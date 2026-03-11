$43.860.0351.040.33
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше

Київ • УНН

 • 2912 перегляди

У країнах ЄС дизель різко додав у вартості через війну на Близькому Сході. Український ринок реагує на глобальні зміни із затримкою у два тижні.

У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше

Європейські автозаправні станції у березні переживають різке зростання цін на пальне на тлі війни на Близькому Сході та нестабільності на світовому ринку нафти. У низці країн ЄС бензин і дизель подорожчали значно швидше, ніж в Україні, попри те, що український ринок працює у значно складніших умовах - після знищення нафтопереробної інфраструктури та майже повної залежності від імпорту. Про це свідчать дані європейських ринків пального, передає УНН.

За останній тиждень різке зростання вартості пального зафіксовано у багатьох країнах Європи.

Польща:

• дизель: +23,35 грн/л;

• бензин: +8,73 грн/л.

Німеччина:

• дизель: +22,04 грн/л;

• бензин: +13,80 грн/л.

Італія:

• дизель: +18,88 грн/л;

• бензин: +12,57 грн/л.

Іспанія:

• дизель: +12,11 грн/л;

• бензин: +10,18 грн/л.

Франція:

• дизель: +16,20 грн/л;

• бензин: +11,40 грн/л.

Нідерланди:

• дизель: +17,90 грн/л;

• бензин: +12,60 грн/л.

Бельгія:

• дизель: +15,70 грн/л;

• бензин: +10,90 грн/л.

Греція:

• дизель: +14,80 грн/л;

• бензин: +11,70 грн/л.

Португалія:

• дизель: +13,60 грн/л;

• бензин: +10,20 грн/л.

Литва:

• дизель: +16,10 грн/л;

• бензин: +9,80 грн/л.

Латвія:

• дизель: +15,30 грн/л;

• бензин: +9,40 грн/л.

Естонія:

• дизель: +14,50 грн/л;

• бензин: +9,10 грн/л.

Така ситуація пов’язана з глобальними ризиками для постачання нафти через Перську затоку, де проходить один із ключових світових енергетичних маршрутів. Через ескалацію конфлікту на Близькому Сході ринки реагують зростанням котирувань на нафту та нафтопродукти.

Україна реагує на зростання із запізненням

Попри те, що Україна майже повністю залежить від імпортного пального, внутрішній ринок реагує на глобальні зміни повільніше, ніж країни Європейського Союзу.

На це звернув увагу голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко під час виступу у Верховній Раді. За його словами, подорожчання в Європі відбулося раніше, а українські ціни відреагували приблизно через два тижні.

Станом на 23 лютого зростання в Європі сягнуло позначки 10,5%, при цьому такого рівня зростання ціни на АЗС нашої країни зазнали лише 4 березня поточного року, тобто через 14 днів 

– зазначив Кириленко.

Він підкреслив, що український ринок значною мірою залежить від імпортних поставок, адже власна нафтопереробка була фактично зупинена після російських атак.

Після зупинення найбільшого нафтопереробного підприємства в Україні понад 85% світлих нафтопродуктів залежать від імпорту 

– пояснив очільник Антимонопольного комітету.

За словами Кириленка, комітет вже розпочав розслідування щодо можливих антиконкурентних дій на ринку пального.

Досвід 2022 року допоміг уникнути дефіциту

Попри складні умови, український ринок пального залишається відносно стабільним і не демонструє таких різких коливань, як у багатьох країнах Європи.

Як пояснює експерт з енергетичних питань Сергій Куюн, ключову роль відіграла перебудова паливної логістики після початку повномасштабного вторгнення росії.

Ми все це проходили у 2022 році. Тоді в дуже короткий час Україні вдалося перебудувати логістику і диверсифікувати постачання. Ми змогли побудувати систему, яка працює навіть в умовах війни та глобальної паливної кризи без дефіциту та паніки 

– зазначив він.

Саме ця диверсифікація постачання дозволяє українському ринку залишатися відносно стабільним навіть у періоди різких коливань на світовому енергетичному ринку.

Президент США оголосив про зняття обмежень для зниження цін на паливо. Часткове послаблення санкцій, пов’язаних із торгівлею нафтою, може допомогти стабілізувати ситуацію на світовому енергетичному ринку на тлі війни на Близькому Сході, повідомив у коментарі УНН ексречник НАК "Нафтогаз України" у Львівській області, фінансист Віктор Гальчинський.

Гальчинський пояснює, що на цьому тлі зростає попит на нафту з інших регіонів, яка не залежить від маршруту через Перську затоку.

Якщо говорити про санкційні питання, то з одного боку це логічний крок. Зростає попит на нафту, яка не перебуває в Перській затоці і не проходить через неї. Ми бачимо, що навіть заяви Дональда Трампа, досить емоційні, вплинули на ринок і знизили вартість нафти 

- зазначив він.

Говорячи про ціни на пальне, експерт зазначив, що ключовим фактором залишається не стільки санкційна політика, скільки фізичні обсяги нафти на ринку.

Це більше пов’язано не з санкціями, а з фізичним обсягом нафти. Якщо ціна на нафту не зростатиме і будуть стабільні поставки, то є шанс, що ціни стабілізуються. Хоча в нас ситуація краща, ніж у Європі 

- пояснив він.

У Європі ціни на пальне зросли раніше, ніж в Україні - Кириленко

Андрій Тимощенков

ЕкономікаСвітПублікації