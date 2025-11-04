Поліція Лас-Вегаса отримала найбільший парк Tesla Cybertrucks у США завдяки пожертві мільйонера

У Сполучених Штатах Tesla Cybertrucks почнуть патрулювати вулиці Лас-Вегаса. Транспортні засоби, вартість яких становить понад 100 000 доларів надійшли завдяки мільйонним пожертвуванням від впливових представників Кремнієвої долини. Передає УНН із посиланням на FoxNews.

Деталі

У штаті Невада буде розгорнуто найбільший поліцейський парк Tesla Cybertrucks у Сполучених Штатах. Департамент поліції Лас-Вегаса (LVMPD) буде використовувати десять чорно-білих куленепробивних Cybertrucks, для керування якими вже пройшли навчання 400 офіцерів.

"Ласкаво просимо до майбутнього поліції", – сказав шериф округу Кларк Кевін Макмахілл під час нещодавньої прес-конференції. Відповідну заяву керівник правоохорони округу штату Невада зробив на тлі кружляючих дронів та поліцейського гелікоптера.

Автопарк транспортних засобів, вартість яких становить від 80 000 до 115 000 доларів кожен, став доступний поліції Лас-Вегаса завдяки пожертвуванням впливових меценатів. Співзасновник венчурної компанії Андріссен Горовіц та його дружина, як повідомляється, пожертвували LVMPD близько 2,7 мільйона доларів.

Доповнення

Пожертва викликала занепокоєння серед експертів з державного нагляду щодо впливу приватних донорів на державні відомства та їхньої підтримки бренду Tesla. Інші міста США звернулися до моделей Tesla, навіть попри те, що компанія Ілона Маска з виробництва електромобілів зіткнулася з критикою за свою роботу на початку цього року

Нагадаємо

Tesla відкликає 6197 пікапів Cybertruck, що становить близько 10% від усіх існуючих, через неправильне використання клею в кріпленні аксесуара "Off Road Lightbar". Це може призвести до від'єднання світлової панелі під час руху, створюючи небезпеку на дорозі.

Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI купують непродані Cybertruck від Tesla