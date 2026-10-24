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The Guardian
Іскандер (ОТРК)

Зеленський увів санкції проти причетних до виробництва російської балістики

Київ • УНН

 • 3668 перегляди

Санкції запроваджено проти 51 особи та 44 компаній, пов’язаних із виробництвом російських ракет. Окремо обмежено постачальників компонентів для дронів і ВПК.

Зеленський увів санкції проти причетних до виробництва російської балістики

Президент України Володимир Зеленський увів у дію санкції проти суб’єктів та осіб, які допомагають виробляти російську балістику, а також постачають російському ОПК обладнання та компоненти для дронів, військової авіації, бронетехніки й ракетного озброєння. Про це повідомили в Офісі Президента 24 жовтня, пише УНН.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти російських суб’єктів та осіб, які допомагають виробляти російську балістику, а також постачають російському ОПК обладнання та компоненти для військової авіації, бронетехніки, ракетного озброєння і дронів

- ідеться у повідомленні ОП.

До першого санкційного списку ввійшли 51 фізична та 44 юридичні особи, що причетні до виготовлення балістичних ракет, якими росія атакує критичну та цивільну інфраструктуру, обстрілює українські міста й громади, вбиваючи людей. Ідеться про ключові підприємства, що виробляють і постачають сировину, обладнання та інструменти для створення далекобійних засобів ураження, таких як "Іскандер", "Калібр", Х-101, "Кинджал".

У санкційному пакеті, зокрема, такі підприємства та їхні керівники:

  • «Інститут пластмас імені Г. С. Петрова» – єдиний у росії виробник низки компонентів для композиційних матеріалів, що постачаються на заводи оборонного, аерокосмічного, авіаційного й суднобудівного комплексів;
    • «Корпорація космічних систем спеціального призначення "Комета"» – головне підприємство науково-виробничої групи, що виготовляє зенітні ракетні комплекси, радіолокаційні засоби, комплекси бортового обладнання;
      • «ВітаРеактив» – підприємство, яке спеціалізується на хімічній сировині й залучене до виробництва балістичного ракетного озброєння;
        • «Променерго» – розробляє оптичні, лазерні та оптико-електронні прилади, інформаційно-прицільні системи, проводить випробування бортової апаратури;
          • «Кіровський біохімічний завод» – залучений до виробництва та модернізації озброєння і військової техніки;
            • «Всеросійський науково-дослідний інститут метрології ім. Д. І. Менделєєва» – здійснює наукові дослідження, виробництво вимірювального обладнання, розробку програмного забезпечення для озброєння і військової техніки.

              Також санкції застосовані проти 32 громадян рф і 35 російських компаній. Серед них – підприємства, включені у ланцюги виробництва й постачання високоточного промислового обладнання, інструментів і компонентів, а також електроніки й сировини для суб’єктів, які обслуговують російський ВПК.

              Це:

              • «Гагарінг» – спеціалізується на реалізації апаратних засобів зв’язку та управління для FPV-дронів;
                • «Вірджин-ЕК» – постачає російським окупантам іноземні електронні компоненти;
                  • Верстатобудівне об'єднання «Прессмаш» – спеціалізується на оптовій торгівлі металообробними верстатами, які постачає заводам, залученим до виробництва ракет Х-101, Х-59 та БпЛА «Оріон».

                    Санкції застосовані й проти підприємств російської промислової групи "РУСАЛ", які мають важливе значення для країни-агресорки й залучені до виготовлення військової авіації, бронетехніки, ракетного озброєння, дронів та інших військових виробів. Із квітня 2024 року до березня 2025-го лише "Об'єднана компанія РУСАЛ Торговий дім" та "РУСАЛ Тайшетський алюмінієвий завод" імпортували до росії оксид алюмінію на майже 150 мільйонів рублів. Постачання цієї сировини були використані для виробництва військової авіації, ракетного озброєння, бронетехніки та дронів.

                    "Ми планомірно ідентифікуємо та застосовуємо санкції до підприємств, які залучені до виробництва російських балістичних ракет та інших засобів ураження. Працюємо над поширенням цих санкцій на інші юрисдикції. Сукупно це має суттєво послабити спроможності російського ВПК виробляти зброю", – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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                    Юлія Шрамко

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