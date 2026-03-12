Ексклюзив

В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня

Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне

Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення

Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки

Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан

Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара

Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City

СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"

Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку

