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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23733 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 148657 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 132300 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 134642 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131379 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132171 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 195055 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77288 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164407 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116384 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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14 квітня, 09:26 • 110036 перегляди

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Кабмін призначив Кислицю новим першим заступником голови МЗС

Сергій Кислиця став першим заступником міністра закордонних справ України. Відповідне розпорядження Кабінет міністрів ухвалив 12 лютого.

Політика • 13 лютого, 10:49 • 31428 перегляди

Зеленський звільнив Кислицю з посади постпреда України при ООН

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Кислиці з посади постійного представника України при ООН. Рішення оформлено відповідним указом.

Політика • 21 грудня, 09:59 • 20889 перегляди

Радбез ООН проведе засідання щодо масованої атаки рф по Українї

16 грудня о 22:00 за київським часом відбудеться засідання Ради безпеки ООН щодо гуманітарних наслідків агресії рф. Засідання скликане через масовані обстріли цивільного населення та критичної інфраструктури України.

Війна • 14 грудня, 01:35 • 78438 перегляди

Комітет ООН підтримав оновлену резолюцію щодо порушень прав людини в окупованих регіонах України та тортур військовополонених

Третій комітет Генасамблеї ООН схвалив резолюцію щодо порушення прав людини на окупованих територіях України. Документ підтримали 78 країн, він засуджує окупацію та містить нові положення щодо військовополонених.

Війна • 21 листопада, 08:07 • 18868 перегляди

росію виключили з Асоціації омбудсменів Середземномор'я - Лубінець

Генеральна Асамблея Асоціації омбудсменів Середземномор'я виключила російського омбудсмана зі свого складу. Це вже третя організація омбудсменів, яка виключила Росію, після Міжнародного інституту омбудсменів та Європейської мережі національних захисних інституцій.

Політика • 25 вересня, 17:16 • 21399 перегляди

Зеленський затвердив склад делегації України на Генасамблею ООН

Президент України затвердив склад делегації для участі у 79-й сесії Генасамблеї ООН. До складу увійшли 10 високопосадовців, включаючи міністра закордонних справ Андрія Сибігу як главу делегації.

Політика • 18 вересня, 08:45 • 14841 перегляди

Україна відмовилася від участі у засіданні Радбезу ООН під головуванням рф

Україна не братиме участі в засіданні Радбезу ООН, скликаному Росією щодо 'загроз миру'. Представництво України в ООН заявило про нелегітимність головування РФ та засудило спроби виправдати агресію.

Війна • 25 липня, 18:05 • 57089 перегляди

"Товаришу лаврове, яка ви тварина?"- постпред України в ООН висміяв главу мзс рф за цитування Орвелла

Постійний представник України в ООН висміяв міністра закордонних справ росії лаврова за зловживання "Колгоспом тварин" Джорджа Орвелла для виправдання дій росії, зазначивши, що Орвелл був критиком сталінізму, а книга алегорично змальовувала тоталітарний режим Радянського Союзу.

Політика • 17 липня, 07:59 • 33643 перегляди

Росія має бути позбавлена місця члена Радбезу ООН – Кислиця

Росію слід позбавити постійного місця в Раді Безпеки ООН через її схильність до скоєння жахливих злочинів під час головування та незаконну окупацію місця, яке належало Радянському Союзу.

Війна • 9 липня, 04:27 • 37106 перегляди

Постпред ООН при Україні натякнув, що Кримський міст зникне в цьому році

Посол ООН в Україні натякнув на можливе руйнування Керченського мосту, що з'єднує росію і Крим, до кінця 2024 року, показавши ілюстрацію без мосту.

Війна • 2 травня, 09:31 • 33097 перегляди

Постпред ООН при Україні: у режимах путіна і гітлера одна і та ж токсична ДНК

Представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що режими путіна і гітлера мають однакову токсичну ДНК, провівши паралелі між умиротворенням гітлера, що призвело до Другої світової війни, і спробами умиротворення путіна з 2014 по 2022 роки.

Війна • 12 квітня, 09:14 • 28533 перегляди

Розстріл українських військовополонених: Кислиця закликав Радбез ООН приділити "питанню першочергову увагу"

Постійний представник України при ООН закликає Раду Безпеки першочергово зупинити випадки страти росією українських військовополонених.

Війна • 12 квітня, 08:24 • 39453 перегляди

Від початку року росія запустила по Україні майже тисячу ракет та майже 2800 шахедів - Кислиця

З початку цього року росія запустила майже 1000 ракет, близько 2800 безпілотників і близько 7000 керованих авіабомб по Україні, націлившись на цивільну інфраструктуру і завдавши значної шкоди енергетичним об'єктам.

Війна • 12 квітня, 07:59 • 30851 перегляди