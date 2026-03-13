США дозволили купувати російську нафту в морі протягом 30 днів

Фото: Reuters

Сполучені Штати видали тимчасовий дозвіл на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями, але вже завантажені на танкери і знаходяться в морі. Виняток діятиме протягом 30 днів і має на меті стабілізувати світові енергетичні ринки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що рішення пов’язане з різким зростанням напруженості на Близькому Сході та перебоями в постачанні енергоносіїв через війну з Іраном. Після оголошення про винятки ціни на нафту на азійських ринках у п’ятницю знизилися.

Згідно з ліцензією Міністерства фінансів США, дозвіл стосується російської нафти та нафтопродуктів, які були завантажені на судна станом на 12 березня. Він діятиме до опівночі 11 квітня за вашингтонським часом.

Рішення стало частиною ширших заходів для стримування цін на енергоносії. Раніше США оголосили про вивільнення 172 млн барелів нафти зі стратегічного резерву, а Міжнародне енергетичне агентство разом із партнерами планує випустити на ринок загалом 400 млн барелів. В організації зазначають, що війна на Близькому Сході спричинила найбільші перебої з постачанням нафти в історії.

