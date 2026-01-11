Виживання без підтримки і без перспектив: у розвідці заявили, що регіони рф охопила фінансова криза

$42.990.00
09:33
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
Повернення до Місяця: NASA виводить мегаракету Artemis 2 на фінальний старт11 січня, 04:00
Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday11 січня, 04:43
Дрони вночі атакували російський воронеж, місцева влада заявляє про пошкодженняVideo06:39
Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран07:03
Нічна атака рф тимчасово знеструмила Дніпровщину та Запоріжжя, у Києві та трьох областях аварійні відключення - Міненерго08:18
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
09:33
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"8 січня, 15:30
Дональд Трамп
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Китай
Запорізька область
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Фільм

Виживання без підтримки і без перспектив: у розвідці заявили, що регіони рф охопила фінансова криза

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Російські регіони відчувають дедалі глибше відчуття безвиході, оскільки санкції та втрата зовнішніх ринків оголили структурну слабкість їхніх бюджетів. Найгірша ситуація спостерігається в депресивних суб'єктах, а також у промислових і металургійних регіонах, де прогнозуються значні дефіцити бюджетів.

Виживання без підтримки і без перспектив: у розвідці заявили, що регіони рф охопила фінансова криза

російські регіони входять у новий рік із дедалі глибшим відчуттям безвиході, а фінансовий тягар швидко концентрується там, де ще нещодавно формувалася опора економіки. Сукупність санкцій, втрата зовнішніх ринків і погіршення світової кон’юнктури оголили структурну слабкість регіональних бюджетів, які більше не здатні витримувати навіть базові зобов’язання. Про це заявили у Службі зовнішньої розвідки, передає УНН.

Деталі

За даними розвідки, найгірша ситуація складається у традиційно депресивних суб’єктах – калмикії, марій ел та псковській області. Їхня модель виживання десятиліттями будувалася на федеральних трансфертах, однак тепер ці потоки скорочуються, а доступ до кредитів стрімко звужується. Хронічна заборгованість, відсутність інтересу інвесторів і зниження субсидій формують передумови повноцінної бюджетної кризи без видимих шляхів виходу.

Вища освіта у 2026 році стане ще недоступнішою для росіян: у розвідці розповіли деталі07.01.26, 16:43 • 4648 переглядiв

На цьому тлі проблеми промислових регіонів лише підсилюють загальну картину. Вугледобувні території, зокрема кемеровська область, цього року стануть одними з головних "мінусів" для бюджету рф. Падіння світових цін на вугілля, санкційний тиск й остаточна втрата європейського ринку призводять до прогнозованого скорочення валового регіонального продукту (ВРП) на 4,1% і дефіциту бюджету близько 44 млрд рублів. хакасія опинилася в подібній пастці: нерентабельні шахти поєднуються із залежністю від цін на кольорові метали й обмеженими можливостями гідроенергетики, де державна "русгідро" затиснута між тарифним регулюванням і лобізмом металургів 

- йдеться у повідомленні.

У розвідці зауважують, що металургійні регіони також втрачають опору. В іркутській області падіння цін на алюміній і вугілля формує прогнозований дефіцит бюджету на рівні 40 млрд рублів, а затяжна криза на підприємствах "русалу" не залишає місцевій владі простору для оптимізму. У вологодській області ситуацію додатково загострює конфлікт між губернатором георгієм філімоновим і власником "сєвєрсталі" олексієм мордашовим – настільки, що економісти фактично відмовилися від оновлення прогнозів ВРП з 2024 року.

Окремим тиском на федеральний бюджет стають регіони зі "специфічними ризиками". астраханська область очікує падіння ВРП на 2,1% із перспективою збереження негативної динаміки до 2028 року через виснаження нафтогазових родовищ і брак ресурсів для запуску нових. курська та бєлгородська області, які раніше вигравали від прикордонної торгівлі з Україною, перетворилися на прифронтові території, повністю залежні від дотацій. Загальна логіка для регіонів стає дедалі жорсткішою: розраховувати на центр більше не доводиться. Федеральний бюджет, обмежений у ресурсах, зосереджений на війні проти України. Внутрішній попит не зростає, грошей у населення й інвесторів не додається. Для російських регіонів це означає одне – виживання без підтримки і без перспектив 

- йдеться у повідомленні.

У 2025 році росія націоналізувала приватні активи на понад 3 трлн рублів - розвідка10.01.26, 21:43 • 3704 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Курська область
Україна