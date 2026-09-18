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UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніру

Київ • УНН

 • 13719 перегляди

У ніч на 20 вересня UFC 331 очолить реванш Джошуа Вана й Алешандре Пантожі за титул у найлегшій вазі. Турнір покаже Setanta Sports.

UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніру

У ніч на 20 вересня Лос-Анджелес прийме великий вечір змішаних єдиноборств. На турнірі UFC 331 головною подією стане реванш у найлегшій вазі між чинним чемпіоном Джошуа Ваном та колишнім володарем пояса Алешандре Пантожою, пише УНН.

Алешандре Пантожа - Джошуа Ван: головний бій ЮФС 331

Головною інтригою UFC 331 стане повторна зустріч Джошуа Вана та Алешандре Пантожі. Ван підходить до реваншу зі статусом чемпіона UFC у найлегшій вазі.

У грудні 2025 року у Лас-Вегасі завершився головний поєдинок турніру UFC 323, у якому зійшлися Алешандре Пантожа та Джошуа Ван. Поєдинок закінчився вже через 24 секунди після його початку, оскільки Пантожа жорстко впав на руку з висоти свого зросту й, очевидно, зламав її.

Бразилець не зміг продовжити бій, і рефері довелося зафіксувати дострокову перемогу Вана. Таким чином, Пантожа втратив чемпіонський пояс, а Ван, у свою чергу, став новим чемпіоном ліги.

Чинний чемпіон Ван є фаворитом, але з дуже невеликою перевагою. Все тому, що після першого поєдинку ніхто так і не отримав відповіді на питання, хто ж із двох бійців сильніший. Півхвилини першого раунду та травма Пантожі лише додали інтриги до цього питання, і відповідь на нього дасть лише реванш.

Пантожа після отриманої травми лікувався і не виступав. Однак до цього він виграв 8 поєдинків поспіль у таких сильних суперників, як Капе, Ерцег, Ройвел, Морено, Кара-Франс.

Пантожа має декілька рекордів в UFC:

  • найбільша кількість перемог в історії найлегшої ваги;
    • найбільша кількість нокаутів в історії найлегшої ваги;
      • найбільша кількість перемог через сабмішн в історії найлегшої ваги;
        • найстарший боєць в історії, який завоював пояс у найлегшій вазі.

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          Арман Царукян - Маурісіо Руффі: співголовний бій турніру

          Співголовною подією UFC 331 стане бій Армана Царукяна та Маурісіо Руффі.  Спочатку на UFC 331 Царукян мав провести реванш з екс-чемпіоном у легкій вазі Чарльзом Олівейрою, однак той знявся з поєдинку через трагічну смерть близького друга та товариша по клубу Аллана Насіменту, а також через брак часу на повноцінну підготовку.

          Новим суперником Царукяна став Маурісіо Руффі. Бразилець виграв два останні поєдинки, перемігши ударника Фізієва та ветерана Чендлера. Посідає 7-ме місце в рейтингу легковаговиків.

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          Патрісіо Фрейре - Ду Хо Чой: бій у напівлегкій вазі

          У напівлегкій вазі в рамках турніру UFC 331 відбудеться поєдинок між досвідченим бразильським ветераном Патрісіо Фрейре та Ду Хо Чоєм, який повернувся до серії перемог. Патрісіо виходить у клітку після двох поразок у останніх трьох боях і прагне повернути собі колишні позиції. Південнокорейський нокаутер, навпаки, набрав чудового темпу й здобув три дострокові перемоги поспіль.

          Патрісіо Фрейре, на прізвисько "Пітбуль", має професійний рекорд 37-9. Бразилець тривалий час володів поясом Bellator і встиг провести чимало титульних поєдинків проти найсильніших бійців у напівлегкій вазі світу. У UFC він переміг Джеремі Кеннеді та Дена Іге, але потім поступився Яіру Родрігесу та Аарону Піко.

          Фрейре володіє швидкими руками, хорошими лоу-кіками та небезпечними комбінаціями на середній дистанції. За необхідності він здатний перевести бій у партер, де його чорний пояс з джиу-джитсу стає серйозною перевагою.

          Ду Хо Чой, на прізвисько "Корейський суперхлопчик", виходить на бій із рекордом 17-4-1. Південнокорейський спортсмен славиться потужним ударом і високою швидкістю рук, а 14 перемог він здобув нокаутами. Після нічиєї з Кайлом Нельсоном Чой повернувся на переможну стежку і послідовно зупинив Білла Алджео, Нейта Ландвера та Даніеля Сантоса. Він небезпечний на далекій та середній дистанції, добре використовує джеб, правий прямий, хуки та лоу-кікі.

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          Де дивитися турнір

          В Україні офіційну трансляцію UFC показує Setanta Sports. Подивитися турнір можна через платформу Setanta Sports, а також на сервісах, де доступні канали компанії, включаючи MEGOGO, Київстар ТБ та SWEET.TV.

          За київським часом турнір UFC 331 пройде в ніч з 19 на 20 вересня:

          • ранній попередній кард розпочнеться о 00:30;
            • попередній кард розпочнеться о 02:00;
              • головний кард розпочнеться о 04:00;
                • головний бій, Пантожа – Ван 2, очікується близько 06:45.

                  Павло Башинський

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