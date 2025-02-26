Google Play

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 11882 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 12369 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 11602 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 33103 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 163132 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 140421 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143151 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136543 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136540 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196803 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 51110 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 64850 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 70867 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 63966 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 43655 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 11858 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 12338 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 20429 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 29782 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 64451 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 10758 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 14931 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 16646 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 112210 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 113685 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Продукти

Google Play

Новини по темi

"Київ Цифровий" запустив мапу доступності об'єктів

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилась онлайн-мапа доступності об'єктів з інформацією про безбар'єрність входу та інші зручності. На мапі вже позначено понад 1200 об'єктів, і їх кількість буде зростати.

Київ • 26 лютого, 15:19 • 35686 перегляди

Як Google видаляла контент на вимогу росії та Китаю: розслідування

Google співпрацювала з авторитарними урядами, видаляючи небажаний контент за їх запитами. З 2020 по 2024 рік понад 60% запитів на видалення надійшло з росії, а Китай домігся видалення 200+ відео про корупцію.

Новини Світу • 16 лютого, 11:45 • 48284 перегляди
Ексклюзив

Китайський ШІ DeepSeek пройшов перевірку маркетів, але невідомо, що в нього "під капотом" - Мінцифри

DeepSeek пройшов перевірку App Store та Google Play, але його безпеку ще аналізують. За словами Борнякова, додаток перевірений маркетплейсами і навряд чи містить шпигунські програми.

Політика • 4 лютого, 16:05 • 119952 перегляди

Ажіотаж навколо DeepSeek: що варто знати про застосунок та чи він безпечний

Китайський ШІ-застосунок DeepSeek обігнав ChatGPT в App Store США та спричинив падіння акцій технологічних компаній. Експерти попереджають про ризики конфіденційності через зберігання даних на серверах у Китаї.

Технології • 29 січня, 10:08 • 124796 перегляди

"Резервом+" користується  3,5 млн людей – Міноборони

Застосунком "Резерв+" щоденно користуються 3,5 млн українців. Тепер у новій версії можна оновити контактні дані без фізичного візиту до територіального центру комплектування.

Суспільство • 21 грудня, 13:59 • 21468 перегляди

У Резерв+ запрацював сервіс повторного уточнення даних

У застосунку "Резерв+" з'явилася можливість повторного уточнення персональних даних у реєстрі Оберіг. Користувачі зможуть оновлювати телефон, пошту та адресу не частіше ніж раз на 7 днів.

Суспільство • 20 грудня, 16:27 • 21432 перегляди

Amazon та Meta жертвують по $1 млн на інавгурацію Трампа - що за цим стоїть?

Технологічні гіганти Amazon і Meta пожертвували по $1 млн у фонд інавгураційної церемонії Дональда Трампа. Компанії прагнуть налагодити відносини з майбутнім президентом США після років напруженості.

Новини Світу • 13 грудня, 07:44 • 20247 перегляди

Google Play припиняє співпрацю з російськими розробниками

Google оголосила про завершення співпраці з розробниками з рф на платформі Google Play з 26 грудня. Російські розробники втратять можливість отримувати доходи від продажу додатків та підписок.

Новини Світу • 13 грудня, 00:43 • 17131 перегляди

У Грузії запустили соцмережу для учасників проєвропейських протестів

Розробник Нік Шелія створив соцмережу MNT для координації проєвропейських протестів у Грузії. Додаток допомагає фільтрувати дезінформацію та доступний для завантаження в App Store та Google Play.

Новини Світу • 12 грудня, 18:45 • 18660 перегляди

Військові тепер можуть відстежувати статус рапортів через додаток "Армія+": покрокова інструкція

Міноборони запровадило функцію відстеження статусу рапортів у застосунку "Армія+". Військовослужбовці отримуватимуть сповіщення про зміни статусу та зможуть контролювати кожен етап погодження документа.

Війна • 10 грудня, 17:12 • 19629 перегляди

"Резерв+" запустив функцію пошуку вакансій у Силах оборони: як працює

У застосунку "Резерв+" з'явився сервіс рекрутингу для пошуку вакансій у війську. Система підбирає посади на основі навичок користувача, надаючи детальну інформацію про бригади та їх командування.

Війна • 18 жовтня, 13:08 • 17397 перегляди

російський додаток Rutube видалили з Google Play

Російський відеохостинг Rutube став недоступним для завантаження з Google Play в РФ. Представники Rutube підтвердили, що додаток тепер можна встановити лише у США, назвавши це "кумедною плутаниною".

Новини Світу • 2 жовтня, 12:26 • 13529 перегляди

Мережа PlayStation не працює понад 10 годин: гра онлайн неможлива, Sony все ще шукає рішення

Мережа PlayStation зазнала масштабного збою, що унеможливило онлайн-гру для користувачів PS4 і PS5. Sony підтвердила проблему і працює над її вирішенням, але час відновлення роботи сервісу поки невідомий.

