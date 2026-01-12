Meta закриває 550 000 акаунтів в Австралії через заборону соцмереж для дітей

$42.990.00
11 січня, 18:21 • 10398 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 16790 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 18416 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 20108 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 36695 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 29171 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 33119 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 43403 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 67519 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 44892 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Ліквідація наслідків атак рф і негода в Україні: заступник керівника ОП провів нараду з головами ОВА11 січня, 15:01 • 5436 перегляди
Ураження бурових установок на Каспії: ССО показали кадри ударуVideo11 січня, 15:33 • 8618 перегляди
"Ви присягали Конституції, а не Трампу": конгресмен закликав військових США не виконувати наказ про вторгнення в Гренландію11 січня, 16:10 • 7044 перегляди
Українців чекають відключення світла 12 січня: Укренерго опублікувало графіки11 січня, 17:42 • 8334 перегляди
Словаччина припиняє військову допомогу Україні та відмовляється від участі в гарантіях кредиту ЄС11 січня, 18:48 • 5964 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 09:33 • 36695 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 57916 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 106106 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 132580 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"8 січня, 15:30 • 101744 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto00:45 • 118 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту23:46 • 1006 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 21723 перегляди
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 24421 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 80125 перегляди
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Meta закриває 550 000 акаунтів в Австралії через заборону соцмереж для дітей

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Meta Platforms Inc. деактивувала майже 550 000 акаунтів в Австралії через закон, що забороняє соцмережі дітям до 16 років. Це стосується Instagram, Facebook та Threads, згідно з повідомленням Bloomberg.

Meta закриває 550 000 акаунтів в Австралії через заборону соцмереж для дітей

Компанія Meta Platforms Inc. офіційно підтвердила деактивацію майже 550 000 облікових записів на своїх платформах в Австралії. Цей крок став відповіддю на вступ у дію історичного закону, який забороняє користування соціальними мережами дітям до 16 років. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з офіційним звітом компанії, під видалення потрапили користувачі, вік яких, за даними алгоритмів Meta, є меншим за 16 років. Розподіл за платформами виглядає наступним чином:

Instagram: близько 330 000 акаунтів;

Facebook: 173 000 акаунтів;

Threads: майже 40 000 акаунтів.

Закон, що набув чинності 10 грудня 2025 року, зобов'язує технологічних гігантів, як-от Meta та TikTok, блокувати доступ неповнолітнім. За порушення цих норм передбачені санкції у розмірі до 49,5 мільйонів австралійських доларів (близько 33 мільйонів доларів США). Австралія стала першою країною у світі, яка запровадила настільки жорсткі вікові обмеження на законодавчому рівні.

Критика та побоювання Meta

Попри виконання вимог, керівництво Meta продовжує критикувати австралійську заборону. Компанія наполягає, що перевірка віку має здійснюватися на рівні операційних систем (App Store чи Google Play), а не окремими додатками.

Індонезія першою у світі заблокувала Grok через поширення сексуалізованих ШІ-зображень11.01.26, 03:34 • 4132 перегляди

Представники Meta зазначають, що поточний закон провокує масовий перехід підлітків на альтернативні, менш контрольовані платформи або використання VPN, щоб обійти заборону. Компанія закликає до впровадження єдиних галузевих стандартів захисту молоді замість точкових репресивних заходів. Наразі дітям дозволено завантажувати свої дані перед видаленням акаунтів, а доступ до них може бути відновлений лише після досягнення 16-річного віку. 

Австралія розширює заборону на соцмережі для підлітків до 16 років30.07.25, 11:22 • 3650 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Санкції
Соціальна мережа
Google Play
TikTok
Bloomberg
Австралія