Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує

Ще донедавна вважалося, що гастрит загострюється навесні через стрес, авітаміноз або неправильне харчування. Проте, сучасна медицина давно спростувала ці уявлення. Детальніше про те, чому загострення гастриту - це міф і які насправді причини такої хвороби журналістці, УНН розповів кандидат медичних наук, професор, голова Асоціації дієтологів України, завідувач кафедри громадського здоров'я та нутриціології НУБіП України Олег Швець.

Насправді ключову роль у розвитку гастриту відіграє бактерія Helicobacter pylori, а не сезонні фактори. За словами професора, поширений міф про "весняні загострення" гастриту залишився у минулому столітті. Лікар пояснює: сучасний підхід до лікування цієї хвороби докорінно змінився після відкриття її справжньої причини. Саме тому говорити про сезонні загострення сьогодні некоректно.

Таке було десь 30 років тому. Тоді гастрит лікували два рази на рік протикислотними препаратами і призначали так звану "дієту номер один". Але згодом почали лікувати справжню причину гастриту – інфекцію Helicobacter pylori. За її відкриття двоє професорів з Австралії отримали Нобелівську премію. Тепер люди проходять курс терапії та можуть повністю вилікуватися - наголошує Олег Швець.

Лікар наголошує, що завдяки сучасному лікуванню кількість інфікованих людей суттєво зменшилася. Особливо рідко цю бактерію виявляють у молодих людей. Це ще раз підтверджує, що гастрит - не результат дієти чи нестачі вітамінів.

Кількість інфікованих людей зменшилася приблизно у два з половиною рази. Якщо говорити про молодь, то вони надзвичайно рідко мають цю інфекцію. Тому сьогодні поняття "загострення гастриту двічі на рік" фактично не існує. Людина або має інфекцію і лікується, або не має її - пояснює кандидат медичних наук.

Поширена думка про те, що гастрит викликають стрес, неправильне харчування чи авітаміноз також не відповідає дійсності. За словами лікаря, ці фактори не є причиною захворювання. Головним чинником розвитку гастриту залишається бактеріальна інфекція.

Стрес, авітаміноз чи дієти до гастриту не мають жодного відношення. Це бактеріальна інфекція, яка передається від людини до людини. Наприклад, можна заразитися, якщо пити з однієї пляшки з інфікованою людиною. Бактерія передається через слину - наголошує Олег Швець.

Після потрапляння бактерії в організм у слизовій оболонці шлунка починається запалення. Саме цей процес і називають гастритом. Механізм розвитку хвороби схожий на будь-яку іншу інфекцію.

Нічого особливого не передує. Людина інфікується і в неї починається запалення слизової оболонки шлунка. Це приблизно так само, як при грипі: є вірус, він викликає запалення. Тут бактерія, яка здатна виживати в дуже кислому середовищі шлунка, починає там розмножуватися - пояснює голова Асоціації дієтологів України.

Симптоми гастриту також доволі типові. Найчастіше люди скаржаться на біль у верхній частині живота та відчуття важкості. Саме ці прояви, зазвичай, стають приводом звернутися до лікаря.

Один із провідних симптомів - це біль у верхній частині живота. Часто люди відчувають також важкість. Це перші прояви, на які потрібно звернути увагу - підкреслює Олег Швець.

При цьому гастрит може мати різні форми та стадії, а визначити їх можливо лише за допомогою гастроскопії та спеціального лабораторного дослідження тканин. Саме тому самолікування або орієнтація лише на симптоми можуть бути небезпечними.

Є різні види гастриту: поверхневий, атрофічний, метапластичний, диспластичний. Але це визначається морфологічно, під час гастроскопії та біопсії. Тоді лікар може оцінити, на якій стадії перебуває захворювання - каже дієтолог.

Професор наголошує: гастрит важливо вчасно діагностувати та лікувати. У деяких випадках тривале запалення слизової оболонки може призвести до небезпечних змін клітин. Саме тому сучасна медицина робить акцент на ранньому виявленні інфекції.