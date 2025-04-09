Угрозы потери данных после самой масштабной кибератаки нет - Стефанишина

Вице-премьер Ольга Стефанишина заверила, что все данные в реестрах Минюста сохранены и подлежат восстановлению. Восстановление доступа к критически важным системам может занять до двух недель.