Технології • 1 жовтня, 09:21 • 11270 перегляди

Google Play та App Store заблокували 31 застосунок онлайн-казино на запит Мінцифри

За зверненням Мінцифри Google Play заблокував 19 застосунків онлайн-казино, а App Store - 12. Федоров закликав громадян повідомляти про виявлені застосунки нелегальних казино.

Технології • 19 вересня, 18:20 • 19316 перегляди

Через "Армія+" вже подали 1,1 тис. електронних рапортів – Міноборони

123 військові частини впровадили процедуру подачі електронних рапортів через "Армію+". Застосунок дозволяє подавати рапорти за лічені хвилини, маючи таку ж юридичну силу, як і паперові.

Війна • 15 серпня, 17:30 • 31023 перегляди

Менше ніж за добу вже мали 20 тис. успішних завантажень "Армії+" - Міноборони

Мобільний додаток "Армія+" для військовослужбовців запущено 9 серпня. За менш ніж добу він отримав 20 тисяч успішних завантажень, що є рекордним показником для подібних систем в українському війську.

Суспільство • 9 серпня, 07:32 • 30767 перегляди
Ексклюзив

Природній та директивний: Міноборони про шляхи впровадження в підрозділах "Армії+"

Міноборони надає перевагу природному впровадженню застосунку 'Армія+' у військових підрозділах. Очікується максимальне охоплення ЗСУ до кінця року, з акцентом на лідерстві командирів бригад у цьому процесі.

Війна • 8 серпня, 15:36 • 104812 перегляди

У Міноборони запевнили, що дані військових не зберігаються в системі "Армія+"

Застосунок "Армія+" не зберігає персональні дані військових. У разі захоплення пристрою ворогом, адміністратор може заблокувати обліковий запис та видалити всі дані. Безпека застосунку постійно моніториться та вдосконалюється.

Війна • 8 серпня, 15:26 • 23931 перегляди

Вже 3,2 мільйона українців оновили облікові дані - Міноборони

За тиждень з 1 по 7 липня ще 569 397 українців оновили свої військово-облікові дані через додаток "Резерв+", територіальні центри комплектування (ТЦК) або збірні пункти (ЗП), що збільшило загальну кількість оновлень до майже 3,2 мільйона станом на 7 липня 2024 року.

Суспільство • 7 липня, 17:56 • 55812 перегляди

Понад 323 тисяч українців оновили свої облікові дані цього тижня - Міноборони

За тиждень з 24 по 30 червня ще понад 323 000 українців оновили свої військово-облікові дані через додаток Резерв+, ТЦК або ЦНАП, що збільшило загальну кількість оновлень до майже 2,6 мільйона станом на 30 червня.

Суспільство • 30 червня, 16:30 • 16177 перегляди

В Україні вже 1,5 мільйона громадян оновили дані через додаток "Резерв+"

1,5 мільйона громадян оновили свої дані через мобільний додаток "Резерв+", при цьому понад 233 000 оновлень було здійснено через ЦНАПи та 208 000 - через ТВК та СП, за даними Міноборони.

Суспільство • 17 червня, 15:10 • 33566 перегляди

За 1000 грн у Києві продають місця в черзі до ТЦК та СП - нардеп Осадчук

Народний депутат Андрій Осадчук повідомив, що у Києві місця у чергах до ТЦК та СП продають по 1000 гривень.

Суспільство • 20 травня, 14:10 • 19604 перегляди

Додаток Резерв+ запущено але військовозобов’язані стикнулися з проблемами

Мобільний додаток "Резерв+", створений Міністерством оборони України для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, стикається з проблемами із завантаженням, оновленням даних, авторизацією та регіональною доступністю, згідно з повідомленнями користувачів у соціальних мережах.

Суспільство • 18 травня, 07:08 • 76074 перегляди

"Резерв+": у Міноборони показали, як виглядає додаток для оновлення облікових даних

Міністерство оборони запускає мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, які можуть оновити свої облікові дані онлайн або офлайн у територіальних призовних дільницях чи центрах надання адміністративних послуг.

Суспільство • 17 травня, 12:03 • 21474 перегляди

Theft Detection Lock: Google анонсував нову функцію для захисту телефонів від крадіжки за допомогою ШІ

Google анонсувала Theft Detection Lock - функцію на основі штучного інтелекту для Android, яка блокує телефон, коли виявляє рухи, пов'язані з крадіжкою, і робить викрадені пристрої непридатними для використання.

Технології • 16 травня, 12:06 • 22998 перегляди

Гендиректор TikTok розраховує перемогти обмеження США: "Ми нікуди не підемо"

Генеральний директор TikTok сподівається перемогти американські обмеження на додаток, стверджуючи, що "ми нікуди не дінемося" і що факти і Конституція на їхньому боці.

Новини Світу • 24 квітня, 15:42 • 26767 перегляди

Держдума рф розглядає можливість створення системи, яка буде контролювати активність дітей в інтернеті - росЗМІ

Російський уряд розглядає пропозицію створити єдину систему моніторингу інтернет-активності дітей. Система буде інтегрована в російські онлайн-сервіси і надаватиме батькам дані про те, як діти користуються інтернетом.

Новини Світу • 30 січня, 13:52 • 55030 перегляди