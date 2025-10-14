Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI купують непродані Cybertruck від Tesla

$41.600.10
48.110.10
ukenru
02:03 • 4050 перегляди
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 18981 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
13 жовтня, 18:46 • 34748 перегляди
Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 28581 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 32483 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 28394 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
13 жовтня, 14:34 • 20545 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
13 жовтня, 14:15 • 18187 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13 жовтня, 13:46 • 13160 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
13 жовтня, 12:44 • 13967 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.8м/с
86%
750мм
Популярнi новини
У Тернополі сталася масова сутичка між співробітниками ТЦК, поліцією та цивільними - ЗМІ13 жовтня, 22:24 • 16668 перегляди
"Дипломатія сили та рішучості": МЗС України прокоментувало обмін заручниками між Ізраїлем та ХАМАС13 жовтня, 23:27 • 11137 перегляди
Від "кохаю" до "одружуюся" - кілька кліків: понад 17 тисяч пар одружилися за рік роботи сервісу Шлюб онлайн13 жовтня, 23:58 • 11882 перегляди
Microsoft припиняє підтримку Windows 10: що чекає на 1,4 мільярда користувачів00:59 • 12953 перегляди
Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу04:29 • 11429 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 36189 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 35952 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво13 жовтня, 10:25 • 44457 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 41553 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 46258 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Сергій Ребров
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 17176 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 21813 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 23894 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду13 жовтня, 14:09 • 23940 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 51589 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
BFM TV
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI купують непродані Cybertruck від Tesla

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Сотні пікапів Tesla Cybertrucks були помічені під час доставки приватним компаніям Ілона Маска, SpaceX і xAI, оскільки Tesla має проблеми з продажем електричного пікапа. Cybertruck виявився першим справжнім комерційним провалом Tesla, продажі якого становлять 20 000 одиниць на рік при виробничій потужності 250 000.

Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI купують непродані Cybertruck від Tesla

Сотні пікапів Tesla Cybertrucks були помічені під час доставки приватним компаніям Ілона Маска, SpaceX і xAI, оскільки Tesla має проблеми з продажем електричного пікапа. Cybertruck виявився першим справжнім комерційним провалом Tesla, пише УНН з посиланням на Electrek.

Деталі

Після планування виробничої потужності понад 250 000 одиниць на рік, Tesla в даний час продає пікап зі швидкістю ~ 20 000 одиниць на рік.

Коефіцієнт використання виробничої лінії на рівні ~10% - це жахлива ситуація для автовиробника, оскільки значна частина капіталу, вкладеного в програму виробництва автомобілів, стає безповоротними витратами.

Але для Tesla ситуація ще складніша, оскільки навіть при значно меншому обсязі виробництва автовиробник часто стикається з накопиченням запасів Cybertruck. Ілон Маск має рішення: він змусив свої приватні компанії купити сотні, якщо не тисячі Cybertruck.

Кілька пікапів Cybertruck були помічені під час доставки до офісів xAI цими вихідними. Крім того, минулого тижня SpaceX отримала сотні Cybertruck на Starbase, і очікується, що найближчими тижнями отримає ще сотні, якщо не тисячі.

Вес Моррілл, провідний інженер Cybertruck, прокоментував доставку та сказав, що SpaceX разом з Tesla замінює свій допоміжний парк Cybertruck: "Приємно бачити, як допоміжні парки ICE від Tesla та SpaceX замінюються Cybertruck. Коли ми його проектували, це завжди було частиною мрії. Ніколи не уявляв, наскільки важко буде зробити фотографії парку на Starbase. З нетерпінням чекаю на продовження".

Він не уточнив, скільки транспортних засобів SpaceX планує купити. Схоже, що SpaceX робить це раніше за Tesla, або принаймні у більших масштабах, хоча Моррілл також заявив, що Tesla переводить свій власний допоміжний парк на Cybertruck.

Доповнення

Компанія Tesla представила нові, доступніші версії Model 3 Standard за 36 990 доларів та Model Y Standard за 39 990 доларів у США, що на 5 500 та 5 000 доларів відповідно менше за попередні ціни. Знижки виявилися меншими, ніж очікували аналітики, і не компенсують втрату податкових пільг у 7 500 доларів.

Павло Зінченко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Tesla Cybertruck
Tesla Model Y
Tesla Inc
SpaceX
Ілон Маск