Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки

У системі електронної пошти Офісу контролера грошового обігу США стався злам. Зловмисники отримали несанкціонований доступ до конфіденційної інформації.
Якщо Конгрес не підвищить верхню межу держборгу, США можуть зіткнутися з дефолтом вже в серпні або вересні. Законодавці до останнього моменту ведуть переговори щодо підвищення ліміту боргу.
Білий дім доручив Мінфіну вивчити варіанти послаблення енергетичних санкцій проти росії. Це пов'язано з можливими переговорами між Трампом і путіним щодо припинення війни в Україні.
Білий дім доручив відомствам підготувати список санкцій проти росії, які можуть бути пом'якшені. Зеленський натомість виступає за посилення санкційного тиску та системний підхід до обмежень.
Міністр фінансів США заявив, що питання підписання угоди з Україною щодо корисних копалин наразі не розглядається. Рішення прийняте після дострокового від'їзду Зеленського з Білого дому через суперечку з Трампом.
Радник глави ОП заявив про необхідність збільшення постачання озброєнь після підписання угоди про рідкоземельні метали. Угода між США та Україною буде підписана 28 лютого під час зустрічі президентів.
Міністр фінансів США підтвердив завершення розробки рамкової угоди щодо корисних копалин між країнами. Підписання документу відбудеться 28 лютого під час зустрічі Зеленського і Трампа.
Держсекретар Рубіо повідомив, що США майже завершили погодження угоди з Україною щодо рідкісноземельних металів. Угода передбачає створення спільного інвестиційного фонду для відбудови України.
Міністр фінансів США заявив про "неявну гарантію" економічної безпеки в новій угоді з Україною. Угода передбачає співпрацю у сферах стратегічних мінералів, енергетики та держпідприємств.
Пентагон підтвердив надання Україні $65,9 млрд військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. Загальна сума підтримки від США сягає $183 млрд, з яких $3,9 млрд ще не витрачено.
путін доручив уряду рф підготуватися до повернення іноземних компаній на російський ринок. лавров заявив, що доступ буде обмеженим і дозволятиметься лише в безпечних для економіки рф секторах.
Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив умови нового економічного партнерства з Україною. США інвестуватимуть без отримання права власності на активи та створення боргового тягаря для України.
Майкл Волц заявив про можливість врегулювання відносин між Трампом і Зеленським, незважаючи на недавню критику. Радник підкреслив активну "човникову дипломатію" між країнами для досягнення мирної угоди.
Міністр фінансів США заявив про можливість пом'якшення санкцій проти росії за умови переговорів щодо війни.
Дональд Трамп заявив, що з міністром фінансів США Скоттом Бессентом "грубо" поводились під час візиту до Києва. Президент звинуватив Зеленського у "сні" та відмові підписати угоду щодо рідкоземельних мінералів.
Міністр фінансів США Скотт Бессент очікує підписання Зеленським угоди про економічне партнерство. Угода передбачає доступ до ресурсів України та закупівлю американських енергоносіїв в обмін на підтримку.
Міністр фінансів США заспокоїв щодо безпеки даних платників податків під час роботи команди Маска. Команда DOGE виявила потенційну економію у 50 млрд доларів та має обмежений доступ до систем.
В. о. комісара SSA Мішель Кінг подала у відставку через спроби команди Маска отримати доступ до конфіденційних даних мільйонів американців. Новим в.о. призначено Ліланда Дудека, який підтримує ініціативи Маска.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про очікування доходів від українських ресурсів після війни. США планують брати участь у розвитку стратегічних мінералів, енергетики та держпідприємств України.
Українські та американські команди працюють над планом партнерства щодо ресурсів та інвестицій. Зеленський обговорив з міністром фінансів США можливість використання 300 млрд заморожених активів.
Володимир Зеленський анонсував майбутні зустрічі з представниками США на різних рівнях. Серед ключових тем - посилення української ППО та потенційні контракти для зміцнення обороноздатності.
Дональд Трамп заявив про відправку міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з Зеленським. Візит пов'язаний з переговорами щодо доступу США до рідкісноземельних металів.
Міністр фінансів США Скотт Бессент відвідає Київ для обговорення доступу до рідкісноземельних металів України. Візит відбудеться в рамках потенційної угоди про обмін ресурсів на оборонну допомогу.
Федеральний суд США заблокував доступ команди Маска до конфіденційних даних Міністерства фінансів. Маск та Венс публічно критикують рішення суду та ставлять під сумнів судовий нагляд.
Дональд Трамп іронічно прокоментував появу Ілона Маска на обкладинці Time в Овальному кабінеті. Маск, який керує урядовим департаментом, відповів компліментом на адресу президента.
19 штатів США подали позов проти адміністрації Трампа через надання DOGE доступу до конфіденційних даних Мінфіну. Генпрокурори вважають такі дії незаконними та вимагають судової заборони.
Дональд Трамп скасував доступ Джо Байдена до секретної інформації та щоденних розвідувальних брифінгів. Рішення обґрунтовано поганою пам'яттю Байдена та створеним ним прецедентом у 2021 році.
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив про готовність посилити санкції проти рф для припинення війни в Україні. За його словами, нинішні обмеження оцінюються лише на "трійку" з десяти можливих.
У США пройшли масштабні демонстрації проти перших дій нової адміністрації Трампа та призначення Маска. Протестувальники виступили проти імміграційної політики, обмеження прав та доступу до конфіденційних даних.
Ілон Маск став спеціальним держслужбовцем при президенті Трампі без зарплати. Він отримав допуск до секретної інформації та працюватиме не більше 130 днів на рік.