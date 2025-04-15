Екстремальна спека в Австралії через зміну клімату спричиняє не лише фізичну, а й психологічну шкоду населенню. До 2050 року навантаження від психічних розладів може зрости до 49%.
Sony Group Corp. збільшила ціну на консоль PlayStation 5 на 25% у Європі та Великій Британії. Компанія пояснює це інфляцією та складним економічним середовищем.
В Європі зростає загроза радикалізації дітей через онлайн-контент. Екстремісти використовують порно, сцени насильства та соцмережі для впливу на підлітків, що призводить до спроб терактів.
Інфекції, нечутливі до антибіотиків, призвели до понад трьох мільйонів смертей дітей у 2022 році, особливо в Африці та Південно-Східній Азії. З 2019 року використання "резервних антибіотиків" зросло.
Прем'єр Альбанезе робить ставку на вирішення житлової проблеми, пропонуючи програми підтримки та інвестиції. Опозиція пропонує податкові пільги для покупців першого житла.
Космічна місія Sentinel-2 зафіксувала частину Великого Бар'єрного рифу у берегів Австралії. Риф, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, знаходиться під загрозою через зміни клімату.
Велика Британія та Франція представлять Трампу план сил для України, сподіваючись переконати США надати гарантії безпеки Києву. Військові керівники опрацьовують деталі європейської коаліції.
У Австралії померла Люсі Маркович, зірка Next Top Model, через ускладнення вродженої хвороби. Модель страждала від артеріовенозної мальформації мозку.
В австралійській клініці Monash IVF трапилася помилка: жінці перенесли чужий ембріон. Клініка виплатила компенсацію у розмірі 35 мільйонів доларів.
Сінгапурський аеропорт Чангі знову очолив рейтинг Skytrax. Він має торговий центр, сади, водоспад, курорти, готелі, виставки, музей, кінотеатр та тематичний парк.
У Франції посилять заборону на мобільні телефони в середніх школах. Учням доведеться ховати пристрої в шафки на весь день для сприяння благополуччю та успішності.
10 квітня - Всесвітній день гомеопатії. Лікарка розповіла про особливості гомеопатії, її популярність, принцип дії та ефект плацебо, а також про критику цього методу лікування.
Adani Group залучила $750 млн через приватне розміщення облігацій за участі BlackRock для фінансування придбання ITD Cementation India Ltd. BlackRock інвестувала близько $250 млн.
За словами Смілянського, раніше "Укрпошта" купувала курячі ноги для захисту від собак. Також було 2 тисячі комп'ютерів на 11 тисяч відділень, де пошта відкривалась 15 хвилин.
Meta впроваджує "підліткові акаунти" з посиленими засобами захисту у Facebook та Messenger. Це стало відповіддю на критику щодо недостатнього захисту молоді в соцмережах.
Митна програма Трампа може заплутати глобальні ланцюги постачання, що ускладнить виробництво зброї та міжнародні зусилля з протидії Китаю. Це завдасть удару по галузі озброєнь та відносинам з союзниками.
Марк Рютте заявив, що НАТО прагне посилити співпрацю з партнерами в оборонній сфері та обміну досвідом. Альянс враховує досвід війни в Україні та аналізує його.
Адміністрація Трампа планує указ, що полегшить експорт військової техніки, збільшивши мінімальні суми для розгляду Конгресом. Це може збільшити продажі зброї великим оборонним підрядникам.
Австралійського актора Кріса Гемсворта бачили в оточенні поліції на парковці заповідника Брокен Хед. Він розмовляв з п'ятьма офіцерами, відповідаючи на їхні запитання.
В Україні розглядають інноваційний метод остеоінтеграційного протезування. Протягом 2-3 тижнів буде підписано наказ, щоб ті, хто потребує такого протезування, могли його отримати.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Країни-партнери виділили 20 мільйонів євро на закупівлю тактичних розвідувальних дронів для Сил оборони. Очікується, що техніка буде поставлена протягом трьох місяців.
Президент Литви заявив про готовність відправити військових в Україну в рамках миротворчої місії. Умовою є припинення вогню та підтримка інших країн Європи.
Канада веде переговори з ЄС про участь у проєкті з розширення військової промисловості. Це дозволить їй виробляти європейську зброю на своїх підприємствах та зменшити залежність від США.
Велика Британія розглядає можливість розміщення своїх військових в Україні як миротворців на тривалий термін. До 30 тисяч військових з різних країн можуть бути залучені до місії.
Франція, Велика Британія та інші країни можуть розмістити кількатисячні військові контингенти в Україні для гарантій безпеки після припинення вогню, навіть без згоди росії.
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що його країна готова обговорити відправлення миротворчих сил в Україну у разі припинення вогню.
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив про приєднання до віртуальної зустрічі коаліції, де підтвердив сильну підтримку України. Лідери домовилися про конкретні дії для підтримки країни.
Кір Стармер заявив про перехід "коаліції охочих" до операційної фази. У четвер відбудеться зустріч військових для підтримки можливого припинення вогню та пошуку справедливого миру.
У Всесвітній день нирки лікарі нагадали про важливість обстеження. Раннє виявлення порушень функції нирок дає змогу вчасно розпочати лікування.