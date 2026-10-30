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Україна ввела санкції проти причетних до "Рассвєта" та "тіньового флоту" рф

Київ • УНН

 • 2276 перегляди

Україна запровадила санкції проти 10 компаній, 19 росіян і 39 суден тіньового флоту. Обмеження покликані зокрема зірвати створення «Рассвєта».

Україна ввела санкції проти причетних до "Рассвєта" та "тіньового флоту" рф

Україна застосувала санкції проти компаній та осіб, причетних до створення рф власної супутникової системи "Рассвєт" для її використання у війні, і суден тіньового флоту. Про це повідомили в Офісі Президента 30 жовтня, пише УНН.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти російських компаній та осіб, що залучені до створення супутникової системи зв’язку "Рассвєт", а також проти 39 суден російського тіньового флоту

- повідомили в ОП.

До санкційного пакета, що стосується системи "Рассвєт", увійшли 10 компаній і пов’язані з ними 19 росіян. Вони причетні до роботи над запуском системи "Рассвєт", яку агресор планує використовувати на території України для продовження своєї агресивної та неспровокованої війни, вказали в ОП.

рф, як зазначається, прагне мати супутникову систему, схожу на мережу Starlink, яка б давала змогу керувати військами, наводити та управляти в режимі онлайн ударними дронами, зокрема "шахедами", і ракетами. Розгортання цієї системи може допомогти росії не лише здійснювати безперервне керування засобами ураження в реальному часі в Україні, а й створювати загрози для інших країн.

Як повідомляється, серед компаній, до яких застосовані санкції:

  • «Бюро 1440» – розробник, координатор і системний інтегратор проєкту «Рассвєт»;
    • пов’язані із цією структурою «Лабс 1440» – спеціалізується на виробництві сонячних батарей для космічних апаратів;
      • «ФАБ Рассвєт» – займається розробкою, виробництвом та супроводом низькоорбітальних супутників зв’язку, абонентських терміналів;
        • білоруське підприємство «АероКосмічні прилади» – здійснює розробку та прототипування компонентів для аерокосмічних систем.

          Також вказано, що санкції застосовані до "5С Групп", що постачає в рф іноземне промислове обладнання та розробляє промислові комп’ютери під маркою RMatic. Один із них був поставлений підсанкційному виробнику систем РЕБ і дронів "Орлан" та використаний у дослідно-конструкторській роботі в інтересах "Бюро 1440". Крім того, санкції накладені на "Виробниче об'єднання "Аквамаш" – спеціалізується на механічній обробці металевих виробів і виготовленні високоточних деталей; "Ел-Оптікс" – постачає, обслуговує та інтегрує оптичне, телекомунікаційне й лазерне обладнання, фотоніку та системи квантового зв'язку; "Елєсар-Групп" – постачає в рф електронні компоненти та обладнання іноземного виробництва; "Малі космічні апарати" – спеціалізується на розробці космічної техніки та наземних засобів супутникового зв'язку.

          ""Рассвєт" – це спроба росії створити власну низькоорбітальну супутникову систему та використовувати її у війні проти України й для створення загроз усьому світу. Проєкт залежить від іноземних технологій, обладнання та компонентів, тому ми б'ємо по цих ланцюгах уже на етапі розробки й закликаємо партнерів синхронізувати санкції", – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

          Крім того, запроваджений черговий санкційний пакет проти тіньового флоту. До пакета увійшло 39 морських суден, що використовують прапори: росії – 17, Барбадосу – 3, Ліберії – 3, Маршаллових Островів – 3, Панами – 3, Гонконгу – 2, Джибуті – 2, Багамських Островів – 1, Екваторіальної Гвінеї – 1, Зімбабве – 1, Камеруну – 1, Палау – 1, Сьєрра-Леоне – 1.

          Вони, як повідомляється, забезпечують експорт російської нафти, нафтопродуктів, а також газового конденсату, що є найважливішим джерелом доходу бюджету держави-агресорки, який потім спрямовується на війну проти українців. Ці судна транспортують російські енергоносії до портів Китаю, Індії, Єгипту, Туреччини та інших країн. Лише одне з них – Vasily Dinkov – і лише за перше півріччя 2026 року здійснило 15 операцій із перевезення близько 726 тисяч тонн російської сирої нафти.

          Частково судна вже перебувають під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії та Австралії. Україна передасть усю інформацію партнерам для повної синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

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          Юлія Шрамко

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