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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26255 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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14 квітня, 11:31 • 134875 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 134826 перегляди

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14 квітня, 09:52 • 196456 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 77592 перегляди

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Пем Бонді заявила, що серія нападів на дилерські центри Tesla є актами тероризму, спрямованими проти Ілона Маска. Вандали пошкодили автомобілі та будівлі компанії в кількох містах.

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Вибух Tesla Cybertruck біля готелю Trump International: підозрюваний міг використати ChatGPT для планування вибуху

Водій Tesla Cybertruck використав ChatGPT для планування вибуху біля готелю Trump International у Лас-Вегасі. Слідство встановило, що інцидент був актом самогубства 37-річного військовослужбовця спецназу.

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Глава Nvidia: ШІ-чіпи розвиваються швидше закону Мура

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Американський військовий, який влаштував вибух Tesla, залишив записку про "тривожний дзвінок"

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Маск погрожує судом ЗМІ через висвітлення вибуху Cybertruck у Лас-Вегасі

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Новини Світу • 3 січня, 14:06 • 37784 перегляди

Слідчі вважають вибух Tesla у Лас-Вегасі актом суїциду

Слідство встановило, що вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі 1 січня був актом самогубства. Водієм, ймовірно, був 37-річний військовослужбовець спецназу Метью Лівелсбергер, який застрелився перед вибухом.

Новини Світу • 2 січня, 23:51 • 25141 перегляди

Біля готелю Трампа загинув військовий США: що відомо про вибух автомобіля Tesla в Лас-Вегасі

37-річний офіцер спецназу "зелених беретів" Метью Лівелсбергер загинув у орендованому Tesla Cybertruck біля готелю Трампа в Лас-Вегасі. Інцидент стався під час його відпустки, причини вибуху розслідуються.

Новини Світу • 2 січня, 18:59 • 32172 перегляди

Масова стрілянина сталася біля нічного клубу в Нью-Йорку: 11 поранених

Невідомий відкрив вогонь біля нічного клубу Amazura в Квінзі, поранивши 11 осіб, переважно підлітків. Поліція розшукує сірий Infiniti, всі постраждалі перебувають у стабільному стані.

Новини Світу • 2 січня, 07:31 • 27054 перегляди

Наїзд авто на натовп у Новому Орлеані: уже 15 загиблих, перевіряють можливий зв'язок з вибухом Cybertruck у Лас-Вегасі

Водій-терорист в'їхав у натовп на Бурбон-стріт у Новому Орлеані, вбивши 15 людей. ФБР розслідує можливий зв'язок між цим нападом та вибухом Tesla Cybertruck біля готелю Trump Hotel у Лас-Вегасі.

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Вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі: Маск припускає зв'язок з тероризмом

У Лас-Вегасі стався вибух Tesla Cybertruck, який міг бути спричинений феєрверком або бомбою. Ілон Маск пов'язує інцидент з терактом у Новому Орлеані, а Байден доручив провести розслідування.

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Tesla Cybertruck спалахнув біля готелю Трампа в Лас-Вегасі: що відомо

Вантажівка Tesla Cybertruck загорілася біля готелю "Trump International Beach Resort" у Лас-Вегасі. Поліція розслідує причини інциденту, про постраждалих інформації немає.

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