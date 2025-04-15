Екс-агент ФБР зізнався, що брехав про хабарі Байдену від української компанії

Олександр Смирнов уклав угоду про визнання провини у справі про фальсифікацію доказів проти Джо та Хантера Байденів. Йому загрожує від 4 до 6 років ув'язнення за неправдиві свідчення та ухилення від податків.