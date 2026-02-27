В ОП розповіли деталі про зміст документу про гарантії безпеки для України
Київ • УНН
Київ наполягає на чітких юридичних формулюваннях у документі про гарантії безпеки, щоб уникнути різночитань. Документ має бути ратифікований Конгресом США, а в українській та англійській версіях має йтися саме про гарантії.
У межах обговорення гарантій безпеки офіційний Київ наполягає на чітких юридичних формулюваннях, щоб уникнути різночитань між мовними версіями та закріпити зрозумілий механізм політичного і правового виконання домовленостей.
Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця поділився деталями щодо змісту документу про безпекові гарантії, над якими наразі працює контактна група. Про це посадовець розповів в ефірі національного телемарафону 27 лютого, передає УНН.
Деталі
За його словами, принциповою є як процедура ратифікації в США, так і точність термінології в обох мовних версіях, щоб у документі не виникало різночитань щодо рівня зобов’язань.
Зокрема, в українській і англійській версіях тексту має йтися саме про гарантії, а не про будь-які м’якші формулювання.
Документ про гарантії безпеки для України має бути ратифіковано Конгресом США, і в українській, і в англійській версіях документу мова має бути саме про гарантії
У контексті обговорень гарантій безпеки українська сторона наполягає на чітких юридичних формулюваннях, які виключають підміну змісту між мовними версіями та забезпечують зрозумілий механізм політичного й правового виконання домовленостей.
Нагадаємо
Володимир Зеленський повідомив, що переговори щодо завершення війни тривають на кількох рівнях. Основні труднощі пов'язані з політичними рішеннями та питанням територій, а також з військовою складовою.