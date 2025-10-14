Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI купують непродані Cybertruck від Tesla

Сотні пікапів Tesla Cybertrucks були помічені під час доставки приватним компаніям Ілона Маска, SpaceX і xAI, оскільки Tesla має проблеми з продажем електричного пікапа. Cybertruck виявився першим справжнім комерційним провалом Tesla, пише УНН з посиланням на Electrek.

Деталі

Після планування виробничої потужності понад 250 000 одиниць на рік, Tesla в даний час продає пікап зі швидкістю ~ 20 000 одиниць на рік.

Коефіцієнт використання виробничої лінії на рівні ~10% - це жахлива ситуація для автовиробника, оскільки значна частина капіталу, вкладеного в програму виробництва автомобілів, стає безповоротними витратами.

Але для Tesla ситуація ще складніша, оскільки навіть при значно меншому обсязі виробництва автовиробник часто стикається з накопиченням запасів Cybertruck. Ілон Маск має рішення: він змусив свої приватні компанії купити сотні, якщо не тисячі Cybertruck.

Кілька пікапів Cybertruck були помічені під час доставки до офісів xAI цими вихідними. Крім того, минулого тижня SpaceX отримала сотні Cybertruck на Starbase, і очікується, що найближчими тижнями отримає ще сотні, якщо не тисячі.

Вес Моррілл, провідний інженер Cybertruck, прокоментував доставку та сказав, що SpaceX разом з Tesla замінює свій допоміжний парк Cybertruck: "Приємно бачити, як допоміжні парки ICE від Tesla та SpaceX замінюються Cybertruck. Коли ми його проектували, це завжди було частиною мрії. Ніколи не уявляв, наскільки важко буде зробити фотографії парку на Starbase. З нетерпінням чекаю на продовження".

Він не уточнив, скільки транспортних засобів SpaceX планує купити. Схоже, що SpaceX робить це раніше за Tesla, або принаймні у більших масштабах, хоча Моррілл також заявив, що Tesla переводить свій власний допоміжний парк на Cybertruck.

Доповнення

Компанія Tesla представила нові, доступніші версії Model 3 Standard за 36 990 доларів та Model Y Standard за 39 990 доларів у США, що на 5 500 та 5 000 доларів відповідно менше за попередні ціни. Знижки виявилися меншими, ніж очікували аналітики, і не компенсують втрату податкових пільг у 7 500 доларів.