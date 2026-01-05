Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку
Володимир Зеленський призначив Христю Фріланд, колишню заступницю прем'єр-міністра Канади, позаштатною радницею з питань економічного розвитку. Вона має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій.
Президент України Володимир Зеленський призначив колишню заступницю прем'єр-міністра і міністра фінансів Канади Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави, а також на відповідний указ.
Деталі
Як зазначив Зеленський, Христя Фріланд фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій.
Зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість - заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни
Водночас у тексті указу йдеться про призначення Фріланд на посаду позаштатного радника Президента України з питань економічного розвитку.
Додатково
Христя Фріланд була міністром міжнародної торгівлі, а також міністром закордонних справ, міністром міжурядових справ Канади, очолювала міністерство фінансів країни, а у 2020-2024 роках була заступником прем'єр-міністра Канади.
Вона має українське походження: до політичної кар’єри Фріланд працювала журналісткою, редактором і заступником редактора у таких виданнях, як Financial Times, The Washington Post і The Economist.
