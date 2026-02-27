В ОП розповіли деталі про зміст документу про гарантії безпеки для України

У межах обговорення гарантій безпеки офіційний Київ наполягає на чітких юридичних формулюваннях, щоб уникнути різночитань між мовними версіями та закріпити зрозумілий механізм політичного і правового виконання домовленостей.

Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця поділився деталями щодо змісту документу про безпекові гарантії, над якими наразі працює контактна група. Про це посадовець розповів в ефірі національного телемарафону 27 лютого, передає УНН.

За його словами, принциповою є як процедура ратифікації в США, так і точність термінології в обох мовних версіях, щоб у документі не виникало різночитань щодо рівня зобов’язань.

Зокрема, в українській і англійській версіях тексту має йтися саме про гарантії, а не про будь-які м’якші формулювання.

Документ про гарантії безпеки для України має бути ратифіковано Конгресом США, і в українській, і в англійській версіях документу мова має бути саме про гарантії