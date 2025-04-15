Канада домовляється з ЄС про приєднання до оборонного проєкту для виробництва зброї - NYT

Канада веде переговори з ЄС про участь у проєкті з розширення військової промисловості. Це дозволить їй виробляти європейську зброю на своїх підприємствах та зменшити залежність від США.