Сергій Кислиця

Від початку року росія запустила по Україні майже тисячу ракет та майже 2800 шахедів - Кислиця

З початку цього року росія запустила майже 1000 ракет, близько 2800 безпілотників і близько 7000 керованих авіабомб по Україні, націлившись на цивільну інфраструктуру і завдавши значної шкоди енергетичним об'єктам.