Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Дроны атаковали Афипский НПЗ в краснодарском крае рф

Киев • УНН

 • 872 просмотра

В ночь на 14 марта беспилотники поразили ключевую установку Афипского НПЗ. На предприятии возник масштабный пожар и произошла утечка газа на эстакаде.

Дроны атаковали Афипский НПЗ в краснодарском крае рф

В ночь на субботу, 14 марта, дроны атаковали краснодарский край рф. Об этом информирует УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

В частности, сообщается о серии мощных взрывов. Впоследствии стало известно, что беспилотники поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в краснодарском крае. В результате ударов там вспыхнул масштабный пожар.

Горение одной из колонн установки, а также утечка газа из сопутствующей эстакады. Данная установка является ключевым узлом НПЗ, с которого начинается технологический процесс переработки нефти

- говорится в одном из сообщений.

Справочно

Афипский НПЗ – это крупный российский нефтеперерабатывающий завод, расположенный вблизи поселка Афипский в краснодарском крае рф. Проектная мощность переработки - 6,25 млн тонн нефти в год.

Предприятие входит в группу компаний "Сафмар" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге россии, производит бензин и дизельное топливо.

Напомним

В декабре Силы обороны Украины нанесли удары по Афипскому НПЗ, нефтебазе в Урюпинске и военным объектам рф.

Вадим Хлюдзинский

