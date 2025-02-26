У застосунку "Київ Цифровий" з'явилась онлайн-мапа доступності об'єктів з інформацією про безбар'єрність входу та інші зручності. На мапі вже позначено понад 1200 об'єктів, і їх кількість буде зростати.
Google співпрацювала з авторитарними урядами, видаляючи небажаний контент за їх запитами. З 2020 по 2024 рік понад 60% запитів на видалення надійшло з росії, а Китай домігся видалення 200+ відео про корупцію.
DeepSeek пройшов перевірку App Store та Google Play, але його безпеку ще аналізують. За словами Борнякова, додаток перевірений маркетплейсами і навряд чи містить шпигунські програми.
Китайський ШІ-застосунок DeepSeek обігнав ChatGPT в App Store США та спричинив падіння акцій технологічних компаній. Експерти попереджають про ризики конфіденційності через зберігання даних на серверах у Китаї.
Застосунком "Резерв+" щоденно користуються 3,5 млн українців. Тепер у новій версії можна оновити контактні дані без фізичного візиту до територіального центру комплектування.
У застосунку "Резерв+" з'явилася можливість повторного уточнення персональних даних у реєстрі Оберіг. Користувачі зможуть оновлювати телефон, пошту та адресу не частіше ніж раз на 7 днів.
Технологічні гіганти Amazon і Meta пожертвували по $1 млн у фонд інавгураційної церемонії Дональда Трампа. Компанії прагнуть налагодити відносини з майбутнім президентом США після років напруженості.
Google оголосила про завершення співпраці з розробниками з рф на платформі Google Play з 26 грудня. Російські розробники втратять можливість отримувати доходи від продажу додатків та підписок.
Розробник Нік Шелія створив соцмережу MNT для координації проєвропейських протестів у Грузії. Додаток допомагає фільтрувати дезінформацію та доступний для завантаження в App Store та Google Play.
Міноборони запровадило функцію відстеження статусу рапортів у застосунку "Армія+". Військовослужбовці отримуватимуть сповіщення про зміни статусу та зможуть контролювати кожен етап погодження документа.
У застосунку "Резерв+" з'явився сервіс рекрутингу для пошуку вакансій у війську. Система підбирає посади на основі навичок користувача, надаючи детальну інформацію про бригади та їх командування.
Російський відеохостинг Rutube став недоступним для завантаження з Google Play в РФ. Представники Rutube підтвердили, що додаток тепер можна встановити лише у США, назвавши це "кумедною плутаниною".
Мережа PlayStation зазнала масштабного збою, що унеможливило онлайн-гру для користувачів PS4 і PS5. Sony підтвердила проблему і працює над її вирішенням, але час відновлення роботи сервісу поки невідомий.
За зверненням Мінцифри Google Play заблокував 19 застосунків онлайн-казино, а App Store - 12. Федоров закликав громадян повідомляти про виявлені застосунки нелегальних казино.
123 військові частини впровадили процедуру подачі електронних рапортів через "Армію+". Застосунок дозволяє подавати рапорти за лічені хвилини, маючи таку ж юридичну силу, як і паперові.
Мобільний додаток "Армія+" для військовослужбовців запущено 9 серпня. За менш ніж добу він отримав 20 тисяч успішних завантажень, що є рекордним показником для подібних систем в українському війську.
Міноборони надає перевагу природному впровадженню застосунку 'Армія+' у військових підрозділах. Очікується максимальне охоплення ЗСУ до кінця року, з акцентом на лідерстві командирів бригад у цьому процесі.
Застосунок "Армія+" не зберігає персональні дані військових. У разі захоплення пристрою ворогом, адміністратор може заблокувати обліковий запис та видалити всі дані. Безпека застосунку постійно моніториться та вдосконалюється.
За тиждень з 1 по 7 липня ще 569 397 українців оновили свої військово-облікові дані через додаток "Резерв+", територіальні центри комплектування (ТЦК) або збірні пункти (ЗП), що збільшило загальну кількість оновлень до майже 3,2 мільйона станом на 7 липня 2024 року.
За тиждень з 24 по 30 червня ще понад 323 000 українців оновили свої військово-облікові дані через додаток Резерв+, ТЦК або ЦНАП, що збільшило загальну кількість оновлень до майже 2,6 мільйона станом на 30 червня.
1,5 мільйона громадян оновили свої дані через мобільний додаток "Резерв+", при цьому понад 233 000 оновлень було здійснено через ЦНАПи та 208 000 - через ТВК та СП, за даними Міноборони.
Народний депутат Андрій Осадчук повідомив, що у Києві місця у чергах до ТЦК та СП продають по 1000 гривень.
Мобільний додаток "Резерв+", створений Міністерством оборони України для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, стикається з проблемами із завантаженням, оновленням даних, авторизацією та регіональною доступністю, згідно з повідомленнями користувачів у соціальних мережах.
Міністерство оборони запускає мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, які можуть оновити свої облікові дані онлайн або офлайн у територіальних призовних дільницях чи центрах надання адміністративних послуг.
Google анонсувала Theft Detection Lock - функцію на основі штучного інтелекту для Android, яка блокує телефон, коли виявляє рухи, пов'язані з крадіжкою, і робить викрадені пристрої непридатними для використання.
Генеральний директор TikTok сподівається перемогти американські обмеження на додаток, стверджуючи, що "ми нікуди не дінемося" і що факти і Конституція на їхньому боці.
Російський уряд розглядає пропозицію створити єдину систему моніторингу інтернет-активності дітей. Система буде інтегрована в російські онлайн-сервіси і надаватиме батькам дані про те, як діти користуються інтернетом.