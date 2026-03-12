Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити

Свій міні-город на підвіконні виглядає не лише дуже естетично, а й практично. Адже врожай - екологічний і завжди під рукою. Нині вирощують не лише зелень, а й овочі і навіть полуницю. Як підібрати правильні сорти для гарного врожаю вдома - розповість УНН.

Насправді вирощування овочів на підвіконні дуже популярне, тому є спеціальні сорти, які відчувають себе комфортно у горщиках. Проте для гарного врожаю потрібно дотримуватись певних правил.

Горщик - обмежує простір для росту рослини, тому важливо правильно підбирати сорти, які виживуть в таких умовах, а головне - дадуть плоди. Адже деякі рослини навіть не проростуть, якщо не отримуватимуть достатньої кількості поживних речовин.

Існують спеціальні сорти для вирощування на підвіконні, зокрема:

Баклажани (сорти Пот Блек, Пінстрайп, Пінг-понг F1, Голден Егс 0,1 г, Китайський ліхтарик);

Перець - зазвичай на підвіконні вирощують гострий перець, але цілком реально виростити солодкі сорти (гострий Феєрверк, солодкий Поупіла, Острів Скарбів, Подарунок Молдови, Карлик);

Томати - зазвичай обирають чері - Балконний червоний, Дюймовочка, Спенсер;

Цибуля - Шнітт, Квітнева, Параде;

Редис - Чемпіон, 18 днів, Ранній червоний;

Зелень - базилік, руколу, кріп, м'яту;

Салат - Балконний суміш, крес-салат Афродита.

Перший крок - вибір ґрунту. Зазвичай купують готову ґрунтосуміш для вирощування на підвіконні. Вона є універсальною для розсади та гарно підходить усім культурам.

Важливу роль грає ємність, важливо, щоб рослина почувала себе комфортно. За яким принципом обрати горщик або контейнер:

Ємність має бути досить глибокою. Для визначення правильного розміру - потрібно орієнтуватись на висоту дорослої рослини, горщик має покривати її половину. Також ємність має бути широкою і просторою.

Обовʼязково мають бути дренажні отвори, вони допомагають уникнути застою води та загнивання коріння. Варто підставити піддони - туди стікатиме зайва волога.

Зелень не потребує особливих умов, тому її можна саджати прямо в горщик. Для кращого проростання овочів використовують касети або торф’яні таблетки, керамічні або пластикові ємності, зокрема і горщики. Але з часом та ростом овочі потребують більше простору, тому їх потрібно пересаджувати у більші ємності.

Огірки

Огірки потребують багато простору, тому варто відразу садити їх в контейнери обʼємом 5-6 літрів, насіння потрібно закласти на глибину 1-2 сантиметри, після чого накрити плівкою або склом для парникового ефекту. Регулярне обприскування допоможе підтримувати вологу. Після перших сходів - прищипніть верхівку, це стимулюватиме розгалуження.

Томати

Для домашніх умов найкращий вибір сорту - томати чері або карликові сорти. Для помідорів потрібно запастись горщиком з обʼємом 4-5 л. Томатам потрібне регулярне тепло та полив.

Перець

Вирощування перцю залежить від сорту, наприклад солодкому перцю потрібен більший контейнер, ніж гострому. Найкраще висівати перець під плівку до проростання. Також не забувайте про регулярний полив теплою, відстояною водою. Гострий перець дозріває швидше за 3 місяці, болгарський - 5 місяців. Важливо солодкий і гострий перець вирощувати на різних підвіконнях, щоб запобігти перезапиленню.

Баклажани Кімнатні

Перший урожай можна буде збирати через 2-3 місяці. Баклажани дуже примхливі, їм потрібно 23-25 градусів тепла та горщик обʼємом від 3-х літрів. У похмурі дні потребують додаткового освітлення, полив тільки відстояною водою. Зазвичай перший врожай виходить через 2-3 місяці.

Квасоля

Для квасолі, як і усім бобовим, потрібна миска або широкий горщик. Найкращий варіант - кущові сорти спаржевої квасолі. Вона потребує регулярного поливу, розпушування ґрунту та підживлення.

