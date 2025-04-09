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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27482 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ольга Стефанишина

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"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

С 1 марта 2025 года в Украине вступило в силу постановление Кабмина №168, вводящее ограничения наценок на лекарства и запрет маркетинговых соглашений. Эксперты прогнозируют дефицит и рост цен.

Экономика • 3 апреля, 15:18 • 253763 просмотра

Украина приблизилась к ЕС: уровень присоединения к решениям достиг почти 100% - МИД

В МИД заявили о высоком уровне присоединения Украины к внешнеполитическим решениям ЕС, что является важным критерием для переговоров. Ожидается открытие нового переговорного кластера.

политика • 30 марта, 07:22 • 36226 просмотра

Стефанишина задекларировала более миллиона гривен зарплаты и 220 тысяч гривен алиментов 

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина задекларировала 1,1 млн грн зарплаты и 220 тыс. грн алиментов за прошлый год. Она владеет квартирами в Одессе, земельным участком и Toyota RAV4.

политика • 29 марта, 15:27 • 47957 просмотра

Зеленский: снятие вопроса вступления Украины в НАТО с переговоров - большой подарок рф

Президент Зеленский заявил, что США не поддерживают вступление Украины в НАТО. Он считает это большим подарком для россии, поскольку снимается тема переговоров.

Война • 20 марта, 15:58 • 15211 просмотра

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Ольга Стефанишина напомнила, что решение о членстве Украины в НАТО принимается всеми членами Альянса. Украина уже является частью пространства безопасности.

Война • 14 марта, 15:36 • 42488 просмотра

Соглашение о полезных ископаемых не предусматривает передачу прав на пользование недрами или каких-либо прав собственности - Стефанишина

Вице-премьер Стефанишина заявила, что соглашение между Украиной и США не предусматривает передачу прав на недра. Поэтому, проведение референдума не является необходимым, поскольку это не международный договор.

Экономика • 13 марта, 12:50 • 20355 просмотра

Еврорада соберется на следующее заседание по военной поддержке Украины 21 марта - Стефанишина

Европейский совет проведет заседание 21 марта для достижения консенсуса по новому пакету финансовой помощи Украине.

Экономика • 7 марта, 13:23 • 12856 просмотра

Украина получит более 30 млрд евро от ЕС, несмотря на отсутствие новых решений - Стефанишина

Украина получит более 30 млрд евро от ЕС в 2024 году независимо от последних решений в Брюсселе. 26 стран ЕС поддержали заявление о невозможности переговоров о войне без участия Украины.

Война • 7 марта, 13:10 • 16546 просмотра

Украина ожидает ответа от США на финализированный драфт соглашения - источник

Украинская сторона направила США финализированный драфт рамочного соглашения по реконструкции и инвестициям. Соглашение может предусматривать доступ США к украинским полезным ископаемым в обмен на дальнейшую помощь.

Экономика • 24 февраля, 18:25 • 34594 просмотра

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Команды Украины и США завершают переговоры по соглашению о полезных ископаемых, большинство ключевых деталей согласовано. Ожидается подписание документа лидерами двух стран в Вашингтоне.

Экономика • 24 февраля, 10:59 • 106185 просмотра

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США

Председатель ОП Андрей Ермак и украинская делегация провели переговоры с американскими партнерами по новому соглашению. Во встрече приняли участие высокопоставленные чиновники обеих стран, включая министра финансов США и советника по нацбезопасности.

Экономика • 23 февраля, 16:52 • 119133 просмотра

До выборов в Германии особых решений принято не будет: Стефанишина о помощи Украине на 700 млрд евро от ЕС

Решение о выделении Украине масштабного пакета помощи от ЕС отложено до завершения выборов в Германии. Пакет может быть подобен фонду времен коронакризиса объемом 724 млрд евро.

политика • 19 февраля, 17:01 • 29900 просмотра

Рано говорить относительно конкретных должностей, которые будут созданы: Стефанишина о спецпредставителе Европы по вопросам Украины

Вице-премьер Ольга Стефанишина считает преждевременным обсуждение создания должности спецпосланника ЕС по Украине. По ее словам, необходимо дождаться развития событий в США.

политика • 19 февраля, 16:32 • 29214 просмотра

Стефанишина подтвердила, что Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС

Венгрия заблокировала начало переговоров по первому кластеру вступления Украины в ЕС, требуя расширить перечень условий. Будапешт настаивает на дополнительном плане по защите национальных меньшинств.

политика • 16 февраля, 14:09 • 34608 просмотра

Трамп должен взять ответственность, чтобы довести войну до конца - Стефанишина

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Трамп должен взять ответственность за завершение войны, но не за весь мир в Европе.

