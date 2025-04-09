С 1 марта 2025 года в Украине вступило в силу постановление Кабмина №168, вводящее ограничения наценок на лекарства и запрет маркетинговых соглашений. Эксперты прогнозируют дефицит и рост цен.
В МИД заявили о высоком уровне присоединения Украины к внешнеполитическим решениям ЕС, что является важным критерием для переговоров. Ожидается открытие нового переговорного кластера.
Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина задекларировала 1,1 млн грн зарплаты и 220 тыс. грн алиментов за прошлый год. Она владеет квартирами в Одессе, земельным участком и Toyota RAV4.
Президент Зеленский заявил, что США не поддерживают вступление Украины в НАТО. Он считает это большим подарком для россии, поскольку снимается тема переговоров.
Ольга Стефанишина напомнила, что решение о членстве Украины в НАТО принимается всеми членами Альянса. Украина уже является частью пространства безопасности.
Вице-премьер Стефанишина заявила, что соглашение между Украиной и США не предусматривает передачу прав на недра. Поэтому, проведение референдума не является необходимым, поскольку это не международный договор.
Европейский совет проведет заседание 21 марта для достижения консенсуса по новому пакету финансовой помощи Украине.
Украина получит более 30 млрд евро от ЕС в 2024 году независимо от последних решений в Брюсселе. 26 стран ЕС поддержали заявление о невозможности переговоров о войне без участия Украины.
Украинская сторона направила США финализированный драфт рамочного соглашения по реконструкции и инвестициям. Соглашение может предусматривать доступ США к украинским полезным ископаемым в обмен на дальнейшую помощь.
Команды Украины и США завершают переговоры по соглашению о полезных ископаемых, большинство ключевых деталей согласовано. Ожидается подписание документа лидерами двух стран в Вашингтоне.
Председатель ОП Андрей Ермак и украинская делегация провели переговоры с американскими партнерами по новому соглашению. Во встрече приняли участие высокопоставленные чиновники обеих стран, включая министра финансов США и советника по нацбезопасности.
Решение о выделении Украине масштабного пакета помощи от ЕС отложено до завершения выборов в Германии. Пакет может быть подобен фонду времен коронакризиса объемом 724 млрд евро.
Вице-премьер Ольга Стефанишина считает преждевременным обсуждение создания должности спецпосланника ЕС по Украине. По ее словам, необходимо дождаться развития событий в США.
Венгрия заблокировала начало переговоров по первому кластеру вступления Украины в ЕС, требуя расширить перечень условий. Будапешт настаивает на дополнительном плане по защите национальных меньшинств.
Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Трамп должен взять ответственность за завершение войны, но не за весь мир в Европе.
Вице-премьер заявила, что любой первый контакт новой американской администрации будет полезным для Украины и союзников. Комментарий прозвучал на фоне анонса визита спецпредставителя США Кита Келлога.
Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что законопроект об отмене «правок Лозового» может быть принят с задержкой. Правительство также внесло согласованный с ЕС законопроект по реформированию АРМА.
Вице-премьер объяснила, почему ЕС должен быть участником переговоров по окончанию войны с РФ. По ее словам, членство Украины в ЕС уже является принятым решением, а сам Союз является ключевым геополитическим игроком.
Вице-премьер объяснила, что блокирование вступления Украины в ЕС Венгрией имеет политический характер. Решение зависит от консенсуса всех стран-членов и связано с геополитическими изменениями в мире.
Украина ожидает утверждения дорожной карты для старта переговоров о вступлении в ЕС. Первый кластер могут открыть в апреле, еще два - в июне, а остальные - во время председательства Дании.
Апелляционный суд Стокгольма отклонил иск кипрских компаний об отмене арбитражного решения по делу «Укрнафты». Акционеры должны возместить Украине более 22 млн долларов судебных расходов с процентами.
Европейские партнеры требуют обеспечить эффективную работу АОЗ и ДОТ с полноценным руководством. Вице-премьер Стефанишина подчеркнула важность выполнения обязательств и избежания агрессивной коммуникации.
Министерство юстиции возобновило работу всех государственных реестров после российской кибератаки, данные украинцев не потеряны. Вводятся новые меры безопасности и создается сеть специалистов по кибербезопасности.
Госреестры Министерства юстиции Украины подверглись масштабной кибератаке. По словам нардепа Федиенко, атака могла произойти из-за подкупа работников или фишинга, однако все данные сохранены.
Вице-премьер Ольга Стефанишина заверила, что все данные в реестрах Минюста сохранены и подлежат восстановлению. Восстановление доступа к критически важным системам может занять до двух недель.
Минюст приостановил работу госреестров из-за масштабной кибератаки со стороны РФ. Регистрация актов гражданского состояния продолжается в бумажном формате, а восстановление систем может занять до двух недель.
Враждебные хакеры совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины. Министерство юстиции работает над восстановлением доступа к критически важным системам, что может занять до двух недель.
Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина прокомментировала заявления о снижении мобилизационного возраста. Она подчеркнула, что такие решения принимаются исключительно с учетом безопасности украинцев.
Министерство юстиции Украины работает над механизмами взыскания замороженных российских активов. Украина планирует использовать не только проценты, но и все тело активов для поддержки государства.
Украина открыта к обсуждению предложений по размещению иностранного военного контингента на своей территории. Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Киев готов рассматривать все рабочие варианты.