Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Киев • УНН
Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что шатдаун в США пока не оказывает прямого влияния на помощь Украине, все запланированные поставки поступают по графику. Посольство продолжает мониторинг ситуации и поддерживает связь с американскими партнерами.
Сейчас прямого влияния шатдауна в США на помощь Украине нет. Все запланированные поставки в ближайшие дни продолжают поступать согласно графику. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает УНН.
Относительно влияния шатдауна на помощь Украине. Получаю много вопросов о том, как шатдаун в США может повлиять на военную поддержку Украины. Сейчас прямого влияния нет. Все запланированные поставки в ближайшие дни продолжают поступать согласно графику
По ее словам, посольство продолжает мониторить ситуацию и поддерживает постоянный контакт с американскими партнерами.
Дополнение
Ранее представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг информацию о том, что из-за шатдауна в США украинские войска перестанут получать оружие.
Контекст
Правительство Соединенных Штатов Америки официально объявило шатдаун после того, как Конгресс и Белый дом не смогли прийти к согласию по финансированию. Это произошло впервые с 2019 года, оставив без зарплаты около 750 тысяч федеральных служащих.
The Telegraph сообщал, что из-за шатдауна в США Украина может столкнуться с существенными задержками в поставках оружия. В материале также сообщалось, что, учитывая ситуацию, другие украинские делегации, которые в ближайшие недели должны были прибыть в США, теперь пересматривают свои планы на будущее.
В Киеве ожидают, что общая сумма инициативы PURL, по которой украинские партнеры покупают американское оружие и передают Украине, в этом месяце достигнет 3,5 млрд. долл.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с Дональдом Трампом поднял вопрос передачи Киеву дальнобойных вооружений. Он отметил, что все будет зависеть от решения Трампа.
В то же время поставки дальнобойных ракет, в частности Tomahawk, остаются под сомнением. Причина - ограниченные запасы и риски эскалации.