Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18655 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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У США зламали електронну пошту Офісу контролера грошового обігу

У системі електронної пошти Офісу контролера грошового обігу США стався злам. Зловмисники отримали несанкціонований доступ до конфіденційної інформації.

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США ризикують оголосити дефолт за боргом у 36,6 трлн доларів вже у серпні: деталі

Якщо Конгрес не підвищить верхню межу держборгу, США можуть зіткнутися з дефолтом вже в серпні або вересні. Законодавці до останнього моменту ведуть переговори щодо підвищення ліміту боргу.

Економіка • 26 березня, 20:26 • 25567 перегляди

США обмірковують, як швидко послабити санкції проти рф в енергетиці - Reuters

Білий дім доручив Мінфіну вивчити варіанти послаблення енергетичних санкцій проти росії. Це пов'язано з можливими переговорами між Трампом і путіним щодо припинення війни в Україні.

Війна • 8 березня, 07:04 • 48359 перегляди

США планують послабити санкції проти росії - Reuters

Білий дім доручив відомствам підготувати список санкцій проти росії, які можуть бути пом'якшені. Зеленський натомість виступає за посилення санкційного тиску та системний підхід до обмежень.

Війна • 3 березня, 19:59 • 22226 перегляди

Угода з Україною щодо корисних копалин наразі не обговорюється - міністр фінансів США

Міністр фінансів США заявив, що питання підписання угоди з Україною щодо корисних копалин наразі не розглядається. Рішення прийняте після дострокового від'їзду Зеленського з Білого дому через суперечку з Трампом.

Економіка • 2 березня, 22:51 • 33323 перегляди

Подоляк: "Після угоди про рідкоземельні метали потрібно розблокувати більше озброєнь для України"

Радник глави ОП заявив про необхідність збільшення постачання озброєнь після підписання угоди про рідкоземельні метали. Угода між США та Україною буде підписана 28 лютого під час зустрічі президентів.

Війна • 28 лютого, 10:11 • 26360 перегляди

Угода щодо корисних копалин готова - міністр фінансів США Бессент

Міністр фінансів США підтвердив завершення розробки рамкової угоди щодо корисних копалин між країнами. Підписання документу відбудеться 28 лютого під час зустрічі Зеленського і Трампа.

Політика • 27 лютого, 23:30 • 99740 перегляди

США ще не завершили погодження з Україною угоди щодо рідкісноземельних металів - Рубіо

Держсекретар Рубіо повідомив, що США майже завершили погодження угоди з Україною щодо рідкісноземельних металів. Угода передбачає створення спільного інвестиційного фонду для відбудови України.

Економіка • 26 лютого, 16:14 • 30307 перегляди

Є неявна гарантія економічної безпеки - Міністр фінансів США про угоду стосовно "рідкісноземів"

Міністр фінансів США заявив про "неявну гарантію" економічної безпеки в новій угоді з Україною. Угода передбачає співпрацю у сферах стратегічних мінералів, енергетики та держпідприємств.

Економіка • 24 лютого, 04:11 • 30619 перегляди

США виділили $183 млрд підтримки для України, з них $65,9 млрд – на військову допомогу

Пентагон підтвердив надання Україні $65,9 млрд військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. Загальна сума підтримки від США сягає $183 млрд, з яких $3,9 млрд ще не витрачено.

Економіка • 23 лютого, 09:16 • 101210 перегляди

росія розраховує на повернення західного бізнесу на тлі зближення зі США

путін доручив уряду рф підготуватися до повернення іноземних компаній на російський ринок. лавров заявив, що доступ буде обмеженим і дозволятиметься лише в безпечних для економіки рф секторах.

Економіка • 23 лютого, 02:02 • 68891 перегляди

США не набуватимуть права власності та не обтяжуватимуть боргами - Бессент про угоду з Україною

Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив умови нового економічного партнерства з Україною. США інвестуватимуть без отримання права власності на активи та створення боргового тягаря для України.

Економіка • 22 лютого, 22:27 • 42178 перегляди

Радник президента США натякнув на можливе врегулювання Трампа з Зеленським

Майкл Волц заявив про можливість врегулювання відносин між Трампом і Зеленським, незважаючи на недавню критику. Радник підкреслив активну "човникову дипломатію" між країнами для досягнення мирної угоди.

Війна • 20 лютого, 14:43 • 35510 перегляди

США можуть скоригувати санкції проти росії залежно від готовності рф до переговорів щодо війни в Україні - Бессент

Міністр фінансів США заявив про можливість пом'якшення санкцій проти росії за умови переговорів щодо війни.

Війна • 20 лютого, 14:15 • 39621 перегляди

Трамп заявив, що під час візиту до Києва з його міністром фінансів "грубо" поводилися

Дональд Трамп заявив, що з міністром фінансів США Скоттом Бессентом "грубо" поводились під час візиту до Києва. Президент звинуватив Зеленського у "сні" та відмові підписати угоду щодо рідкоземельних мінералів.

