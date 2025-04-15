Сергій Кислиця став першим заступником міністра закордонних справ України. Відповідне розпорядження Кабінет міністрів ухвалив 12 лютого.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Кислиці з посади постійного представника України при ООН. Рішення оформлено відповідним указом.
16 грудня о 22:00 за київським часом відбудеться засідання Ради безпеки ООН щодо гуманітарних наслідків агресії рф. Засідання скликане через масовані обстріли цивільного населення та критичної інфраструктури України.
Третій комітет Генасамблеї ООН схвалив резолюцію щодо порушення прав людини на окупованих територіях України. Документ підтримали 78 країн, він засуджує окупацію та містить нові положення щодо військовополонених.
Генеральна Асамблея Асоціації омбудсменів Середземномор'я виключила російського омбудсмана зі свого складу. Це вже третя організація омбудсменів, яка виключила Росію, після Міжнародного інституту омбудсменів та Європейської мережі національних захисних інституцій.
Президент України затвердив склад делегації для участі у 79-й сесії Генасамблеї ООН. До складу увійшли 10 високопосадовців, включаючи міністра закордонних справ Андрія Сибігу як главу делегації.
Україна не братиме участі в засіданні Радбезу ООН, скликаному Росією щодо 'загроз миру'. Представництво України в ООН заявило про нелегітимність головування РФ та засудило спроби виправдати агресію.
Постійний представник України в ООН висміяв міністра закордонних справ росії лаврова за зловживання "Колгоспом тварин" Джорджа Орвелла для виправдання дій росії, зазначивши, що Орвелл був критиком сталінізму, а книга алегорично змальовувала тоталітарний режим Радянського Союзу.
Росію слід позбавити постійного місця в Раді Безпеки ООН через її схильність до скоєння жахливих злочинів під час головування та незаконну окупацію місця, яке належало Радянському Союзу.
Посол ООН в Україні натякнув на можливе руйнування Керченського мосту, що з'єднує росію і Крим, до кінця 2024 року, показавши ілюстрацію без мосту.
Представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що режими путіна і гітлера мають однакову токсичну ДНК, провівши паралелі між умиротворенням гітлера, що призвело до Другої світової війни, і спробами умиротворення путіна з 2014 по 2022 роки.
Постійний представник України при ООН закликає Раду Безпеки першочергово зупинити випадки страти росією українських військовополонених.
З початку цього року росія запустила майже 1000 ракет, близько 2800 безпілотників і близько 7000 керованих авіабомб по Україні, націлившись на цивільну інфраструктуру і завдавши значної шкоди енергетичним об'єктам.