Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 11839 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 29407 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 56845 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 71389 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 55178 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 61524 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 62097 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 65084 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57621 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Володимир Зеленський призначив Христю Фріланд, колишню заступницю прем'єр-міністра Канади, позаштатною радницею з питань економічного розвитку. Вона має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій.

Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський призначив колишню заступницю прем'єр-міністра і міністра фінансів Канади Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави, а також на відповідний указ.

Деталі

Як зазначив Зеленський, Христя Фріланд фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій.

Зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість - заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни

 - йдеться в дописі глави держави.

Водночас у тексті указу йдеться про призначення Фріланд на посаду позаштатного радника Президента України з питань економічного розвитку.

Додатково

Христя Фріланд була міністром міжнародної торгівлі, а також міністром закордонних справ, міністром міжурядових справ Канади, очолювала міністерство фінансів країни, а у 2020-2024 роках була заступником прем'єр-міністра Канади.

Вона має українське походження: до політичної кар’єри Фріланд працювала журналісткою, редактором і заступником редактора у таких виданнях, як Financial Times, The Washington Post і The Economist.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про додаткову економічну допомогу Україні на суму 2,5 млрд доларів під час зустрічі з Володимиром Зеленським.

Також УНН повідомляв, що Володимир Зеленський указом від 5 січня офіційно призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента України.

Євген Устименко

