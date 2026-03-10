$43.900.1750.710.17
ukenru
Ексклюзив
15:44 • 2694 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 7232 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 10534 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 18023 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 22417 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 34595 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 45595 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 51595 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 83925 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 53468 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3м/с
41%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим10 березня, 06:25 • 38663 перегляди
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo10 березня, 08:42 • 30158 перегляди
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко10 березня, 09:07 • 26989 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 16772 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах13:12 • 9348 перегляди
Публікації
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46 • 1686 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:44 • 2694 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
15:25 • 7232 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
11:25 • 34595 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 45595 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Музикант
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo16:04 • 186 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах13:12 • 9746 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 16979 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 27358 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 34791 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує

Київ • УНН

 • 7226 перегляди

Професор Олег Швець спростував міф про сезонність гастриту та назвав бактерію Helicobacter pylori головною причиною. Хвороба лікується антибіотиками.

Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує

Ще донедавна вважалося, що гастрит загострюється навесні через стрес, авітаміноз або неправильне харчування. Проте, сучасна медицина давно спростувала ці уявлення. Детальніше про те, чому загострення гастриту - це міф і які насправді причини такої хвороби журналістці, УНН розповів кандидат медичних наук, професор, голова Асоціації дієтологів України, завідувач кафедри громадського здоров'я та нутриціології НУБіП України Олег Швець.

Насправді ключову роль у розвитку гастриту відіграє бактерія Helicobacter pylori, а не сезонні фактори. За словами професора, поширений міф про "весняні загострення" гастриту залишився у минулому столітті. Лікар пояснює: сучасний підхід до лікування цієї хвороби докорінно змінився після відкриття її справжньої причини. Саме тому говорити про сезонні загострення сьогодні некоректно.

Таке було десь 30 років тому. Тоді гастрит лікували два рази на рік протикислотними препаратами і призначали так звану "дієту номер один". Але згодом почали лікувати справжню причину гастриту – інфекцію Helicobacter pylori. За її відкриття двоє професорів з Австралії отримали Нобелівську премію. Тепер люди проходять курс терапії та можуть повністю вилікуватися 

- наголошує Олег Швець.

Лікар наголошує, що завдяки сучасному лікуванню кількість інфікованих людей суттєво зменшилася. Особливо рідко цю бактерію виявляють у молодих людей. Це ще раз підтверджує, що гастрит - не результат дієти чи нестачі вітамінів.

Кількість інфікованих людей зменшилася приблизно у два з половиною рази. Якщо говорити про молодь, то вони надзвичайно рідко мають цю інфекцію. Тому сьогодні поняття "загострення гастриту двічі на рік" фактично не існує. Людина або має інфекцію і лікується, або не має її 

- пояснює кандидат медичних наук.

Поширена думка про те, що гастрит викликають стрес, неправильне харчування чи авітаміноз також не відповідає дійсності. За словами лікаря, ці фактори не є причиною захворювання. Головним чинником розвитку гастриту залишається бактеріальна інфекція.

Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціон14.11.25, 14:13 • 62970 переглядiв

Стрес, авітаміноз чи дієти до гастриту не мають жодного відношення. Це бактеріальна інфекція, яка передається від людини до людини. Наприклад, можна заразитися, якщо пити з однієї пляшки з інфікованою людиною. Бактерія передається через слину 

- наголошує Олег Швець.

Після потрапляння бактерії в організм у слизовій оболонці шлунка починається запалення. Саме цей процес і називають гастритом. Механізм розвитку хвороби схожий на будь-яку іншу інфекцію.

Нічого особливого не передує. Людина інфікується і в неї починається запалення слизової оболонки шлунка. Це приблизно так само, як при грипі: є вірус, він викликає запалення. Тут бактерія, яка здатна виживати в дуже кислому середовищі шлунка, починає там розмножуватися 

- пояснює голова Асоціації дієтологів України.

Симптоми гастриту також доволі типові. Найчастіше люди скаржаться на біль у верхній частині живота та відчуття важкості. Саме ці прояви, зазвичай, стають приводом звернутися до лікаря.

Один із провідних симптомів - це біль у верхній частині живота. Часто люди відчувають також важкість. Це перші прояви, на які потрібно звернути увагу 

- підкреслює Олег Швець.

Секрети збалансованого харчування навесні: що радить нутриціолог07.03.25, 10:52 • 224153 перегляди

При цьому гастрит може мати різні форми та стадії, а визначити їх можливо лише за допомогою гастроскопії та спеціального лабораторного дослідження тканин. Саме тому самолікування або орієнтація лише на симптоми можуть бути небезпечними.

Є різні види гастриту: поверхневий, атрофічний, метапластичний, диспластичний. Але це визначається морфологічно, під час гастроскопії та біопсії. Тоді лікар може оцінити, на якій стадії перебуває захворювання 

- каже дієтолог.

Професор наголошує: гастрит важливо вчасно діагностувати та лікувати. У деяких випадках тривале запалення слизової оболонки може призвести до небезпечних змін клітин. Саме тому сучасна медицина робить акцент на ранньому виявленні інфекції.

Гастрит потенційно є передраковим станом, тому його потрібно виявляти і лікувати. Але лікують його не дієтами, а застосовують антибактеріальну терапію. Коли людина позбавляється інфекції, вона фактично забуває про гастрит і значно зменшує ризик розвитку раку шлунка 

- наголошує професор.

Алла Кіосак

СуспільствоЗдоров'яПублікації
Карцинома
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Австралія