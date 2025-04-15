$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24684 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 151646 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 133781 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136367 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 132684 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133179 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 195615 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77419 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164517 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116634 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 44202 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 56523 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 61113 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 51597 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 32834 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 13346 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 23408 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 51920 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 61404 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 151668 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 6626 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 12695 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 14646 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110330 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 111914 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Австралія

Новини по темi

Екстремальна спека в Австралії: вчені попередили про небезпеку для цілого покоління

Екстремальна спека в Австралії через зміну клімату спричиняє не лише фізичну, а й психологічну шкоду населенню. До 2050 року навантаження від психічних розладів може зрости до 49%.

Здоров'я • 09:59 • 4052 перегляди

Sony підвищує ціни на PlayStation 5 в Європі та Великій Британії на чверть: у компанії назвали причину

Sony Group Corp. збільшила ціну на консоль PlayStation 5 на 25% у Європі та Великій Британії. Компанія пояснює це інфляцією та складним економічним середовищем.

Економіка • 14 квітня, 06:01 • 3760 перегляди

У Європі зростає радикалізація дітей через онлайн-контен

В Європі зростає загроза радикалізації дітей через онлайн-контент. Екстремісти використовують порно, сцени насильства та соцмережі для впливу на підлітків, що призводить до спроб терактів.

Новини Світу • 13 квітня, 12:12 • 7276 перегляди

Стійкість до антибіотиків щороку вбиває мільйони дітей - дослідження

Інфекції, нечутливі до антибіотиків, призвели до понад трьох мільйонів смертей дітей у 2022 році, особливо в Африці та Південно-Східній Азії. З 2019 року використання "резервних антибіотиків" зросло.

Здоров'я • 13 квітня, 07:54 • 5764 перегляди

В Австралії стартує виборча кампанія: боротьба за доступне житло

Прем'єр Альбанезе робить ставку на вирішення житлової проблеми, пропонуючи програми підтримки та інвестиції. Опозиція пропонує податкові пільги для покупців першого житла.

Новини Світу • 13 квітня, 06:01 • 4756 перегляди

ESA показало Великий Бар'єрний риф з космосу

Космічна місія Sentinel-2 зафіксувала частину Великого Бар'єрного рифу у берегів Австралії. Риф, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, знаходиться під загрозою через зміни клімату.

Новини Світу • 13 квітня, 00:25 • 6004 перегляди

Європа представить Трампу план щодо України протягом кількох тижнів - ЗМІ

Велика Британія та Франція представлять Трампу план сил для України, сподіваючись переконати США надати гарантії безпеки Києву. Військові керівники опрацьовують деталі європейської коаліції.

Війна • 11 квітня, 20:13 • 6722 перегляди

У віці 27 років померла Люсі Маркович, зірка шоу Next Top Model

У Австралії померла Люсі Маркович, зірка Next Top Model, через ускладнення вродженої хвороби. Модель страждала від артеріовенозної мальформації мозку.

Новини Світу • 11 квітня, 14:53 • 10787 перегляди

В Австралії жінка народила чужу дитину після невдалої підсадки ембріона

В австралійській клініці Monash IVF трапилася помилка: жінці перенесли чужий ембріон. Клініка виплатила компенсацію у розмірі 35 мільйонів доларів.

Здоров'я • 11 квітня, 08:06 • 5224 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

Сінгапурський аеропорт Чангі знову очолив рейтинг Skytrax. Він має торговий центр, сади, водоспад, курорти, готелі, виставки, музей, кінотеатр та тематичний парк.

Новини Світу • 10 квітня, 14:56 • 68505 перегляди

Жодних гаджетів у школах: Франція посилює заборону на телефони для учнів 11-15 років

У Франції посилять заборону на мобільні телефони в середніх школах. Учням доведеться ховати пристрої в шафки на весь день для сприяння благополуччю та успішності.

Новини Світу • 10 квітня, 13:06 • 10663 перегляди
Ексклюзив

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

10 квітня - Всесвітній день гомеопатії. Лікарка розповіла про особливості гомеопатії, її популярність, принцип дії та ефект плацебо, а також про критику цього методу лікування.

Здоров'я • 10 квітня, 06:34 • 149917 перегляди

Adani Group залучила $750 млн через приватне розміщення облігацій зa участю BlackRock

Adani Group залучила $750 млн через приватне розміщення облігацій за участі BlackRock для фінансування придбання ITD Cementation India Ltd. BlackRock інвестувала близько $250 млн.

Новини Світу • 9 квітня, 15:29 • 10757 перегляди

"Укрпошта" закупляла курячі ноги для самозахисту листонош від собак

За словами Смілянського, раніше "Укрпошта" купувала курячі ноги для захисту від собак. Також було 2 тисячі комп'ютерів на 11 тисяч відділень, де пошта відкривалась 15 хвилин.

