Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити

Ексклюзив
11:13 • 32 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 7776 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
07:14 • 20282 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 31796 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 49118 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 49765 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 40427 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 43939 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 37170 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39809 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
Популярнi новини
російський уряд планує скоротити бюджетні видатки на 10% через падіння доходів від експорту енергоносіїв12 березня, 03:45 • 8440 перегляди
У Техасі стратили чоловіка за жорстоке вбивство дівчини та дитини у 2013 році12 березня, 04:05 • 10199 перегляди
КВІР спільно з "Хезболлою" розпочав сорокову хвилю масованих атак на Ізраїль та американські бази12 березня, 04:29 • 11018 перегляди
Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк05:41 • 27732 перегляди
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto07:59 • 13548 перегляди
Публікації
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 7928 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 38719 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 43385 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 47018 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 78293 перегляди
УНН Lite
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 33439 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 22750 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 22282 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 24307 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11 березня, 11:55 • 36379 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити

Київ • УНН

 • 7930 перегляди

Для домашнього городу важливо обирати спеціальні сорти та глибокі горщики з дренажем. Овочі потребують регулярного поливу та правильного об'єму ґрунту.

Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити

Свій міні-город на підвіконні виглядає не лише дуже естетично, а й практично. Адже врожай - екологічний і завжди під рукою. Нині вирощують не лише зелень, а й овочі і навіть полуницю. Як підібрати правильні сорти для гарного врожаю вдома - розповість УНН.

Деталі

Насправді вирощування овочів на підвіконні дуже популярне, тому є спеціальні сорти, які відчувають себе комфортно у горщиках. Проте для гарного врожаю потрібно дотримуватись певних правил.

Горщик - обмежує простір для росту рослини, тому важливо правильно підбирати сорти, які виживуть в таких умовах, а головне - дадуть плоди. Адже деякі рослини навіть не проростуть, якщо не отримуватимуть достатньої кількості поживних речовин.

Існують спеціальні сорти для вирощування на підвіконні, зокрема:

  • Баклажани (сорти Пот Блек, Пінстрайп, Пінг-понг F1, Голден Егс 0,1 г, Китайський ліхтарик);
    • Перець - зазвичай на підвіконні вирощують гострий перець, але цілком реально виростити солодкі сорти (гострий Феєрверк, солодкий Поупіла, Острів Скарбів, Подарунок Молдови, Карлик);
      • Томати - зазвичай обирають чері - Балконний червоний, Дюймовочка, Спенсер;
        • Цибуля  - Шнітт, Квітнева, Параде;
          • Редис - Чемпіон, 18 днів, Ранній червоний;
            • Зелень - базилік, руколу, кріп, м'яту;
              • Салат - Балконний суміш, крес-салат Афродита.

                Чим корисні сезонні овочі та на які з них звернути увагу: МОЗ дає поради06.10.24, 03:43 • 18248 переглядiв

                Перший крок - вибір ґрунту. Зазвичай купують готову ґрунтосуміш для вирощування на підвіконні. Вона є універсальною для розсади та гарно підходить усім культурам.

                Важливу роль грає ємність, важливо, щоб рослина почувала себе комфортно. За яким принципом обрати горщик або контейнер:

                Ємність має бути досить глибокою. Для визначення правильного розміру - потрібно орієнтуватись на висоту дорослої рослини, горщик має покривати її половину. Також ємність має бути широкою і просторою.

                Обовʼязково мають бути дренажні отвори, вони допомагають уникнути застою води та загнивання коріння. Варто підставити піддони - туди стікатиме зайва волога. 

                Зелень не потребує особливих умов, тому її можна саджати прямо в горщик. Для кращого проростання овочів використовують касети або торф’яні таблетки, керамічні або пластикові ємності, зокрема і горщики. Але з часом та ростом овочі потребують більше простору, тому їх потрібно пересаджувати у більші ємності.

                Огірки

                Огірки потребують багато простору, тому варто відразу садити їх в контейнери обʼємом 5-6 літрів, насіння потрібно закласти на глибину 1-2 сантиметри, після чого накрити плівкою або склом для парникового ефекту. Регулярне обприскування допоможе підтримувати вологу. Після перших сходів - прищипніть верхівку, це стимулюватиме розгалуження.

                Томати

                Для домашніх умов найкращий вибір сорту - томати чері або карликові сорти. Для помідорів потрібно запастись горщиком з обʼємом 4-5 л. Томатам потрібне регулярне тепло та полив.

                Перець

                Вирощування перцю залежить від сорту, наприклад солодкому перцю потрібен більший контейнер, ніж гострому. Найкраще висівати перець під плівку до проростання. Також не забувайте про регулярний полив теплою, відстояною водою. Гострий перець дозріває швидше за 3 місяці, болгарський - 5 місяців. Важливо солодкий і гострий перець вирощувати на різних підвіконнях, щоб запобігти перезапиленню.

                Баклажани Кімнатні

                Перший урожай можна буде збирати через 2-3 місяці. Баклажани дуже примхливі, їм потрібно 23-25 градусів тепла та горщик обʼємом від 3-х літрів. У похмурі дні потребують додаткового освітлення, полив тільки відстояною водою. Зазвичай перший врожай виходить через 2-3 місяці.

                Квасоля

                Для квасолі, як і усім бобовим, потрібна миска або широкий горщик. Найкращий варіант - кущові сорти спаржевої квасолі. Вона потребує регулярного поливу, розпушування ґрунту та підживлення.

                Овочі в Україні подорожчають ще на 10-12% - аграрії пояснили причину11.03.26, 17:22 • 2874 перегляди

                Олександра Месенко

                СуспільствоЛайфхакиПублікації