Meta закрывает 550 000 аккаунтов в Австралии из-за запрета соцсетей для детей

Компания Meta Platforms Inc. официально подтвердила деактивацию почти 550 000 учетных записей на своих платформах в Австралии. Этот шаг стал ответом на вступление в силу исторического закона, запрещающего пользование социальными сетями детям до 16 лет. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно официальному отчету компании, под удаление попали пользователи, возраст которых, по данным алгоритмов Meta, меньше 16 лет. Распределение по платформам выглядит следующим образом:

Instagram: около 330 000 аккаунтов;

Facebook: 173 000 аккаунтов;

Threads: почти 40 000 аккаунтов.

Закон, вступивший в силу 10 декабря 2025 года, обязывает технологических гигантов, таких как Meta и TikTok, блокировать доступ несовершеннолетним. За нарушение этих норм предусмотрены санкции в размере до 49,5 миллионов австралийских долларов (около 33 миллионов долларов США). Австралия стала первой страной в мире, которая ввела столь жесткие возрастные ограничения на законодательном уровне.

Критика и опасения Meta

Несмотря на выполнение требований, руководство Meta продолжает критиковать австралийский запрет. Компания настаивает, что проверка возраста должна осуществляться на уровне операционных систем (App Store или Google Play), а не отдельными приложениями.

Представители Meta отмечают, что текущий закон провоцирует массовый переход подростков на альтернативные, менее контролируемые платформы или использование VPN, чтобы обойти запрет. Компания призывает к внедрению единых отраслевых стандартов защиты молодежи вместо точечных репрессивных мер. В настоящее время детям разрешено загружать свои данные перед удалением аккаунтов, а доступ к ним может быть восстановлен только после достижения 16-летнего возраста.

