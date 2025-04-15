Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки

Трамп готовий посилити санкції проти росії для завершення війни в Україні - Келлог

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив про готовність посилити санкції проти рф для припинення війни в Україні. За його словами, нинішні обмеження оцінюються лише на "трійку" з десяти можливих.