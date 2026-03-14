Дроны атаковали Афипский НПЗ в краснодарском крае рф

В ночь на субботу, 14 марта, дроны атаковали краснодарский край рф. Об этом информирует УНН со ссылкой на местные паблики.

В частности, сообщается о серии мощных взрывов. Впоследствии стало известно, что беспилотники поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в краснодарском крае. В результате ударов там вспыхнул масштабный пожар.

Горение одной из колонн установки, а также утечка газа из сопутствующей эстакады. Данная установка является ключевым узлом НПЗ, с которого начинается технологический процесс переработки нефти - говорится в одном из сообщений.

Афипский НПЗ – это крупный российский нефтеперерабатывающий завод, расположенный вблизи поселка Афипский в краснодарском крае рф. Проектная мощность переработки - 6,25 млн тонн нефти в год.

Предприятие входит в группу компаний "Сафмар" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге россии, производит бензин и дизельное топливо.

В декабре Силы обороны Украины нанесли удары по Афипскому НПЗ, нефтебазе в Урюпинске и военным объектам рф.

