Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Київ • УНН
Посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що шатдаун у США наразі не має прямого впливу на допомогу Україні, всі заплановані постачання надходять за графіком. Посольство продовжує моніторинг ситуації та підтримує зв'язок з американськими партнерами.
Щодо впливу шатдауну на допомогу Україні. Отримую багато запитань про те, як шатдаун у США може вплинути на військову підтримку України. Наразі прямого впливу немає. Усі заплановані постачання найближчими днями продовжують надходити згідно з графіком
За її словами, посольство продовжує моніторити ситуацію та підтримує постійний контакт з американськими партнерами.
Доповнення
Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував інформацію про те, що через шатдаун у США українські війська перестануть отримувати зброю.
Контекст
Уряд Сполучених Штатів Америки офіційно оголосив шатдаун після того, як Конгрес та Білий дім не змогли дійти згоди щодо фінансування. Це сталось вперше з 2019 року, залишивши без зарплати близько 750 тисяч федеральних службовців.
The Telegraph повідомляв, що через шатдаун у США Україна може зіткнутися з суттєвими затримками у постачанні зброї. У матеріалі також повідомлялось, що з огляду на ситуацію інші українські делегації, які найближчими тижнями мали прибути до США, тепер переглядають свої плани на майбутній час.
У Києві очікують, що загальна сума ініціативи PURL, за якою українські партнери купують американську зброю і передають Україні, цього місяця сягне 3,5 млрд. дол.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Дональдом Трампом порушив питання передачі Києву далекобійних озброєнь. Він зазначив, що все залежатиме від рішення Трампа.
Водночас постачання далекобійних ракет, зокрема Tomahawk, залишається під сумнівом. Причина - обмежені запаси та ризики ескалації.