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Адміністрація Трампа готує санкції проти всього МКС - Reuters

Київ • УНН

 • 1408 перегляди

США готують санкції проти всього Міжнародного кримінального суду. Рішення можуть ухвалити вже цього тижня.

Адміністрація Трампа готує санкції проти всього МКС - Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала санкції проти всього Міжнародного кримінального суду та може оголосити про них найближчим часом. Про це з посиланням на два джерела, знайомі з питанням, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, адміністрація Трампа раніше запровадила санкції проти низки суддів та прокурорів МКС. Також американські чиновники закликали суд скасувати ордери на арешт ізраїльських лідерів та припинити попереднє розслідування щодо американських військових в Афганістані. У липні державний секретар США Марко Рубіо оголосив кампанію з ізоляції суду та закликав інші країни вийти з МКС. Водночас санкції безпосередньо проти всієї організації США досі не запроваджували.

"Джерела повідомили, що санкції проти суду вже підготовлені, хоча точний час оголошення залишається незрозумілим", – пише видання.

The Wall Street Journal посилалася на чиновників, які заявили, що рішення може бути остаточно ухвалено вже цього тижня під час засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Безпосереднє націлювання на всю організацію, а також на суб'єкти, які з нею співпрацюють, може серйозно підірвати роботу суду, зауважує видання.

"Будь-які санкції, запроваджені Міністерством фінансів США щодо всієї організації, заборонятимуть громадянам та компаніям США надавати суду кошти, товари чи послуги без ліцензії Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Банки часто надмірно дотримуються таких санкцій США, оскільки вони залежать від доступу до американської фінансової системи. Серед операцій суду, на які можуть вплинути санкції проти всієї організації, є закупівля ІТ-послуг та страхування, найм слідчих та проведення повсякденних фінансових операцій, таких як виплата десяткам американських співробітників, попередили секретар та президент МКС", – пише видання.

Нагадаємо

Міжнародний кримінальний суд засудив санкції США проти свого президента та персоналу, назвавши їх підривом верховенства права. Суд продовжить роботу, підтримуючи співробітників і жертв міжнародних злочинів.

Алла Кіосак

Світ
Санкції
Генеральна Асамблея ООН
Марко Рубіо
Міністерство фінансів США
Reuters
Афганістан
Дональд Трамп