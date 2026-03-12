Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
Київ • УНН
Володимир Зеленський анонсував розширення енергетичної співпраці та будівництво ліній електропередачі. Проєкти посилять Чернівецьку область та регіон.
Україна та Румунія розширюють співпрацю у сфері енергетики та інфраструктури, зокрема йдеться про будівництво нових ліній електропередачі між двома країнами. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із Президентом Румунії Нікушором Даном, передає УНН.
За словами глави держави, між країнами існує значний потенціал для економічної співпраці.
Україна та Румунія мають дуже значний потенціал економічної та інфраструктурної спільної роботи. Це те, що може значно посилити наші національні економіки і дати економічне зростання
Він повідомив, що сторони працюють над розширенням енергетичної співпраці.
Ми працюємо над розширенням транскордонної енергетичної співпраці. Важливо, що ми будуємо з Румунією дві нові лінії для постачання електрики
За його словами, нові енергетичні проєкти матимуть важливе значення для енергетичної безпеки регіону.
Це те, що може підтримати наші регіони, зокрема Чернівецьку область, і дозволить Румунії стати сильнішою з точки зору гарантування енергетичної безпеки в нашій частині Європи
Президент додав, що також обговорювалися спільні проєкти у сфері видобутку енергоресурсів у Чорному морі та співпраця у нафтогазовому секторі.
