російські регіони входять у новий рік із дедалі глибшим відчуттям безвиході, а фінансовий тягар швидко концентрується там, де ще нещодавно формувалася опора економіки. Сукупність санкцій, втрата зовнішніх ринків і погіршення світової кон’юнктури оголили структурну слабкість регіональних бюджетів, які більше не здатні витримувати навіть базові зобов’язання. Про це заявили у Службі зовнішньої розвідки, передає УНН.

За даними розвідки, найгірша ситуація складається у традиційно депресивних суб’єктах – калмикії, марій ел та псковській області. Їхня модель виживання десятиліттями будувалася на федеральних трансфертах, однак тепер ці потоки скорочуються, а доступ до кредитів стрімко звужується. Хронічна заборгованість, відсутність інтересу інвесторів і зниження субсидій формують передумови повноцінної бюджетної кризи без видимих шляхів виходу.

На цьому тлі проблеми промислових регіонів лише підсилюють загальну картину. Вугледобувні території, зокрема кемеровська область, цього року стануть одними з головних "мінусів" для бюджету рф. Падіння світових цін на вугілля, санкційний тиск й остаточна втрата європейського ринку призводять до прогнозованого скорочення валового регіонального продукту (ВРП) на 4,1% і дефіциту бюджету близько 44 млрд рублів. хакасія опинилася в подібній пастці: нерентабельні шахти поєднуються із залежністю від цін на кольорові метали й обмеженими можливостями гідроенергетики, де державна "русгідро" затиснута між тарифним регулюванням і лобізмом металургів - йдеться у повідомленні.

У розвідці зауважують, що металургійні регіони також втрачають опору. В іркутській області падіння цін на алюміній і вугілля формує прогнозований дефіцит бюджету на рівні 40 млрд рублів, а затяжна криза на підприємствах "русалу" не залишає місцевій владі простору для оптимізму. У вологодській області ситуацію додатково загострює конфлікт між губернатором георгієм філімоновим і власником "сєвєрсталі" олексієм мордашовим – настільки, що економісти фактично відмовилися від оновлення прогнозів ВРП з 2024 року.

Окремим тиском на федеральний бюджет стають регіони зі "специфічними ризиками". астраханська область очікує падіння ВРП на 2,1% із перспективою збереження негативної динаміки до 2028 року через виснаження нафтогазових родовищ і брак ресурсів для запуску нових. курська та бєлгородська області, які раніше вигравали від прикордонної торгівлі з Україною, перетворилися на прифронтові території, повністю залежні від дотацій. Загальна логіка для регіонів стає дедалі жорсткішою: розраховувати на центр більше не доводиться. Федеральний бюджет, обмежений у ресурсах, зосереджений на війні проти України. Внутрішній попит не зростає, грошей у населення й інвесторів не додається. Для російських регіонів це означає одне – виживання без підтримки і без перспектив - йдеться у повідомленні.

