Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає

Київ • УНН

 • 3800 перегляди

Посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що шатдаун у США наразі не має прямого впливу на допомогу Україні, всі заплановані постачання надходять за графіком. Посольство продовжує моніторинг ситуації та підтримує зв'язок з американськими партнерами.

Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає

Наразі прямого впливу шатдауну в США на допомогу Україні немає. Усі заплановані постачання найближчими днями продовжують надходити згідно з графіком. Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина, передає УНН.

Щодо впливу шатдауну на допомогу Україні. Отримую багато запитань про те, як шатдаун у США може вплинути на військову підтримку України. Наразі прямого впливу немає. Усі заплановані постачання найближчими днями продовжують надходити згідно з графіком 

- повідомила Стефанішина у Telegram.

За її словами, посольство продовжує моніторити ситуацію та підтримує постійний контакт з американськими партнерами.

Доповнення

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував інформацію про те, що через шатдаун у США українські війська перестануть отримувати зброю.

Контекст

Уряд Сполучених Штатів Америки офіційно оголосив шатдаун після того, як Конгрес та Білий дім не змогли дійти згоди щодо фінансування. Це сталось вперше з 2019 року, залишивши без зарплати близько 750 тисяч федеральних службовців.

The Telegraph повідомляв, що через шатдаун у США Україна може зіткнутися з суттєвими затримками у постачанні зброї. У матеріалі також повідомлялось, що з огляду на ситуацію інші українські делегації, які найближчими тижнями мали прибути до США, тепер переглядають свої плани на майбутній час.

У Києві очікують, що загальна сума ініціативи PURL, за якою українські партнери купують американську зброю і передають Україні, цього місяця сягне 3,5 млрд. дол.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Дональдом Трампом порушив питання передачі Києву далекобійних озброєнь. Він зазначив, що все залежатиме від рішення Трампа.

Водночас постачання далекобійних ракет, зокрема Tomahawk, залишається під сумнівом. Причина - обмежені запаси та ризики ескалації.

Анна Мурашко

Політика
Дейлі телеграф
Міністерство закордонних справ України
Конгрес США
Білий дім
Ольга Стефанишина
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