Google Play

В Україні вже 1,5 мільйона громадян оновили дані через додаток "Резерв+"

1,5 мільйона громадян оновили свої дані через мобільний додаток "Резерв+", при цьому понад 233 000 оновлень було здійснено через ЦНАПи та 208 000 - через ТВК та СП, за даними Міноборони.