Суспільство • 9 квітня, 13:03 • 18849 перегляди

Meta посилює захист підлітків у Facebook та Messenger: нова функція

Meta впроваджує "підліткові акаунти" з посиленими засобами захисту у Facebook та Messenger. Це стало відповіддю на критику щодо недостатнього захисту молоді в соцмережах.

Технології • 8 квітня, 13:48 • 8991 перегляди

Мита Трампа загрожують оборонній співпраці США з союзниками, зокрема у постачанні зброї

Митна програма Трампа може заплутати глобальні ланцюги постачання, що ускладнить виробництво зброї та міжнародні зусилля з протидії Китаю. Це завдасть удару по галузі озброєнь та відносинам з союзниками.

Економіка • 4 квітня, 10:58 • 6940 перегляди

НАТО посилить співпрацю з партнерами, використовуючи досвід війни в Україні

Марк Рютте заявив, що НАТО прагне посилити співпрацю з партнерами в оборонній сфері та обміну досвідом. Альянс враховує досвід війни в Україні та аналізує його.

Війна • 2 квітня, 16:09 • 23013 перегляди

Адміністрація Трампа готує указ про збільшення експорту зброї - Reuters

Адміністрація Трампа планує указ, що полегшить експорт військової техніки, збільшивши мінімальні суми для розгляду Конгресом. Це може збільшити продажі зброї великим оборонним підрядникам.

Новини Світу • 2 квітня, 13:01 • 13589 перегляди

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Австралійського актора Кріса Гемсворта бачили в оточенні поліції на парковці заповідника Брокен Хед. Він розмовляв з п'ятьма офіцерами, відповідаючи на їхні запитання.

Новини Світу • 28 березня, 15:27 • 106045 перегляди

У МОЗ повідомили, на якому етапі погодження нового методу протезування

В Україні розглядають інноваційний метод остеоінтеграційного протезування. Протягом 2-3 тижнів буде підписано наказ, щоб ті, хто потребує такого протезування, могли його отримати.

Здоров'я • 28 березня, 14:38 • 26988 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

Війна • 27 березня, 18:53 • 588038 перегляди

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Країни-партнери виділили 20 мільйонів євро на закупівлю тактичних розвідувальних дронів для Сил оборони. Очікується, що техніка буде поставлена протягом трьох місяців.

Війна • 24 березня, 10:32 • 121505 перегляди

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Президент Литви заявив про готовність відправити військових в Україну в рамках миротворчої місії. Умовою є припинення вогню та підтримка інших країн Європи.

Війна • 21 березня, 10:15 • 102111 перегляди

Канада домовляється з ЄС про приєднання до оборонного проєкту для виробництва зброї - NYT

Канада веде переговори з ЄС про участь у проєкті з розширення військової промисловості. Це дозволить їй виробляти європейську зброю на своїх підприємствах та зменшити залежність від США.

Політика • 20 березня, 07:48 • 20149 перегляди

Британія готова розмістити свої війська в Україні на невизначений термін - ЗМІ

Велика Британія розглядає можливість розміщення своїх військових в Україні як миротворців на тривалий термін. До 30 тисяч військових з різних країн можуть бути залучені до місії.

Війна • 17 березня, 12:57 • 28900 перегляди

Макрон: дозвіл росії для розміщення військ в Україні не потрібен

Франція, Велика Британія та інші країни можуть розмістити кількатисячні військові контингенти в Україні для гарантій безпеки після припинення вогню, навіть без згоди росії.

Війна • 17 березня, 08:00 • 84583 перегляди

Австралія готова розглянути можливість відправлення миротворців в Україну у разі припинення вогню

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що його країна готова обговорити відправлення миротворчих сил в Україну у разі припинення вогню.

Новини Світу • 15 березня, 21:23 • 18364 перегляди

Австралія заявляє, що підтримка України відповідає її національним інтересам

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив про приєднання до віртуальної зустрічі коаліції, де підтвердив сильну підтримку України. Лідери домовилися про конкретні дії для підтримки країни.

Війна • 15 березня, 14:45 • 18341 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Кір Стармер заявив про перехід "коаліції охочих" до операційної фази. У четвер відбудеться зустріч військових для підтримки можливого припинення вогню та пошуку справедливого миру.

Війна • 15 березня, 13:22 • 177193 перегляди

10% населення світу мають хронічну хворобу нирок: у Центрі Шалімова наголосили на важливості діагностики

У Всесвітній день нирки лікарі нагадали про важливість обстеження. Раннє виявлення порушень функції нирок дає змогу вчасно розпочати лікування.

Здоров'я • 13 березня, 11:23 • 20089 перегляди