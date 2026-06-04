Трамп заявил о скором открытии Ормузского пролива, но преуменьшил угрозу иранских мин
Киев • УНН
Трамп заявил об уничтожении иранских мин и скором возобновлении судоходства. Пролив откроется после подписания Тегераном меморандума о мире.
Президент США Дональд Трамп заявил, что угроза для судоходства в Ормузском проливе из-за иранских морских мин значительно уменьшилась, а сам водный путь может возобновить полноценную работу в ближайшее время. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По словам Трампа, американские военные обезвредили или уничтожили большинство мин, установленных Ираном. Он также выразил убеждение, что пролив откроется "немедленно" после подписания Тегераном меморандума о прекращении боевых действий, хотя Иран на данный момент отказывается соглашаться на предложенные США условия.
Американский президент также упомянул альтернативный южный маршрут вдоль побережья Омана, которым часть судов уже пользовалась во время ограничений в проливе. По данным Bloomberg, некоторые перевозки осуществлялись при содействии американских военных.
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