Meta закрывает 550 000 аккаунтов в Австралии из-за запрета соцсетей для детей

11 января, 18:21 • 10367 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 16739 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 18376 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 20068 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 36641 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 29146 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 33103 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 43392 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 67499 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 44886 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Графики отключений электроэнергии
Ликвидация последствий атак рф и непогода в Украине: заместитель руководителя ОП провел совещание с главами ОВА11 января, 15:01 • 5436 просмотра
Поражение буровых установок на Каспии: ССО показали кадры удараVideo11 января, 15:33 • 8618 просмотра
"Вы присягали Конституции, а не Трампу": конгрессмен призвал военных США не выполнять приказ о вторжении в Гренландию11 января, 16:10 • 7044 просмотра
Украинцев ждут отключения света 12 января: Укрэнерго опубликовало графики11 января, 17:42 • 8334 просмотра
Словакия прекращает военную помощь Украине и отказывается от участия в гарантиях кредита ЕС11 января, 18:48 • 5964 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 36646 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 57904 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 106080 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 132557 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 101720 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Хили
Башар Асад
Сергей Лысак
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Великобритания
Запорожская область
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto00:45 • 104 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46 • 968 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 21712 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 24410 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 80108 просмотра
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
Нефть марки Brent

Meta закрывает 550 000 аккаунтов в Австралии из-за запрета соцсетей для детей

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Meta Platforms Inc. деактивировала почти 550 000 аккаунтов в Австралии из-за закона, запрещающего соцсети детям до 16 лет. Это касается Instagram, Facebook и Threads, согласно сообщению Bloomberg.

Meta закрывает 550 000 аккаунтов в Австралии из-за запрета соцсетей для детей

Компания Meta Platforms Inc. официально подтвердила деактивацию почти 550 000 учетных записей на своих платформах в Австралии. Этот шаг стал ответом на вступление в силу исторического закона, запрещающего пользование социальными сетями детям до 16 лет. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно официальному отчету компании, под удаление попали пользователи, возраст которых, по данным алгоритмов Meta, меньше 16 лет. Распределение по платформам выглядит следующим образом:

Instagram: около 330 000 аккаунтов;

Facebook: 173 000 аккаунтов;

Threads: почти 40 000 аккаунтов.

Закон, вступивший в силу 10 декабря 2025 года, обязывает технологических гигантов, таких как Meta и TikTok, блокировать доступ несовершеннолетним. За нарушение этих норм предусмотрены санкции в размере до 49,5 миллионов австралийских долларов (около 33 миллионов долларов США). Австралия стала первой страной в мире, которая ввела столь жесткие возрастные ограничения на законодательном уровне.

Критика и опасения Meta

Несмотря на выполнение требований, руководство Meta продолжает критиковать австралийский запрет. Компания настаивает, что проверка возраста должна осуществляться на уровне операционных систем (App Store или Google Play), а не отдельными приложениями.

Индонезия первой в мире заблокировала Grok из-за распространения сексуализированных ИИ-изображений11.01.26, 03:34 • 4132 просмотра

Представители Meta отмечают, что текущий закон провоцирует массовый переход подростков на альтернативные, менее контролируемые платформы или использование VPN, чтобы обойти запрет. Компания призывает к внедрению единых отраслевых стандартов защиты молодежи вместо точечных репрессивных мер. В настоящее время детям разрешено загружать свои данные перед удалением аккаунтов, а доступ к ним может быть восстановлен только после достижения 16-летнего возраста. 

Австралия расширяет запрет на соцсети для подростков до 16 лет30.07.25, 11:22 • 3650 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Санкции
Социальная сеть
Google Play
ТикТок
Bloomberg L.P.
Австралия