Політика • 20 лютого, 08:38 • 29461 перегляди

Міністр фінансів США вважає, що Зеленський підпише угоду про економічне партнерство

Міністр фінансів США Скотт Бессент очікує підписання Зеленським угоди про економічне партнерство. Угода передбачає доступ до ресурсів України та закупівлю американських енергоносіїв в обмін на підтримку.

Економіка • 19 лютого, 10:38 • 117969 перегляди

Міністр фінансів США запевняє у безпеці даних американців під час роботи DOGE Маска: каже, їх зусилля заощадили до $50 млрд

Міністр фінансів США заспокоїв щодо безпеки даних платників податків під час роботи команди Маска. Команда DOGE виявила потенційну економію у 50 млрд доларів та має обмежений доступ до систем.

Новини Світу • 19 лютого, 09:39 • 102064 перегляди

У США ще один топчиновник пішов у відставку після спроби команди Маска отримати доступ до конфіденційних даних

В. о. комісара SSA Мішель Кінг подала у відставку через спроби команди Маска отримати доступ до конфіденційних даних мільйонів американців. Новим в.о. призначено Ліланда Дудека, який підтримує ініціативи Маска.

Новини Світу • 18 лютого, 08:25 • 25752 перегляди

Американському народу варто зрозуміти, що Україна є цінною для США - міністр фінансів уряду Трампа

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про очікування доходів від українських ресурсів після війни. США планують брати участь у розвитку стратегічних мінералів, енергетики та держпідприємств України.

Економіка • 14 лютого, 10:47 • 34793 перегляди

Команди України та США починають працювати над стратегічним документом партнерства - Зеленський

Українські та американські команди працюють над планом партнерства щодо ресурсів та інвестицій. Зеленський обговорив з міністром фінансів США можливість використання 300 млрд заморожених активів.

Економіка • 12 лютого, 20:23 • 45083 перегляди

У Києві вже готові до зустрічей із представниками США - Зеленський

Володимир Зеленський анонсував майбутні зустрічі з представниками США на різних рівнях. Серед ключових тем - посилення української ППО та потенційні контракти для зміцнення обороноздатності.

Війна • 11 лютого, 18:19 • 30827 перегляди

Трамп підтвердив, що відправить міністра фінансів США в Україну

Дональд Трамп заявив про відправку міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з Зеленським. Візит пов'язаний з переговорами щодо доступу США до рідкісноземельних металів.

Економіка • 11 лютого, 17:26 • 38606 перегляди

Міністр фінансів США відвідає Київ для переговорів про рідкісноземельні метали

Міністр фінансів США Скотт Бессент відвідає Київ для обговорення доступу до рідкісноземельних металів України. Візит відбудеться в рамках потенційної угоди про обмін ресурсів на оборонну допомогу.

Економіка • 11 лютого, 16:20 • 42475 перегляди

Заборона доступу до фінданих: як Маск і Венс атакують суди

Федеральний суд США заблокував доступ команди Маска до конфіденційних даних Міністерства фінансів. Маск та Венс публічно критикують рішення суду та ставлять під сумнів судовий нагляд.

Новини Світу • 10 лютого, 15:23 • 27325 перегляди

Трамп відреагував на обкладинку Time з Маском у президентському кріслі

Дональд Трамп іронічно прокоментував появу Ілона Маска на обкладинці Time в Овальному кабінеті. Маск, який керує урядовим департаментом, відповів компліментом на адресу президента.

Новини Світу • 8 лютого, 13:02 • 81934 перегляди

19 штатів США через суд хочуть заборонити DOGE Маска доступ до особистих даних американців

19 штатів США подали позов проти адміністрації Трампа через надання DOGE доступу до конфіденційних даних Мінфіну. Генпрокурори вважають такі дії незаконними та вимагають судової заборони.

Новини Світу • 8 лютого, 10:11 • 32005 перегляди

"Йому не можна довіряти": Трамп анулював доступ Байдена до секретної інформації

Дональд Трамп скасував доступ Джо Байдена до секретної інформації та щоденних розвідувальних брифінгів. Рішення обґрунтовано поганою пам'яттю Байдена та створеним ним прецедентом у 2021 році.

Новини Світу • 8 лютого, 03:27 • 51589 перегляди

Трамп готовий посилити санкції проти росії для завершення війни в Україні - Келлог

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив про готовність посилити санкції проти рф для припинення війни в Україні. За його словами, нинішні обмеження оцінюються лише на "трійку" з десяти можливих.

Війна • 7 лютого, 07:23 • 113294 перегляди

Протести проти політики Трампа і Маска пройшли по всій території США

У США пройшли масштабні демонстрації проти перших дій нової адміністрації Трампа та призначення Маска. Протестувальники виступили проти імміграційної політики, обмеження прав та доступу до конфіденційних даних.

Новини Світу • 6 лютого, 07:32 • 30526 перегляди

Білий дім надав Маску офіційний статус спеціального держслужбовця - CNN

Ілон Маск став спеціальним держслужбовцем при президенті Трампі без зарплати. Він отримав допуск до секретної інформації та працюватиме не більше 130 днів на рік.

Новини Світу • 4 лютого, 10:30 • 34847 перегляди