Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки

Київ • УНН

 • 6920 перегляди

Володимир Зеленський анонсував розширення енергетичної співпраці та будівництво ліній електропередачі. Проєкти посилять Чернівецьку область та регіон.

Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки

Україна та Румунія розширюють співпрацю у сфері енергетики та інфраструктури, зокрема йдеться про будівництво нових ліній електропередачі між двома країнами. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із Президентом Румунії Нікушором Даном, передає УНН.

За словами глави держави, між країнами існує значний потенціал для економічної співпраці.

Україна та Румунія мають дуже значний потенціал економічної та інфраструктурної спільної роботи. Це те, що може значно посилити наші національні економіки і дати економічне зростання 

– зазначив Зеленський.

Він повідомив, що сторони працюють над розширенням енергетичної співпраці.

Ми працюємо над розширенням транскордонної енергетичної співпраці. Важливо, що ми будуємо з Румунією дві нові лінії для постачання електрики 

– сказав Президент.

За його словами, нові енергетичні проєкти матимуть важливе значення для енергетичної безпеки регіону.

Це те, що може підтримати наші регіони, зокрема Чернівецьку область, і дозволить Румунії стати сильнішою з точки зору гарантування енергетичної безпеки в нашій частині Європи 

– підкреслив Зеленський.

Президент додав, що також обговорювалися спільні проєкти у сфері видобутку енергоресурсів у Чорному морі та співпраця у нафтогазовому секторі.

Нагадаємо 

Україна та Румунія підписали декларацію про стратегічне партнерство, що має зміцнити співпрацю між країнами

Андрій Тимощенков

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Електроенергія
Чернівецька область
Чорне море
Румунія
Володимир Зеленський
Україна