Meta закриває 550 000 акаунтів в Австралії через заборону соцмереж для дітей

Компанія Meta Platforms Inc. офіційно підтвердила деактивацію майже 550 000 облікових записів на своїх платформах в Австралії. Цей крок став відповіддю на вступ у дію історичного закону, який забороняє користування соціальними мережами дітям до 16 років. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з офіційним звітом компанії, під видалення потрапили користувачі, вік яких, за даними алгоритмів Meta, є меншим за 16 років. Розподіл за платформами виглядає наступним чином:

Instagram: близько 330 000 акаунтів;

Facebook: 173 000 акаунтів;

Threads: майже 40 000 акаунтів.

Закон, що набув чинності 10 грудня 2025 року, зобов'язує технологічних гігантів, як-от Meta та TikTok, блокувати доступ неповнолітнім. За порушення цих норм передбачені санкції у розмірі до 49,5 мільйонів австралійських доларів (близько 33 мільйонів доларів США). Австралія стала першою країною у світі, яка запровадила настільки жорсткі вікові обмеження на законодавчому рівні.

Критика та побоювання Meta

Попри виконання вимог, керівництво Meta продовжує критикувати австралійську заборону. Компанія наполягає, що перевірка віку має здійснюватися на рівні операційних систем (App Store чи Google Play), а не окремими додатками.

Індонезія першою у світі заблокувала Grok через поширення сексуалізованих ШІ-зображень

Представники Meta зазначають, що поточний закон провокує масовий перехід підлітків на альтернативні, менш контрольовані платформи або використання VPN, щоб обійти заборону. Компанія закликає до впровадження єдиних галузевих стандартів захисту молоді замість точкових репресивних заходів. Наразі дітям дозволено завантажувати свої дані перед видаленням акаунтів, а доступ до них може бути відновлений лише після досягнення 16-річного віку.

Австралія розширює заборону на соцмережі для підлітків до 16 років