії

Але тимчасовий виняток і повне скасування санкцій – тепер принципово різні речі.

Щоб повністю припинити передбачені законом санкції проти росії, президент має засвідчити виконання визначених умов. Серед них – укладення росією мирної угоди, прийнятної для вільного й незалежного уряду України, припинення бойових дій та діяльності, спрямованої на підрив української держави. Після цього рішення проходить передбачену законом процедуру в Конгресі.

Чому це важливо для України

Головний ефект закону розрахований не лише на сьогоднішній день. Він підвищує ризики для будь-якої американської компанії, яка в майбутньому захоче повернутися до росії.

Навіть якщо бізнес отримає тимчасовий дозвіл працювати в рф, компанії доведеться враховувати, що виняток може завершитися, а санкційні обмеження – знову почати діяти.

Для москви це також ускладнює використання великих економічних проєктів як частини переговорів зі США. кремль може пропонувати американському бізнесу нафту, газ, корисні копалини, проєкти в Арктиці чи транспортній інфраструктурі, однак одного політичного рішення Білого дому для повного повернення до звичайних економічних відносин тепер недостатньо.

Фактично H.R. 5334 створює законодавчий запобіжник від швидкого демонтажу санкцій проти росії. Саме тому для України важлива не лише жорсткість нових обмежень, а й те, наскільки складно буде повністю відмовитися від них без припинення російської агресії та мирного врегулювання, прийнятного для України.

Трамп підписав закон про "пекельні санкції" проти росії