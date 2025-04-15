Культовий фільм "Чарівник країни Оз" буде трансформовано за допомогою генеративного ШІ Google для показу у розважальному комплексі The Sphere. Алгоритми не тільки масштабують відео, а й додадуть нові деталі.
Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.
Через політику Трампа туристи скасовують поїздки до США. Канада, Австралія, Європа змінюють напрямки мандрів через погіршення гуманітарної політики.
Андріана Пущак, яка проживає в США з початку війни, візьме участь у конкурсі краси в Лас-Вегасі. Вона представлятиме штат Іллінойс у категорії 30+ та зростом до 167 см.
Четверта частина фільму про Людину-павука отримала назву "Spider-Man: Brand New Day", прем'єра запланована на 31 липня 2026 року. Зйомки розпочнуться цього літа.
Сем Мендес представив акторський склад: Пол Мескал, Гарріс Дікінсон, Джозеф Квінн та Баррі Кеоган зіграють учасників гурту. Кожен фільм буде присвячений окремому учаснику Beatles.
Пем Бонді заявила, що серія нападів на дилерські центри Tesla є актами тероризму, спрямованими проти Ілона Маска. Вандали пошкодили автомобілі та будівлі компанії в кількох містах.
Водій Tesla Cybertruck використав ChatGPT для планування вибуху біля готелю Trump International у Лас-Вегасі. Слідство встановило, що інцидент був актом самогубства 37-річного військовослужбовця спецназу.
Дженсен Хуанг заявив, що розвиток ШІ-чіпів Nvidia випереджає темпи закону Мура. Новий суперчіп компанії у 30 разів швидший за попереднє покоління у задачах штучного інтелекту.
Правоохоронні органи Вашингтону посилюють безпеку через три важливі події протягом 15 днів. Серед них - затвердження результатів виборів, похорон Картера та інавгурація Трампа.
37-річний спецназівець Метью Лівелсбергер підірвав Tesla Cybertruck біля готелю в Лас-Вегасі та загинув. У передсмертній записці він назвав свій вчинок "дзвінком для пробудження" країни.
Ілон Маск може подати до суду на ЗМІ через повідомлення про вибух Tesla Cybertruck біля готелю в Лас-Вегасі. Слідство встановило, що інцидент був актом самогубства військового, а не несправністю автомобіля.
Слідство встановило, що вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі 1 січня був актом самогубства. Водієм, ймовірно, був 37-річний військовослужбовець спецназу Метью Лівелсбергер, який застрелився перед вибухом.
37-річний офіцер спецназу "зелених беретів" Метью Лівелсбергер загинув у орендованому Tesla Cybertruck біля готелю Трампа в Лас-Вегасі. Інцидент стався під час його відпустки, причини вибуху розслідуються.
Невідомий відкрив вогонь біля нічного клубу Amazura в Квінзі, поранивши 11 осіб, переважно підлітків. Поліція розшукує сірий Infiniti, всі постраждалі перебувають у стабільному стані.
Водій-терорист в'їхав у натовп на Бурбон-стріт у Новому Орлеані, вбивши 15 людей. ФБР розслідує можливий зв'язок між цим нападом та вибухом Tesla Cybertruck біля готелю Trump Hotel у Лас-Вегасі.
У Лас-Вегасі стався вибух Tesla Cybertruck, який міг бути спричинений феєрверком або бомбою. Ілон Маск пов'язує інцидент з терактом у Новому Орлеані, а Байден доручив провести розслідування.
Вантажівка Tesla Cybertruck загорілася біля готелю "Trump International Beach Resort" у Лас-Вегасі. Поліція розслідує причини інциденту, про постраждалих інформації немає.
Дженніфер Лопес опублікувала відео з найяскравішими моментами 2024 року, де не згадала свого чоловіка Бена Аффлека. У ролику показані її кар'єрні досягнення, особисті моменти та кадри з нового фільму.
Дженніфер Лопес поділилася роздумами про своє розлучення з Беном Аффлеком у інтерв'ю Vogue. Співачка розповіла, що сприймає розрив як важливий життєвий урок, який допоміг їй стати сильнішою.
Олександр Смирнов уклав угоду про визнання провини у справі про фальсифікацію доказів проти Джо та Хантера Байденів. Йому загрожує від 4 до 6 років ув'язнення за неправдиві свідчення та ухилення від податків.
Ферстаппен достроково здобув четвертий поспіль титул чемпіона світу "Формули-1". Нідерландець зрівнявся за кількістю чемпіонств з легендарними Аленом Простом та Себастьяном Феттелем.
Легендарна співачка Шер видає першу частину своїх мемуарів "Cher: The Memoir - Part One". Книга охоплює період від дитинства до розриву з Сонні Боно, друга частина очікується наступного року.
Таїланд готує законопроект про легалізацію казино в 2025 році для залучення іноземних інвестицій. Очікується, що річний дохід від азартних ігор сягне 9,1 млрд доларів, що зробить країну третім найбільшим ринком у світі.
38-річна акторка Меган Фокс повідомила, що чекає на четверту дитину від музиканта Machine Gun Kelly. Новина з'явилася через рік після того, як пара пережила втрату дитини через викидень.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс оголосить свого кандидата у віцепрезиденти 5 липня. Перший спільний мітинг відбудеться 6 серпня у Філадельфії, після чого вони відвідають ще шість міст.
Джо Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19 після заходу в Лас-Вегасі. Президент США вакцинований, має легкі симптоми та самоізолюється вдома в Делавері, продовжуючи виконувати свої обов'язки.