Война • 15 февраля, 13:36 • 23731 просмотра

"Любой первый контакт пойдет на пользу": Стефанишина прокомментировала ожидаемый визит Келлога

Вице-премьер заявила, что любой первый контакт новой американской администрации будет полезным для Украины и союзников. Комментарий прозвучал на фоне анонса визита спецпредставителя США Кита Келлога.

политика • 7 февраля, 12:49 • 27703 просмотра

Стефанишина о «правках Лозового»: возможно путь будет длиннее, но решение будет взвешенное

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что законопроект об отмене «правок Лозового» может быть принят с задержкой. Правительство также внесло согласованный с ЕС законопроект по реформированию АРМА.

политика • 7 февраля, 12:13 • 24453 просмотра

Стефанишина объяснила, почему Украине важно, чтобы ЕС был за столом переговоров по окончанию войны

Вице-премьер объяснила, почему ЕС должен быть участником переговоров по окончанию войны с РФ. По ее словам, членство Украины в ЕС уже является принятым решением, а сам Союз является ключевым геополитическим игроком.

политика • 7 февраля, 10:56 • 20670 просмотра

Почему Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: Стефанишина ответила

Вице-премьер объяснила, что блокирование вступления Украины в ЕС Венгрией имеет политический характер. Решение зависит от консенсуса всех стран-членов и связано с геополитическими изменениями в мире.

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Украина может начать переговоры с ЕС по первому кластеру уже в апреле - Стефанишина

Украина ожидает утверждения дорожной карты для старта переговоров о вступлении в ЕС. Первый кластер могут открыть в апреле, еще два - в июне, а остальные - во время председательства Дании.

Экономика • 7 февраля, 09:44 • 58533 просмотра

Украина выиграла суд в Швеции против акционеров "Укрнафты": компании должны возместить $22 млн

Апелляционный суд Стокгольма отклонил иск кипрских компаний об отмене арбитражного решения по делу «Укрнафты». Акционеры должны возместить Украине более 22 млн долларов судебных расходов с процентами.

Экономика • 3 февраля, 10:28 • 30057 просмотра

ЕС и НАТО требуют от Украины обеспечить эффективную работу АОЗ и ДОТ - Стефанишина

Европейские партнеры требуют обеспечить эффективную работу АОЗ и ДОТ с полноценным руководством. Вице-премьер Стефанишина подчеркнула важность выполнения обязательств и избежания агрессивной коммуникации.

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Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Министерство юстиции возобновило работу всех государственных реестров после российской кибератаки, данные украинцев не потеряны. Вводятся новые меры безопасности и создается сеть специалистов по кибербезопасности.

Общество • 20 января, 09:31 • 114098 просмотра

"Мог быть подкуп или фишинг": нардеп о кибератаке на реестры Министерства юстиции

Госреестры Министерства юстиции Украины подверглись масштабной кибератаке. По словам нардепа Федиенко, атака могла произойти из-за подкупа работников или фишинга, однако все данные сохранены.

Криминал и ЧП • 23 декабря, 08:45 • 12586 просмотра

Угрозы потери данных после самой масштабной кибератаки нет - Стефанишина

Вице-премьер Ольга Стефанишина заверила, что все данные в реестрах Минюста сохранены и подлежат восстановлению. Восстановление доступа к критически важным системам может занять до двух недель.

Общество • 20 декабря, 09:47 • 16890 просмотра

Продолжается восстановление государственных реестров после российской кибератаки - Стефанишина

Минюст приостановил работу госреестров из-за масштабной кибератаки со стороны РФ. Регистрация актов гражданского состояния продолжается в бумажном формате, а восстановление систем может занять до двух недель.

политика • 20 декабря, 09:18 • 16678 просмотра

Масштабная кибератака на госреестры: первые этапы восстановления займут до двух недель - Стефанишина

Враждебные хакеры совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины. Министерство юстиции работает над восстановлением доступа к критически важным системам, что может занять до двух недель.

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Вице-премьер Стефанишина прокомментировала заявления о снижении мобилизационного возраста

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина прокомментировала заявления о снижении мобилизационного возраста. Она подчеркнула, что такие решения принимаются исключительно с учетом безопасности украинцев.

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Механизмы взыскания активов рф: что предлагает Министерство юстиции

Министерство юстиции Украины работает над механизмами взыскания замороженных российских активов. Украина планирует использовать не только проценты, но и все тело активов для поддержки государства.

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Украина готова к реальным предложениям по размещению на своей территории иностранного военного контингента

Украина открыта к обсуждению предложений по размещению иностранного военного контингента на своей территории. Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Киев готов рассматривать все рабочие варианты.

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